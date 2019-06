Autores modernos para incentivar la lectura en los jóvenes

Aumentar la capacidad de concentración, el desarrollo de la creatividad y reducir el estrés, son algunos de los beneficios de la lectura. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Desarrollar el hábito de la lectura en sus hijos les traerá grandes beneficios. Hay estudios que demuestran que la lectura reduce el estrés y frena el deterioro cognitivo. Además, estimula la concentración y la imaginación, activa la memoria a corto y largo plazo, expande el vocabulario del lector y mejora las habilidades expresivas como la escritura, ortografía y síntesis de conceptos.

No es un secreto que en algunos niños o adolescentes desarrollar este hábito no es nada sencillo, pero hay algunas cosas que usted puede hacer para lograr ese objetivo. Fomentar la necesidad de aprendizaje y la idea de que leer puede ser en realidad muy entretenido y despertar su curiosidad desde pequeños es una buena práctica. En el caso de los adolescentes, buscarles textos acordes a su edad y realidad, y a partir de allí darles la libertad de decisión, es fundamental.

A continuación, le presentamos cinco libros de autores modernos que gracias a sus temáticas y la frescura con la que lo hacen, podrían ser la punta de lanza para fomentar el hábito de la lectura en sus hijos.

1. Las ventajas de ser invisible – Stephen Chobsky

Vivir al margen ofrece, una perspectiva única. Pero siempre llega el momento, de entrar en escena y ver, el mundo desde dentro., Charlie es un chico realmente especial: lee muchísimo, no sale con amigos ni con chicas y reflexiona sobre el mundo desde un punto de vista muy particular. Su ingenuidad, su incapacidad para relacionarse normalmente y su extrema sinceridad le crean más de un problema, especialmente ahora que su único amigo ha muerto. Conocer a Sam y Patrick, los chicos más populares e interesantes del instituto, provocará un giro radical en su vida que lo sumergirá de pleno en la adolescencia. Charlie, un chico ingenuo, mordaz y solitario, acaba de empezar el instituto. Vive con sus padres, su popular hermana y un hermano mayor que está a punto de comenzar la universidad. La cosa no pinta demasiado bien el primer día de instituto cuando solo consigue hacer un amigo: un alternativo profesor de Lengua interesado en despertar el genio creativo de Charlie. Cuando conoce a la bella Sam y el excéntrico Patrick, unos chicos llenos de ganas de exprimir la vida al máximo, empieza a comprender lo que es crecer y hacerse adulto. Junto a ellos recorrerá caminos nuevos e inesperados: descubrirá música nueva, comenzará a salir de fiesta… e incluso se enamorará por primera vez.

La historia fue llevada a la pantalla grande en 2012. Emma Watson, Logan Lerman y Ezra Miller les dieron vida a los personajes principales.

2. A dos centímetros de ti – Elizabeth Eulberg

Todo el mundo dice que chicos y chicas no pueden ser amigos de verdad, pero ellos lo son. Y mucho. Quedan después del instituto, comparten miles de chistes que solo ellos entienden, sus familias están muy unidas. Levi y Macallan solo son amigos, y están felices así. Pero, claro, los chicos no piden salir a Macallan porque piensan que está con Levi y Levi pasa tanto tiempo con ella que no le queda tiempo para sus novias. Así que un día comenzarán a preguntarse si no estarían mejor juntos. Aunque quizá eso complique demasiado su relación.

3. Eleanor & Park – Rainbow Rowell

Eleanor es nueva en el instituto; su vida familiar es un desastre; con su intenso pelo rojo, su extraña y poco conjuntada forma de vestir no podría llamar más la atención, aunque lo intentase. Park es un chico mitad coreano; su vida familiar es tranquila; no es exactamente popular, pero con sus camisetas negras, sus cascos y sus libros ha conseguido ser invisible. Todo empieza cuando Park accede a que Eleanor se siente a su lado en el autobús del instituto el primer día de clase. Al principio ni siquiera se hablan, pero poco a poco comparten sus hobbies y empiezan una relación de amistad… para terminar enamorándose de la forma en que te enamoras la primera vez, cuando eres joven, y sientes que no tienes nada y todo que perder.

4. La ladrona de libros – Markus Zusak

Estasdescribe las peripecias de una niña alemana de nueve años desde que es dada en adopción por su madre hasta el final de la II Guerra Mundial. Su nueva familia, gente sencilla y nada afecta al nazismo, le enseña a leer y, a través de los libros, Rudy logra distraerse durante los bombardeos y combatir la tristeza.

5. Bajo la misma estrella – John Green

A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes. Algunos dirían que no han nacido con estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gus son solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen es que no hay tiempo para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo existe el hoy y el ahora. Y por ello, con la intención de hacer realidad el mayor deseo de Hazel – conocer a su escritor favorito -, cruzarán juntos el Atlántico para vivir una aventura contrarreloj, tan catártica como desgarradora. Destino: Amsterdam, el lugar donde reside el enigmático y malhumorado escritor, la única persona que tal vez pueda ayudarles a ordenar las piezas del enorme rompecabezas del que forman parte.

