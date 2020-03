Alimentos que no pueden faltar en su despensa

Una despensa surtida ayuda a tener una alimentación variada y balanceada. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Hay determinados productos que no se deben olvidar incluir en las compras del supermercado, cuando se está surtiendo la despensa. Más allá de los alimentos favoritos que se incluyen en su alimentación, hay productos que no deben faltar en su cocina porque además de ayudar a complementar un platillo, contribuyen a que su alimentación sea más saludable y balanceada.

Para el chef Mario André Miralles, los productos que no deben faltar en la despensa dependerán del tipo de familia que consuma los alimentos. Es decir, los productos varían cuando una persona vive sola, cuando vive con su pareja y cuando convive con niños. Sin embargo, se pueden mencionar cuatro alimentos que siempre están presentes y que ayudan a mantener buenos hábitos alimenticios: huevos, proteína, aceite de oliva y frutas o verduras.

De acuerdo con la chef Andrea García, el tener la despensa organizada ayuda a mantener una dieta equilibrada. Por ejemplo, al abrir la despensa lo primera que debe estar a la altura de los ojos es los alimentos más saludables. Por el contrario, en los extremos se deben colocar los productos que se deben consumir menos. Es decir, los skacks, chocolates o productos con mucha azúcar.

A continuación, los expertos en cocina comparten cuáles son los alimentos que no deberían faltar en su despensa:

Pasta

Es uno de los alimentos base en la cocina, porque además de ser rápida preparación, existen varias opciones de acompañamiento y de ingredientes que se pueden agregar. Con imaginación y pocos ingredientes es posible cocinar diversos platillos de forma sencilla.

Aceite de Oliva

“El uso del aceite de oliva depende del gusto de cada persona. Algunas lo utilizan para cocinar platillos fuertes y otros para aplicarle a la ensalada”, dice el chef Miralles. Además, si se trata de recursos para condimentar los platillos tampoco puede faltar el vinagre y la sal, explican los expertos.

Cereal

Cuando una persona vive sola, o con hijos, el cereal es uno de los alimentos primordiales para el desayuno. Miralles comenta que cuando hay niños en el hogar, se escogen cereales con más azúcar. “Cuando uno vive solo, lo que menos quiere es ensuciar recipientes o preparar platillos muy complicados. Por eso, para el desayuno, no debe faltar la leche y los cereales”, dice el Chef.

Carne, Pollo y Pescado

Según Miralles, en la mayoría de los platillos la proteína suele ser el protagonista de los platos. Por lo tanto, no puede faltar en la despensa.

Atún

De acuerdo con Miralles, el atún es un alimento que ayuda a hacer platillos saludables. Por ejemplo, con una lata de atún se puede hacer una ensalada con mayonesa, huevo duro, apio, chile pimiento y cebolla.

Jamón

El jamón es indispensable para preparar la refacción de los niños o para preparar platillos más sofisticados como acompañamientos de vino. “El jamón es ese alimento que usted siempre encontrará en el refrigerador y con el que puede hacer varios platillos en poco tiempo y para cualquier ocasión”, dice Miralles.

Huevos

“Sin duda, uno de los alimentos más importantes en una despensa. Los huevos, no importa cómo los prepare, como plato principal o como ingredientes de una receta, siempre estarán presentes en diversos platillos que no son difíciles de preparar”, señala García. Este es un alimento que no debe faltar en la despensa de la casa de una familia pequeña o grande.

Lácteos

La leche además de ser un alimento que contiene proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas, también ayuda a preparar cualquier platillo: desde un plato de cereal con leche para el desayuno, una pasta con salsa blanca para el almuerzo o hasta un pastel para postre. Además, el queso también es ideal para acompañar con sándwiches, tacos, pizzas, entre otros. “El yogurt, la leche y el queso son imprescindibles en la despensa por la variedad de platillos que los que se pueden utilizar”, dice García.

Frutas y Verduras

Si en caso no se puede tener frutas y verduras frescas en la despensa, las envasadas son una alternativa muy práctica. Lo ideal, según los expertos, es siempre tener estos alimentos en la despensa, ya que contribuyen a los huevos hábitos alimenticios.

Harina para panqueques

“Este es un producto indispensable de una despensa. Sobre todo, si en el hogar viven niños. Los panqueques son muy funcionales los domingos en la mañana, porque ayudan a variar el desayuno