7 dibujos de Navidad para colorear y adornar la casa este 2025

Navidad es un espacio para compartir y por qué no tener un tiempo personal y pintar. Un artículo publicado en Prensa Libre explica que pintar no es solo para los niños; en los adultos, ayuda a mejorar la concentración, ya que seleccionar los colores y mantenerse dentro de las líneas hace que uno se enfoque únicamente en el momento presente.

Pintar también calma el cerebro y ayuda a que el cuerpo se relaje, lo cual influye en la disminución del estrés. Esto puede mejorar tanto el sueño como el cansancio y, simultáneamente, reducir los dolores corporales, la frecuencia cardíaca, la respiración y los sentimientos de depresión o ansiedad. A medida que pinta, preste atención al ritmo de su respiración para verificar que sea regular y que inhale completamente desde el diafragma; además, esté alerta a su frecuencia cardíaca, de rato en rato.

No existe una manera correcta o incorrecta de pintar con colores, pues no se trata de una actividad competitiva. No tiene que terminar el cuadro en una sola sesión. No importa si el resultado es ordenado o desordenado, ya que lo importante es que haya disfrutado de pintar y que se haya relajado.

En los más pequeños, esta actividad contribuye al desarrollo de la creatividad, la concentración, la motricidad fina y los valores, así como otras habilidades que van más allá del lienzo y que pueden ayudar al niño a resolver problemas de la vida.

Compartimos siete imágenes para descargar y pintar en casa:

1 El tradicional árbol

(Foto Prensa Libre: Freepik)

2 Una taza de chocolate caliente

(Foto Prensa Libre: Freepik)

3. Los Reyes Magos

(Foto Prensa Libre: Freepik)

4. Un Santa Claus divertido

(Foto Prensa Libre: Freepik)

5. Pinguinos navideños

(Foto Prensa Libre: Freepik)

6. El tradicional Belén

(Foto Prensa Libre: Freepik)

7. Uno de los colaboradores de Santa Claus