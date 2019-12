¿Su propósito de año nuevo es leer más? Le compartimos recomendaciones de libros de distintos géneros

Expandir su vocabulario, reducir el estrés y la ansiedad y la estimulación mental son algunos de los beneficios que recibirá del hábito de la lectura. (Foto Prensa Libre: Servicios)

La época de fin de año es un momento en que la mayoría de personas aprovecha para descansar, pasar estar más tiempo en familia, reunirse con los amigos a los que ya no ven con frecuencia, ordenar y limpiar su casa, hacer mandados y más.

Quizá le interese Novelas policíacas que todo amante del misterio debe leer Astrid Morales 3 de junio de 2019 a las 05:00h

Los últimos días del mes de diciembre suelen ser además, un punto en el que piensan acerca de todas las experiencias que vivieron durante el año que está por terminar, reflexionan sobre algunas decisiones que tomaron, agradecen por las oportunidades que obtuvieron y analizan qué hubieran podido hacer mejor.

Por supuesto, también es un lapso para pensar en el futuro: en los próximos pasos que se darán laboral y académicamente, las modificaciones en hábitos y conductas y claro, para trazarse metas. Algunos querrán alcanzar el objetivo de ir al gimnasio, otros se enfocarán en alimentarse de forma más sana o viajar y también están aquellos quienes encabezan su lista de propósitos con mejorar su hábito de lectura.

Si usted se identifica con el último grupo es importante que encuentre un libro o una saga que se adecue a sus gustos, ya que de esta forma se sentirá más motivado para lograr su objetivo. A continuación le compartimos algunas recomendaciones, de distintos autores y géneros para que los considere como una opción:

Ángela Canel, librera de SOPHOS, recomienda los siguientes libros:

La mejor madre del mundo de Nuria Labari

La protagonista de esta novela tiene treinta y cinco años y es estéril cuando la idea de ser madre se le mete en el cuerpo “como un cáncer”. Cinco años y dos hijas después cree haberlo ganado y perdido todo. Es entonces cuando decide escribir una historia a vida o muerte, un duelo entre la escritora que fue y la madre en que se ha convertido. Si gana la madre, el libro será un diario sobre su maternidad y una parte de la escritora morirá en el intento. Si gana la escritora, la ficción le arrebatará su propia historia al elevar su maternidad a lo universal. En ese caso, será la escritora quien fulmine a la madre.

Acorde a la librera, el resultado es un relato apabullante y siempre ambivalente sobre una experiencia definitiva donde el humor, amor y horror se convierten en hilos de la misma trenza. La protagonista examina el mito (pero también el timo) de la maternidad. Labari nos lleva a través de los laberintos que atraviesa la mujer, la madre y la escritora. Desmitifica su propia experiencia y es que ser madre a veces no es tan sencillo como parece.

Las batallas silenciadas de Nieves Muñoz

Verdun, 1916. Cuando estalla la Gran Guerra, Irene Curie toma una decisión: la de estar lo más cerca posible del frente. Convencida de que ayudará a salvar muchas vidas, gastará hasta su último aliento en enseñar radiología a los cirujanos en los hospitales de campaña mediante aparatos portátiles ideados por ella y su madre, Marie Curie.

“Con una prosa vibrante y enérgica, llena además de sensibilidad y feminidad, Nieves Muñoz nos narra la batalla de Verdun como nunca antes la habíamos visto, ante nuestros ojos aparecen las vidas de todos aquellos que participaron, de una forma u otra: desde las trincheras, en los pueblos, en el aire, en los hospitales de campaña… Porque como en toda guerra, hubo vencedores y vencidos, pero todos tuvieron alma, y en esta su primera novela Nieves Muñoz nos abre la suya y la de sus personajes para darnos un bien eterno: la esperanza”, afirma Canel.

Por qué creen lo que creen de Bernhard Udhe

El desarrollo de la historia de la humanidad es también una historia del desarrollo de las religiones. Estas han desplegado, paralelamente a la praxis ritual, estructuras de pensamiento que fundamentan reflexiones en sí mismas diferentes y, a la vez, coherentes.

Sin embargo, la diversidad de religiones constituye un desafío para «los que tienen una creencia diferente», especialmente cuando aparecen como reforma, perfeccionamiento o corrección de religiones anteriores. De esta manera, la presente obra despliega lo que podrían ser los temas esenciales del diálogo interreligioso ofreciendo a este, a su vez, una espléndida contribución. Tanto para quienes reflexionen sobre el fenómeno religioso como para aquellos que profesen una creencia, la lectura de este libro brinda las claves para entender los diversos presupuestos conceptuales que sirven como fundamentación consecuente y posible de los pensamientos religiosos.

Acorde a Canel, este libro es fundamental para comprender las bases ideológicas de las cinco grandes religiones, en un lenguaje sencillo. Reta a los lectores y además cumple con su título: explica a sus lectores por qué creen lo que creen.

Michel Houellebecq de Michel Houellebecq

El lector encontrará aquí reunidas las tres primeras novelas que lanzaron al estrellato literario al poeta, novelista y ensayista francés y que lo situaron en el centro de la polémica, donde sigue instalado. Las tres están protagonizadas por seres desnortados y resentidos, náufragos aletargados de la sociedad de consumo. El libro incluye Ampliación del campo de batalla, Las partículas elementales y Plataforma. Tres visiones –o mejor autopsias– feroces y sarcásticas de la decadencia de Occidente. “Para todos los seguidores del autor, esta edición implica la posibilidad de comparar los textos y de acercarse a ellos de forma crítica”, expone la librera.

Por su parte el librero y responsable del fondo editorial de la KitaPenas Books & Bistro, Luis de Sousa comparte las siguientes sugerencias:

La obra de Fred Vargas

Fred Vargas es el seudónimo utilizado por la historiadora y escritora francesa Frédérique Audoin-Rouzeau para firmar su obra literaria dedicada a la novela de detectives e intriga.

Las historias de la ganadora del Premio Princesa de Asturias (2018) se desarrollan habitualmente en París, siendo el protagonista el inspector jefe Adamsberg, y su equipo. En algunas de sus obras, lideradas por los detectives amateurs conocidos como Los tres evangelistas, muestra sus conocimientos especializados en la Edad Media. Acorde a Sousa, para comenzar a conocer esta autora de la novela negra, lo mejor será empezar por la saga de Los tres evangelistas compuesta por: Que se levanten los muertos, Más allá, a la derecha y Sin Hogar ni lugar.

El Juez Dredd

Para los amantes de la novela gráfica Sousa recomienda esta serie de historietas británica,

la cual pertenece al género de la ciencia ficción. Fue creada por el guionista John Eagner y el dibujante Carlos Ezquerra para el número 2 de la revista de historietas 2000 AD en 1977. Su protagonista, el Juez Joseph Dredd, es un agente de la ley estadounidense en un futuro distópico en donde los jueces como él, reúnen en sí los poderes de policía, juez y verdugo. Dredd y sus compañeros están facultados para detener, condenar e incluso ejecutar a los criminales en el acto.

La Saga de Gerart de Rivia

“Esta es la historia en la que se basaron para crear el videojuego de The Witcher. El autor en un inicio no se planteó hacer una saga, pero como todo apasionado de la literatura épica y de fantasía, empezó escribiendo relatos y cuentos cortos que publicó en revistas. En ellos creó la figura de Geralt de Rivia, un brujo que se gana la vida vagando por los caminos y asesinando a las criaturas que le hacen la vida más difícil a los humanos. Aunque fueron escritos entre 1993 y 2013, este autor Polaco no había sido traducido al español hasta hace poco tiempo. De la mano de la Editorial Alamut, la obra ha sido plasmada en 8 tomos”, dice.

El Último Catón de Matilde Asensi

Asensi, considerada la escritora española más exitosa de los últimos tiempos, conjuga la historia con el misterio, las aventuras y las conspiraciones a lo largo del mundo. Acorde a Sousa, para iniciarse en el mundo de la escritora, hay que comenzar por El Último Catón, una novela en la que la protagonista, una religiosa, descubre siete letras griegas y siete cruces marcadas en el cadáver de un joven etíope. Allí comienza una aventura donde se mezclan los infiernos de Dante Alighieri con la búsqueda de los posibles ladrones de trozos de la vera cruz, donde murió Jesucristo.

César Medina, Director del Fondo de Cultura Económica en Guatemala (FCE) recomienda los siguientes textos:

Réquiem por Teresa de Dante Liano

Este documento es un retrato de una Guatemala en la que los estratos sociales, el tinte político y la cultura machista normalizada enmarcan una historia de familia. El narrador cuenta su relato en el transcurso de una tarde de copas, en un bar en el que canta un imitador de Elvis Presley: las canciones clásicas del ídolo del rock se entremezclan con la terrible historia de Teresa, la hermana del protagonista, casada con un militar, y cuya desgracia se va suscitando ante los ojos de todos los que la rodean sin que nadie sea capaz de intervenir.

Para Medina, esta novela es clave porque nos relata las injusticias sociales que sufren las mujeres, no sólo en Guatemala sino en los distintos países de América Latina.

El pequeño ejército loco de Gregorio Selser

En El pequeño ejército loco Sandino y la operación México-Nicaragua, Gregorio Selsere nos presenta a Augusto César Sandino, un “desconocido obrero y campesino” convertido por las circunstancias en luchador social, y mediante un vasto acervo documental constituido por fuentes provenientes de diferentes países -Nicaragua, Argentina, México, Estados Unidos-, reconstruye la situación política en Nicaragua y las luchas protagonizadas por Sandino en la resistencia contra los embates del país norteamericano. El libro cuenta con el prólogo de Miguel Ángel Asturias.

“Lo recomiendo porque aprovechando la coyuntura que existe sobre el libro de Vargas

Llosa, es importante saber en qué otros países de Centroamérica, ha tenido injerencia el

gobierno de los Estados Unidos. En este libro se documenta la intervención de los estadounidenses en Nicaragua durante la época de Augusto César Sandino”, explica Medina.

Taberna y otros lugares de Roque Dalton

Este libro es una síntesis de la patria salvadoreña y centroamericana que marca una ruptura con su obra poética precedente. El lenguaje trasciende los lugares comunes y el léxico revolucionario de la época que le tocó vivir. El autor da muestra de su capacidad para la observación periodística y denota una profunda sensibilidad ante la injusticia y la desigualdad. Cada palabra es precisa para expresar un compromiso político y social: la frescura, la ironía, el humor y la crítica presentes en cada uno de estos textos comprueban que la poesía de Dalton ha superado la prueba del tiempo.

Por otro lado, Gabriela Monterroso, encargada de comunicación del FCE, resalta el libro Los fantasmas de Fernando de Jaime Alfonso Sandoval. “Este libro cuenta una serie de grandes problemas según la percepción de un joven de 15 años, quien en medio de sus desastres tiene que hacerse cargo de la herencia que dejó su ausente padre.

El escritor es un cineasta de profesión, luego decidió contar sus propias historias en forma de novelas y obras de teatro, y este camino lo llevó a la literatura infantil y juvenil. Cuenta con más de veinte obras publicadas, muchas de ellas, han recibido importantes premios y reconocimientos”, expone.

Si le gustan las obras de la artista mexicana Frida Kahlo puede sumergirse en el libro La pequeña Frida de Anthony Browne. “El libro muestra la historia de una niña que es atacada por la dolorosa enfermedad de la polio a temprana edad, sueña en su jardín y añora volar para conocer otros lugares y a diferentes personas. A través de su imaginación, debe sobrellevar su padecimiento y descubrirse a sí misma. Es así que, una tarde, se trasporta a un lugar surreal lleno de sorpresas, en donde encuentra a una niña que le ayuda a despertar su verdadera pasión. Después de esta travesía, la pequeña Frida empieza a dibujar todo lo que ve, sin saber que un día se convertirá en la pintora mexicana más famosa de toda la historia”, resume Monterroso.

Ahora solamente le queda elegir qué alternativa será la primera que elegirá para que sea el primer libro que leerá en el 2020. Si tiene problemas para retomar el hábito de la lectura lea estos sencillos pero efectivos consejos.

Contenido relacionado: