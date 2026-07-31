Suscriptores de Prensa Libre disfrutan del preestreno de 12 hombres en pugna

“En Prensa Libre buscamos llevarle a nuestros suscriptores no solo información verificada, sino también ofrecerles una Experiencia 360 . Eso significa que a través de nuestras Experiencias Plus los acerquemos a eventos culturales, educativos, formativos sumados a descuentos, participación en concursos y activaciones que hacemos a través de todos nuestros aliados: los anunciantes que confían en nosotros”, afirmó Héctor Archila, Coordinador de Experiencia y Retención en Mercadeo de Prensa Libre.

Como parte de esa política, el jueves 30 de julio, un grupo de suscriptores y sus acompañantes, tuvieron la oportunidad de ver el preestreno de la segunda temporada de la obra 12 hombres en pugna que, durante los viernes y sábados de agosto presenta la productora Quinta Columna, en el Teatro Dick Smith del Instituto Guatemalteco Americano (IGA).

La obra provocó diversas emociones entre los asistentes a esta función especial. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Más allá de la información

Algunos de nuestros suscriptores expresaron su satisfacción por la actividad y exaltaron los esfuerzos de Prensa Libre por, no solamente informar con veracidad, sino también acercarlos a la cultura del país.

Claudia González, quien afirma que junto a su esposo José María Contreras se encuentran suscritos a Prensa Libre desde hace más de cinco años declaró: “Siempre estamos pendientes de las promociones que sacan y esta nos parece muy interesante, porque nos permite ver esta obra en primicia. Es una oportunidad de disfrutar del arte”.

González comentó que anteriormente han aprovechado para asistir a diversas actividades y se han beneficiado de las ventajas de utilizar los descuentos con la Tarjeta Libre.

Claudia González manifestó su complacencia por la oportunidad de ver el preestreno de la obra. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

´´Édgar Herrarte ha sido suscriptor de Prensa Libre durante más de 30 años. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Otro de los asistentes fue Édgar Herrarte, quien es suscriptor desde hace más de 30 años y se enteró de la actividad a través de un correo electrónico. Exaltó que la obra que Prensa Libre le permitió presenciar es interesante. “Son diálogos a los que hay que poner mucha atención”, acentuó. “Qué bueno que Prensa Libre brinde esta oportunidad porque así ya les puedo comentar a mis amigos. Mi hija ya me llamó para que les cuenta cómo está la obra. Son cosas que puede comentar y decirles vengan al teatro”.

Carmen Sofía Ortega es suscriptora de Prensa Libre desde hace diez años y al ser estudiante de Derecho se sintió atraída por el tema de la obra. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Carmen Sofía Ortega, quien se sumó a la familia de suscriptores de Prensa Libre hace más de diez años, señala que ha participado en la mayoría de las actividades que se organizan. “Creo que es una gran oportunidad, porque siempre buscan atraer a la gente al teatro. En este país tenemos mucho talento, pero muy poca gente que se dedique a ver las puestas en escena que hay, por eso aprovechamos la oportunidad”, expone. Para ella, el tema de la obra que presenció le parece muy interesante, sobre todo porque es estudiante de Derecho. “Creo que es una buena puesta en escena. Hay muy buenos actores en Guatemala”, añadió.

Pedro Velásquez asegura que se mantiene al contenido y promociones de Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Pedro Velásquez contó que se suscribió a Prensa Libre hace 15 años “porque me gusta la lectura con propósito”. Subrayó que le parece muy atractivo el contenido porque incluye editoriales y temas de interés como salud y entretenimiento, además de las noticias. “He participado en otras actividades. Soy constante en cuanto a las promociones que tiene. En el teatro he sido asiduo”, enfatizó. Acerca de la experiencia con la obra destacó: “vine con mi familia porque todas las obras que Prensa Libre promueve tienen un mensaje”.

Vivi Quiñónez de Quezada agradeció la oportunidad que brinda Prensa Libre de acercarse al arte teatral. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Vivi Quiñónez de Quezada llegó en compañía de su amiga de quien dijo: “ha sido suscriptora durante toda su vida”. Indicó que siempre ha disfrutado del teatro. “Creo que la cultura y el arte siempre le hacen bien al alma de cualquiera. Además, tenemos tanto talento y artistas de alto nivel en Guatemala. Reconoció el valor que tiene que Prensa Libre estimule este tipo de arte. “Pienso que abrir este tipo de ventanas a la población en general es algo muy bueno, porque la cultura y el arte enriquecen a la sociedad”, puntualizó.

Los suscriptores invitados a la función antes de ingresar a la sala. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Estímulo al arte

Elma Luz González (Lucy), quien forma parte de la producción de Quinta Columna, externó: “Considero que Prensa Libre realiza un gran trabajo a nivel cultural al traer a sus suscriptores a ver obras de teatro de Guatemala”. Explicó que tanto para los actores como para la producción de las obras es muy importante contar con audiencias que aprecien su trabajo. “Significa mucho que esté la casa llena. Se están rompiendo esquemas y nos permite sorprender al público con la calidad de la obra”.

Enfatizó que los esfuerzos de Prensa Libre se acoplan al propósito de atraer cada vez más a la población al teatro que se ha planteado el grupo artístico que presenta la pieza teatral. “Lo que buscamos es multiplicar la población que asiste a las salas de teatro”, concluyó la productora.