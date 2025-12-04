moda y estilo
Por qué Pantone seleccionó el Cloud Dancer como el color del 2026
El Instituto Pantone anunció que el 11-4201 Cloud Dancer será el color del 2026. Conozca más detalles sobre el tono que marcará las tendencias decorativas del próximo año.
Pantone seleccionó el Cloud Dancer como color del 2026, un tono blanco neutral. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Este 4 de diciembre se informó que Pantone seleccionó el 11-4201 como el color del 2026, una tonalidad de blanco neutro que veremos en las principales propuestas de moda y decoración.
De acuerdo con el Instituto Pantone, se trata de un “blanco neutro elevado cuya presencia aireada actúa como un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso”.
Según Laurie Pressman, vicepresidenta de la entidad, esta tonalidad refleja el momento cultural y recoge influencias globales en el diseño, el estilo de vida y la expresión creativa.
Además, este color representa una “influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión tranquila”, apuntaron desde el Instituto.
Simbología del Cloud Dancer
Es un blanco que invita a la serenidad, la relajación y la concentración, “que inspiran limpieza visual, bienestar y ligereza”, indicaron en sus redes sociales y su sitio web.
Latrice Eiseman, directora ejecutiva del Instituto Pantone, afirma que este tono discreto promete claridad en una época de transformación, en la que se rediseñan nuestro futuro y nuestro lugar en el mundo.
En años anteriores, Pantone seleccionó como color del año un marrón cálido para el 2025, un tono melocotón suave para el 2024 y un magenta vibrante para el 2023.
Introducing the Pantone Color of the Year 2026: PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. A neutral white that brings calm, clarity, and creative breath in a noisy world.— PANTONE (@pantone) December 4, 2025
Discover the serenity of Cloud Dancer ↓https://t.co/Wvj4CkwefY#pantone #Coloroftheyear2026 #CloudDancer pic.twitter.com/6kbBU6OqlW
Usos del Cloud Dancer en distintos ámbitos
De acuerdo con información de Pantone, así podría utilizarse esta tonalidad en distintos ámbitos.
- En moda, transmite suavidad y bienestar en todo tipo de prendas, desde clásicas hasta deportivas. Combina con todos los colores y resalta otras tonalidades.
- En accesorios y calzado, aporta elegancia discreta y un aire fresco y moderno en piezas tanto suaves como estructuradas.
- En belleza y cabello, funciona como base minimalista o creativa en uñas, maquillaje y tintes, permitiendo desde estilos suaves hasta contrastes llamativos.
- En decoración, crea espacios tranquilos, amplios y ordenados, ideales para relajación y bienestar, funcionando bien en muebles y ambientes como baños y cocinas.
- En empaques y diseño digital, transmite modernidad y calidad, realza otros colores. Por otro lado, en combinación con el negro, proyecta lujo. Como blanco natural, también comunica sostenibilidad.