Conexión con lo mejor del país: Saúl E. Méndez presenta colección de invierno del 2025 inspirada en el café guatemalteco

Desde un evento único, denominado festival Café de GuateAmala, Saúl E. Méndez presentó su nueva colección de moda masculina invierno del 2025, inspirada en el café guatemalteco. Se mostraron al menos 90 looks distribuidos en tres etapas de este producto.

La colección —que fusiona moda, cultura y gastronomía— está diseñada para reconectar a las personas con lo mejor de Guatemala y busca representar al grano en cada fase de su ciclo, desde la germinación hasta la preparación final, destacó Saúl E. Méndez.

“Guatemala, para nosotros, ha sido nuestra gran fuente de inspiración, porque es un país con una riqueza inmensa en biodiversidad, cultura y diversidad étnica”, afirmó Juan Manuel Alvarado, capitán de Disrupción, a Prensa Libre.

Desde la finca Entre Valles, un espacio que resalta el entorno del café, Saúl E. Méndez presentó su más reciente colección masculina, con prendas únicas en tonos café, verdes y azules.

La colección —que se presentará próximamente— fue diseñada, producida y confeccionada en Guatemala, y refleja el compromiso de la marca con sus raíces y con la identidad nacional, dijo a Prensa Libre Emilio Méndez, alma creativa de la firma.

“No solo hablamos de prendas: relacionamos lo que producimos con el entorno. En este caso, el café fue el punto de inspiración para que las prendas reflejen el amor que compartimos por él”, señaló Méndez.

Con colores beige y café en algunas prendas, llevan distintivos que recuerdan al café guatemalteco. (Foto Prensa Libre : Cortesía Saúl E. Méndez)

Una colección que evoca el café guatemalteco

La colección de invierno del 2025 está profundamente inspirada en el café guatemalteco y en toda su riqueza sensorial y emocional. Por ello, la propuesta mezcla colores, materiales y detalles que evocan el proceso del café, desde su origen hasta su disfrute, en tres divisiones.

Los looks presentados contaron una historia en tres etapas:

La colección masculina de este año busca reconectar con un estilo de vida que fusiona la moda y la pasión del café. (Foto Prensa Libre : Cortesía Saúl E. Méndez)

Crecer , con verdes vivos y profundos, acompañados de toques rojos que recuerdan al fruto;

, con verdes vivos y profundos, acompañados de toques rojos que recuerdan al fruto; Tostar , con tonos café y texturas que evocan el calor y los sacos donde el grano viaja por el mundo;

, con tonos café y texturas que evocan el calor y los sacos donde el grano viaja por el mundo; Disfrutar, con colores más suaves y azules tranquilos, como el momento en que el café llega a nuestras manos, destaca comunicación de Saúl E. Méndez.

Los colores que predominaron fueron los tonos tierra, cafés profundos, verdes de sombra, rojo como el grano maduro y acentos inspirados en la pulpa y flor del café. (Foto Prensa Libre : Cortesía Saúl E. Méndez)

Entre las texturas se observaron mezclas de algodón, lanas, corduroy, tejidos que evocan costales de café y acabados que recuerdan la rugosidad del grano y la suavidad del vapor. (Foto Prensa Libre : Cortesía Saúl E. Méndez)

Las costuras visibles, bordados inspirados en el cafetal y sus granos, y piezas que juegan con capas —tal como el café cambia de estado—, destacaron en el desfile. (Foto Prensa Libre : Cortesía Saúl E. Méndez)

*Con información de Buena Vida.