William Levy: ¿Qué más se sabe del caso y cuánto pagó el actor cubano para salir de prisión?

La noche del pasado lunes 14 de abril, el actor y productor cubano-estadounidense de 44 años, William Levy, fue arrestado por “alteración del orden público y allanamiento en estado de embriaguez”, según informó la policía del condado de Broward, la encargada de capturar al artista en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida.

La fotografía del arresto, tomada en la localidad de Weston, muestra a William Levy en un estado demacrado, con su barba canosa y el ceño fruncido. Estos nuevos cargos en su contra han generado indignación entre sus seguidores en las redes sociales, quienes no dudaron en expresar su preocupación y temor por la salud mental del actor.

Los fanáticos del actor están alarmados, debido a que este incidente ocurre tras una serie de episodios previos relacionados a conflictos domésticos con su expareja, la actriz y modelo estadounidense de 46 años, Elizabeth Gutiérrez, quien lo denunció en cuatro ocasiones ante la policía por presuntas agresiones durante las discusiones.

Asimismo, en julio del 2024, diversos medios de comunicación en España informaron que Levy habría obligado a una mujer a interrumpir su embarazo tras quedar encinta durante un viaje en Tenerife: "Todo pasó mientras estaba rodando Montecristo por toda Europa y se conocieron en una discoteca en Madrid", reportó el diario español Marca.

¿Cuánto pagó William Levy para salir de prisión?

De acuerdo con los informes policiales de Broward, el incidente con William Levy ocurrió en un “popular restaurante de Florida”, donde presuntamente el actor cubano, ya en estado de embriaguez, no estuvo de acuerdo con el cobro realizado por un mesero y comenzó a “perturbar la paz pública” mediante intimidaciones y ruidos fuertes.

Según la revista estadounidense People, William se encontraba en el restaurante Baires Grill acompañado por los padres de los amigos de su hijo, cuando decidió invitarlos a una ronda de tragos: "Al momento de la cuenta, él dijo que no iba a pagar porque era una cifra exorbitante, como si hubiera invitado a cien personas", añadió el medio.

Conforme a lo publicado por la revista especializada en celebridades, el actor discutía con el gerente cuando “una tercera persona intervino” y Levy la empujó, motivo por el cual fue expulsado del restaurante. Sin embargo, el artista regresó al lugar por su teléfono, y fue entonces cuando los meseros llamaron a la policía para solicitar su arresto.

El agente de la policía en Fort Lauderdale, Joseph Corsi, le indicó a los medios estadounidenses que William Levy tuvo que pasar la noche en la cárcel y fue liberado durante la tarde del pasado martes 15 de abril, luego de pagar una multa de US$1 mil 200 (Q9 mil 240), correspondiente a los dos delitos por los que fue imputado en el condado.

A su salida de la corte, William Levy dio sus primeras declaraciones a los medios y reaccionó a los señalamientos sobre los supuestos golpes que habría propinado al gerente del recinto del que, presuntamente, salió sin pagar: "Yo todo el tiempo aguanté y fui quien terminó por salir. Nunca le pegué a nadie; si no me creen, hay cámaras", expresó.

Algunos periodistas le preguntaron si era cierto que se había marchado del lugar sin pagar, a lo que el actor cubano respondió que no: "Como creen, por supuesto que pagué. Me tuvieron que llevar por allanamiento de propiedad porque no había otra razón. Yo solo había regresado por mi celular", añadió el artista, con tono sarcástico.