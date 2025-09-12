Caminar más y quemar calorías: cinco estrategias efectivas según la ciencia

El primer paso para realizar cualquier actividad física es tener la voluntad de hacerlo. El siguiente es identificar estrategias que ayuden a obtener todos los beneficios que ofrece. Caminar es una actividad a menudo subestimada, pero con múltiples beneficios, entre ellos, la quema de calorías.

Una de sus principales ventajas es que ayuda a mantener un peso saludable. También puede prevenir enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, entre otras, de acuerdo con la Clínica Mayo.

Además, caminar fortalece huesos y músculos, activa el cuerpo y mejora el estado de ánimo, la energía y la resistencia, entre otros beneficios, según esa misma institución.

¿Qué ocurre cuando se camina más rápido? Al incrementar la velocidad, los recorridos diarios pueden convertirse en un método eficaz para mejorar el bienestar, como lo plantea el sitio especializado Verywell Health, citado por el medio Infobae. A continuación, se explican cinco estrategias recomendadas por ambas fuentes.

Cinco estrategias para caminar más y quemar calorías

1. Mantenga una postura correcta

Camine con la espalda erguida, la barbilla paralela al suelo y la vista al frente. Un truco útil consiste en imaginar una cuerda que levanta suavemente la cabeza. Esto mejora el rendimiento y la velocidad.

La Clínica Mayo recomienda además mantener cuello, espalda y hombros relajados, balancear los brazos con una leve flexión en los codos, contraer el abdomen y evitar arquear la espalda.

2. Cuide su técnica de pisada

Especialistas sugieren iniciar cada paso apoyando el talón y luego los dedos. Usar zapatos cómodos y flexibles permite una pisada más ágil y fluida.

Es importante seguir las instrucciones de los expertos para tener una mejor experiencia durante las caminatas. (Foto Prensa Libre: Freepik)

3. No exagere el tamaño de sus pasos

Intentar alargar el paso para caminar más rápido puede ser contraproducente. Es preferible mantener el pie delantero en una posición cómoda y concentrarse en el impulso del pie trasero.

4. Mueva los brazos al caminar

Esto influye en la velocidad. Flexione los codos, manténgalos cerca del cuerpo y balancee los brazos en sentido opuesto al movimiento de las piernas. No sobrepase el esternón ni cruce la línea media del cuerpo.

5. Incorpore intervalos de velocidad

Alterne tramos de caminata rápida con otros de intensidad moderada. Comience suave, incremente la intensidad durante cinco minutos o más, incorpore ráfagas de un minuto rápido y recupérese de tres a cinco minutos con paso ligero. Repita el ciclo varias veces y finalice con caminata suave.

Caminar y quemar calorías

Caminar alrededor de 1.5 kilómetros puede quemar unas 100 calorías, según National Geographic. Además, esta actividad puede contrarrestar los efectos de genes asociados con el aumento de peso.

Antes de iniciar esta o cualquier otra rutina de ejercicios, se recomienda consultar con su médico de confianza. Esta información tiene fines únicamente orientativos.