Ataque a monja en Jerusalén: video evidencia agresión en la vía pública

El ataque a una religiosa católica en Jerusalén quedó grabado en un video que se ha viralizado en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que un hombre empuja a la monja hasta tirarla al suelo y patearla.

Al inicio de las escenas captadas la tarde del martes 28 de abril del 2026, la monja va caminando cerca de la Tumba del Rey David, en el Monte Sion, Jerusalén. Luego, su atacante aparece corriendo para alcanzarla y la derriba con un empujón.

El hombre comienza a retirarse caminando tranquilamente, sin embargo, regresa a donde la mujer está tirada, donde le grita y la patea. Mientras tanto, otro hombre que vio el incidente corre para evitar que la siga agrediendo.

La Policía israelí informó que detuvo al presunto atacante, un hombre de 36 años de quien no dio más información, acusado del delito de "agresión racista".

Las autoridades emitieron un comunicado el miércoles 29 de abril, indicando que el hombre fue detenido tras recabar pruebas en el lugar y usar tecnología. Además, mostraron una fotografía donde se ve a la religiosa con un golpe en la cabeza.

"La Policía de Israel considera muy grave cualquier manifestación de violencia, especialmente si está motivada por el racismo, dirigida contra figuras religiosas", añade.

Según Vatican News, el medio de comunicación del Vaticano, la víctima es una monja de 48 años, investigadora de la Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica de Jerusalén.

La Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén condenó el ataque en un comunicado. “No se trata de un incidente aislado, sino que forma parte de un preocupante patrón de creciente hostilidad hacia la comunidad cristiana y sus símbolos”, declaró la facultad.

Un informe publicado en abril del 2026 por dos entidades israelíes que trabajan por la convivencia entre judíos y cristianos y citado por EFE, señala que los incidentes de acoso contra la población cristiana en Israel aumentaron un 63% en el 2025, registrando hechos desde escupitajos, insultos, gritos, amenazas, daños a símbolos religiosos cristianos, hasta violencia física y profanación de lugares sagrados.