La XI Carrera Familiar McDonald’s unió a miles en Ciudad de Guatemala

Este domingo 22 de febrero, más de siete mil personas participaron en la XI Carrera Familiar McDonald’s 2026 en la Ciudad de Guatemala. La jornada inició a las 7 horas, con salida desde la 12 calle y Avenida Reforma, en la zona 10. El recorrido cubrió 5 y 10 kilómetros, pasando por la Avenida Las Américas y el Obelisco, y finalizó en la Plaza Obelisco.

El ambiente fue festivo, con música, color y familias completas recorriendo las calles de la capital. La inscripción tuvo un costo de Q150 e incluyó un kit con playera, visera, bolsa, chip de cronometraje y medalla de participación.

El evento fue organizado con el objetivo de apoyar a la Fundación Infantil Ronald McDonald, institución que administra hogares temporales para familias que deben trasladarse a la capital mientras sus hijos reciben atención médica especializada.

"Celebramos la onceava Carrera Familiar McDonald’s. Reunimos a muchas familias que buscan un estilo de vida activo y saludable, y además desean apoyar a los niños de Guatemala que atiende la Fundación Infantil Ronald McDonald", explicó Luisa Carranza, jefa de comunicación corporativa de McDonald’s Mesoamérica.

Más de 7 mil personas participaron en las categorías de 5 y 10 kilómetros, recorriendo las principales avenidas entre música, alegría y un ambiente completamente familiar. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec).

Más de 7 mil personas se sumaron al recorrido

Los corredores participaron en las categorías de 5 y 10 kilómetros, aptas para todo público. Padres con hijos pequeños, grupos escolares, jóvenes y adultos mayores formaron parte del evento, que se ha convertido en una tradición anual en la capital.

Quienes cruzaron la meta recibieron una medalla como reconocimiento a su participación.

Apoyo a familias con hijos en tratamiento médico

Las Casas Ronald McDonald funcionan como un "hogar lejos del hogar" y están ubicadas en:

9a. avenida 5-51, zona 11, Ciudad de Guatemala

9a. avenida 6-51, zona 11, Ciudad de Guatemala

3a. avenida 9-57, zona 1, Ciudad de Guatemala

6a. avenida 7-22, zona 11, Cobán, Alta Verapaz

En estos espacios se brinda hospedaje, tres tiempos de comida, lavandería, baños privados y áreas recreativas para los niños. La Fundación ha atendido a más de 100 mil familias desde su creación.

Participantes comparten su experiencia familiar

Durante la carrera, muchas familias expresaron su entusiasmo por formar parte de una actividad que promueve la salud y la solidaridad.

"El año pasado vine embarazada. Este año corrimos con nuestro bebé. Estas actividades nos unen más como familia" , comentó una madre al finalizar el recorrido.

, comentó una madre al finalizar el recorrido. "Es un sueño correr con mi familia. Empecé hace unos años y ahora quiero compartir este deporte con mi hijo", dijo otro participante.

Al cruzar la meta, todos los participantes recibieron una medalla como reconocimiento por su esfuerzo y su aporte a la causa solidaria que impulsa la Fundación Infantil Ronald McDonald. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

El evento concluyó en un ambiente de alegría, con aplausos, sonrisas y el reconocimiento al esfuerzo de todos los corredores.