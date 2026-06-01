The Boys tendría versión mexicana: Diego Luna y Gael García Bernal participarían en el proyecto

La famosa serie de televisión estadounidense The Boys podría tener una nueva entrega, pero ahora en versión mexicana, según medios internacionales.

El medio de comunicación mexicano Milenio informó que la franquicia televisiva de superhéroes podría expandirse hacia América Latina mediante un nuevo spinoff titulado The Boys: México.

La producción estaría a cargo de la plataforma de streaming Prime Video, con el fin de dar continuidad a la serie original, que llegó a su quinta y última temporada en mayo del 2026.

En la producción participarían figuras representativas del cine mexicano, como los actores y productores Diego Luna y Gael García Bernal, quienes han sido mencionados como productores ejecutivos del proyecto por medio de su firma empresarial.

“Hay rumores de que García Bernal contempla incorporarse también al elenco de actores de la serie con un personaje secundario, pero nada de esto está confirmado”, publicó Milenio.

Según el sitio web Internet Movie Database, el creador y guionista de The Boys: México es el mexicano Gareth Dunnet-Alcocer, quien ya ha trabajado en otros proyectos relacionados con superhéroes, como Blue Beetle, que sigue la historia de un superhéroe latino de DC Comics.

Eric Kripke, showrunner de The Boys, contó en una entrevista con Entertainment Weekly hace algunas semanas que el guion del episodio piloto ya fue presentado a Prime Video y que la respuesta fue positiva, aunque hicieron algunas observaciones, según una publicación de CNN Español.

La trama podría girar en torno a las tensiones en la frontera entre México y Estados Unidos, el combate al narcotráfico y el flujo migratorio, según el sitio web Comics Basics; sin embargo, hasta el momento no ha sido confirmada.

The Boys nació como un cómic que parodia cómo se comportarían las personas con superpoderes. Su adaptación televisiva se estrenó en el 2019 y la versión mexicana podría llegar a la pantalla en el 2028.