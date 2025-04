The Lilas promueve “Vaquero tropical”, la producción que estrenará en el Epicentro Showcase

El proyecto musical The Lilas presenta una colección de canciones con arreglos y emoción genuina que se expondrá de forma oficial durante la primera edición del Epicentro Showcase.

The Lilas es un proyecto del músico guatemalteco Sebastián Villatoro que, según su visión, surgió debido un panorama donde muchas propuestas apuestan por la ironía o la saturación estética.

De acuerdo con el artista nacional, su propuesta musical tiene influencias del bolero clásico, el surf y el western instrumental.

El viernes 25 de abril, The Lilas publicó Vaquero Tropical, un EP que incluye cinco canciones vinculadas entre el amor, la melancolía y la belleza de lo cotidiano.

“En este disco hay una producción futurista con visión en el crecimiento personal, creativo y artístico. Además, es una colección de canciones que se sostienen la emoción genuina, arreglos precisos y una sensibilidad que no teme mostrarse al desnudo”, dijo el artista guatemalteco.

De acuerdo con The Lilas, la mezcla de esos sentimientos junto al psych surf con garage rock dan como resultado una atmósfera que denomina Beach Noir.

“Este proyecto muestra el surf rock porque siempre me ha gustado, también el wéstern, debido a que encajo mucho con esos universos. En cuanto a la estética, el feeling y no digamos a las a las guitarras, que es que es algo que me encanta en las películas, creo que era momento de descubrir y exponer eso que sentía, lo que verdaderamente es lo mío, por eso estoy muy asociado a este formato”, añadió.

Según el músico guatemalteco, en Vaquero tropical, cada canción es un pequeño escenario donde conviven la ternura y la incertidumbre, como postales de una película romántica escrita desde el trópico centroamericano.

Portada el EP "Vaquero tropical" de The Lilas. (Foto Prensa Libre: Cortesía @josecarlos.mb)

Vaquero tropical, el surgimiento

El reciente EP de The Lilas fue producido junto al también guatemalteco Beaumont y según el artista nacional, marca un paso hacia un lenguaje aún más claro, más cálido y propio, luego de su primer EP Motel Couleur (2020).

“Durante la grabación y todo el trabajo que lleva lanzar un disco, me enfoqué en presentar una propuesta más personal e incluí canciones que puedan sonar a carretera, a despedida, a abrazo”, dijo The Lilas.

Antes de lanzar el EP, el artista local presentó los sencillos Marina y Culebra coral, en febrero y marzo, respectivamente.

Marina

Según The Lilas, con Marina se sumerge en un viaje hipnótico mezclando psych surf con garage rock de la década de 1960 y crea una atmósfera que sigue llamando Beach Noir.

Portada del sencillo "Marina", de The Lilas. (Foto Prensa Libre: Cortesía @josecarlos.mb)

El artista nacional dijo que el sonido de esta canción es un vaivén entre lo etéreo y lo sombrío, con un riff que lleva sobre una ola y letras que recuerdan un amor que se pierde con la marea. Además, afirmó que es una pieza seductora que brilla bajo el sol y la luna.

Culebra coral

The Lilas insistió que con esta pieza se sumergió en un trance hipnótico con un loop magnético que atrapa desde la primera nota, como el canto de un encantador de serpientes.

El músico también dijo que una guitarra tarantinesca guía el viaje mientras el ritmo nos transporta a paisajes áridos, carreteras interminables y escenarios bañados por el sol abrasador.

Portada del sencillo "Culebra coral", de The Lilas. (Foto Prensa Libre: Cortesía @josecarlos.mb)

Su participación en el Epicentro Showcase

Convencido de que su reciente EP merece exposición, The Lilas indicó que lo estrenará en directo y de forma oficial el domingo 27 de abril, durante la primera edición del Epicentro Showcase, un evento que tiene la misión de dar voz a las nuevas generaciones musicales en Guatemala y la región de Centroamérica y en la que también participarán Easy Easy, Cynthia Fión, Casa de Kello, Tita, Leena Bae, Franc Castillejos y Fabuloso.

“Esta producción es pequeña en duración, pero grande en intención y con composición honesta y emocionante en la música centroamericana. Además, trabajé para presentarlo en directo y en el formato del Epicentro Showcase”, indicó el artista local.

The Lilas prepara set especial para la primera edición del Epicentro Showcase. (Foto Prensa Libre: Cortesía @byronmaarmol)

Teniendo la claridad que The Lilas es un proyecto individual, el músico guatemalteco comentó que, para el festival contará con invitados especiales que lo apoyarán a presentar su nueva propuesta sonora.

“Espero que puedan asistir a la primera edición del Epicentro Showcase porque será un gusto compartir mis nuevas canciones en vivo, pero también es una oportunidad de apreciar la calidad de musical de los demás participantes, con quienes he tenido la fortuna de compartir e intercambiar ideas”, concluyó.

¿Cuándo y dónde se celebrará el Epicentro Showcase?

La primera edición del Epicentro Showcase se realizará el domingo 27 de abril del 2025 en la Alianza Francesa (5a calle, 10-55, zona 13, Finca la Aurora), a partir de las 15 horas.

Precios

Las entradas se pueden adquirir en 2mundos.shop a un costo de Q260.