Por qué Pantone seleccionó el Cloud Dancer como el color del 2026

Este 4 de diciembre se informó que Pantone seleccionó el 11-4201 como el color del 2026, una tonalidad de blanco neutro que veremos en las principales propuestas de moda y decoración.

De acuerdo con el Instituto Pantone, se trata de un “blanco neutro elevado cuya presencia aireada actúa como un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso”.

Según Laurie Pressman, vicepresidenta de la entidad, esta tonalidad refleja el momento cultural y recoge influencias globales en el diseño, el estilo de vida y la expresión creativa.

Además, este color representa una “influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión tranquila”, apuntaron desde el Instituto.

Simbología del Cloud Dancer

Es un blanco que invita a la serenidad, la relajación y la concentración, “que inspiran limpieza visual, bienestar y ligereza”, indicaron en sus redes sociales y su sitio web.

Latrice Eiseman, directora ejecutiva del Instituto Pantone, afirma que este tono discreto promete claridad en una época de transformación, en la que se rediseñan nuestro futuro y nuestro lugar en el mundo.

En años anteriores, Pantone seleccionó como color del año un marrón cálido para el 2025, un tono melocotón suave para el 2024 y un magenta vibrante para el 2023.

Introducing the Pantone Color of the Year 2026: PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. A neutral white that brings calm, clarity, and creative breath in a noisy world.

Discover the serenity of Cloud Dancer ↓https://t.co/Wvj4CkwefY#pantone #Coloroftheyear2026 #CloudDancer pic.twitter.com/6kbBU6OqlW — PANTONE (@pantone) December 4, 2025

Usos del Cloud Dancer en distintos ámbitos

De acuerdo con información de Pantone, así podría utilizarse esta tonalidad en distintos ámbitos.