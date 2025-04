Tita, la artista emergente del indie rock guatemalteco que quiere cautivar con su estilo ecléctico en el Epicentro Showcase

Tita es una cantante guatemalteca influenciada por el pop, el indie rock y en la actualidad explora los sonidos electrónicos.

Desde los 14 años dio muestra de su pasión por la música y durante su niñez y adolescencia aprendió a tocar la guitarra y creó su primer proyecto musical.

En el 2017 formó parte de Nina Índigo, un proyecto musical en el que compartió con varios músicos locales de renombre.

Esa banda le apostó a un estilo rock pop con sintetizadores y en abril del 2018 lanzó un EP homónimo en el que incluyó temas como El ayer, Tus ojos, Tan Lejos y Alicia.

El camino solista y su evolución artística

En el 2019, Tita decidió experimentar con un sonido diferente y lanzó Todo es mental, su primer EP.

Para esa producción contactó a su amigo y productor Walter Monterroso (Beaumont), con quien trabajó las seis canciones de ese proyecto (Me quedo con lo bueno, Paredón, Si tú estás bien, Almas de cristal, En mi mente y Caballito de mar).

De acuerdo con la cantante guatemalteca, en este proyecto exploró el espectro emocional de las conexiones interpersonales y abortó temas de amor, desamor, melancolía, introspección y socialización.

El primer álbum

En el 2022 Tita lanzó Mundo Cruel, su primer álbum, el cual contó con el apoyo del sello de Cosmica Artists. Además, colaboró con el reconocido productor Adrian Quesada, guitarrista del dúo de soul Black Pumas, e interpretó la famosa canción de Jeanette de 1981, El muchacho de los ojos tristes que se incluyó en el álbum Boleros Psicodélicos.

En esa producción, la cantante guatemalteca incluyó temas en español e inglés y obtuvo elogios en medios internacionales.

Elixir, Mundo cruel, Valentín, Where Do We Go?, Bassman Fuzz, Dreaming Awake, Jungla y No está en mi control, son las canciones que forman parte de esa producción y de acuerdo con la cantante nacional, define su música como ecléctica, capaz de romper barreras de género. Además, reconoció que está influenciada por el pop, el indie rock y explora sonidos electrónicos.

Éxito global

Las canciones de Tita han sonado en series como The Republic of Sarah (CBS y Apple) y Promised Land (ABC). También ha tocado en festivales como Austin City Limits y el festival South By Soutwest (SXSW).

Su original espectáculo y calidad sonora le ha permitido compartir escenario con Kevin Kaarl, Elsa y Elmar, Bándalos Chinos, Bruses, Esteman, Gaby Moreno, Usted Señálemelo y Residente, entre otros.

Su participación en el Epicentro Showcase

Convencida de continuar en crecimiento musical, Tita compartirá su propuesta el domingo 27 de abril, durante la primera edición del Epicentro Showcase, un evento que tiene la misión de dar voz a las nuevas generaciones musicales en Guatemala y la región de Centroamérica y en la que también participarán Easy Easy, Cynthia Fión, Casa de Kello, Leena Bae, Franc Castillejos, Fabuloso y The Lilas.

“Este festival permitirá que varios músicos que están vigentes en el país y que tienen buenas propuestas, se presenten en un concierto especial. También es una oportunidad para que asistan quienes siempre han esperado un evento así”, dijo Tita.

Tita prepara set especial para la primera edición del Epicentro Showcase. (Foto Prensa Libre: Cortesía @fab.uloso)

La cantante guatemalteca afirmó recientemente que, para su show en este festival, contará con una banda especial de músicos y que su set estará alineado al de Franc Castillejos, con quien preparó algo especial para ese día.

“Es probable que Franc y yo compartamos músicos, aunque en cada set cambiemos de roles, pero es parte del espectáculo que se pensó especialmente para el Epicentro Showcase. Además, invito a que todo apasionado por la música asista y disfrute de todas las propuestas musicales que se van a presentar ese día, ya que todos suenan muy bien”, concluyó.

¿Cuándo y dónde se celebrará el Epicentro Showcase?

La primera edición del Epicentro Showcase se realizará el domingo 27 de abril del 2025 en la Alianza Francesa (5a calle, 10-55, zona 13, Finca la Aurora), a partir de las 15 horas.

Precios

Las entradas se pueden adquirir en 2mundos.shop a un costo de Q260.