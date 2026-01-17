Científicos hallan nuevas pistas sobre por qué la fertilidad femenina disminuye con la edad

Los científicos están avanzando en la comprensión de uno de los misterios centrales de la reproducción humana: ¿por qué los óvulos de las mujeres se deterioran a medida que envejecen?

Los trazos generales son bien conocidos: el tictac del reloj biológico de una mujer aumenta el riesgo de aborto espontáneo e infertilidad, a menudo causados ​​por óvulos con un número incorrecto de cromosomas, las estructuras que transportan el ADN.

Los investigadores que presentaron su trabajo en la conferencia Fertility 2026 en Edimburgo, Escocia, dicen haber identificado cómo la disminución de una proteína particular a medida que las mujeres envejecen podría ser una pista del problema.

Agata Zielinska, una de las autoras del estudio, que aún no ha sido revisado por pares, es cofundadora de la empresa biotecnológica Ovo Labs. La empresa está trabajando para lanzar un ensayo clínico que podría evaluar si la restauración de dicha proteína podría mejorar la calidad de los óvulos utilizados para la fertilización in vitro (FIV).

"Si queremos idear estrategias para mejorar la calidad de los óvulos y desarrollar métodos clínicos para ayudar realmente a las parejas a concebir, hay que entender qué es lo que está fallando a nivel molecular", afirmó Zielinska.

Científicos externos advirtieron que el trabajo es un primer paso prometedor y que probablemente no sea la única explicación de los errores cromosómicos. Sin embargo, se suma a un creciente corpus científico que investiga cuestiones fundamentales sobre el desarrollo de los óvulos, lo que podría conducir a nuevas opciones y mayores tasas de éxito en la reproducción humana.

El desajuste entre la ventana biológicamente óptima para la reproducción y la tendencia social a retrasar el nacimiento plantea un desafío angustioso para muchas personas que intentan formar una familia.

A finales del año pasado, un equipo independiente de científicos demostró en Nature Aging una forma de imitar el proceso de envejecimiento en óvulos de ratón, una herramienta que permite a los investigadores investigar sistemáticamente las fallas moleculares que conducen a anomalías cromosómicas e identificar formas de combatirlas.

“Estamos muy lejos de afirmar que el envejecimiento reproductivo ya no es un problema tan grave. El objetivo a corto plazo sería extender [la ventana reproductiva] de tres a cinco años”, afirmó Binyam Mogessie, profesor de biología molecular, celular y del desarrollo en la Universidad de Yale, quien dirigió el artículo sobre el envejecimiento en Nature y planea investigar fármacos que podrían mejorar la viabilidad de los óvulos. “Sería trascendental”, concluyó.

Lagunas de conocimiento sobre la reproducción femenina

La reproducción femenina está llena de enigmas.

Los hombres producen espermatozoides a lo largo de su vida. Las mujeres, en cambio, nacen con su reserva vitalicia de ovocitos, las células precursoras que maduran hasta convertirse en óvulos. En el útero, un feto tiene alrededor de 7 millones de ellos en los ovarios, pero al nacer, solo queda alrededor de un millón. Los ovocitos que sobreviven a la atrición permanecen congelados en un estado de pausa hasta la ovulación, años o décadas después.

“Eso, por supuesto, crea grandes problemas a nivel cromosómico, porque permanecen durante años en los seres humanos, lo cual es una locura en algunos sentidos”, dijo Paula Cohen, directora del Centro de Ciencias Reproductivas de Cornell.

En una de las etapas finales de la meiosis, se supone que las copias pareadas de cromosomas se separan ordenadamente, dejando un óvulo con una copia de cada cromosoma. La otra mitad del material genético se desecha. "¿Por qué expulsan la mitad de su carga?", preguntó Cohen. "Es una locura".

El problema radica en que, durante la pausa prolongada de décadas, las copias pareadas de cromosomas en cada ovocito pueden separarse prematuramente, lo que puede provocar que un exceso o un defecto de cromosomas acabe en el óvulo. Esta falla en el proceso, conocida como cohesión cromosómica, puede provocar aneuploidía (un número incorrecto de cromosomas en un óvulo), una de las principales causas de infertilidad y fracaso de la FIV.

Los científicos se han centrado cada vez más en desentrañar todos los pasos moleculares que afectan al complejo de cohesión. Pero en el nuevo estudio, realizado en células de ratón y humanas, Zielinska y sus colegas detectaron una disminución en los niveles de la proteína llamada Shugoshin (que en japonés significa "espíritu guardián"), que protege las proteínas de cohesión que mantienen los cromosomas en su lugar.

“La cohesión es más vulnerable y los cromosomas tienen mayor probabilidad de desintegrarse”, afirmó Melina Schuh, directora del Instituto Max Planck de Ciencias Multidisciplinarias, quien dirigió el estudio. Schuh también cofundó Ovo Labs y forma parte del equipo que busca traducir estos conocimientos en intervenciones que puedan mejorar la fertilidad.

Michael Lampson, profesor de biología de la Universidad de Pensilvania, quien no participó en la investigación, afirmó que gran parte de la atención en este campo se había centrado en la pérdida, a medida que las mujeres envejecen, de proteínas llamadas cohesinas, directamente implicadas en el mantenimiento de la cohesión cromosómica. El nuevo estudio destaca el posible papel de una proteína diferente que protege estas proteínas.

“A los 40 años, ya no se pueden recuperar. Pero, independientemente de lo que quede, es lógico que, si no quedan muchas proteínas de cohesión, haya que proteger bien las que se tienen”, dijo Lampson.

Cuando los científicos restauraron la producción de la proteína mediante la microinyección de ARNm que codificaba la proteína protectora Shugoshin, descubrieron que podían aumentar la cantidad de óvulos que tenían cromosomas que no se separaban prematuramente, de aproximadamente la mitad de los óvulos a casi tres cuartas partes.

“Observan un rescate parcial. Eso indica que hay una contribución”, dijo Mogessie. Añadió que estudios posteriores también deberán demostrar si aumentar la producción de la proteína realmente revertiría la pérdida de cohesión que ya se produce con el envejecimiento, o si simplemente protegería al óvulo de los efectos futuros del envejecimiento.

Cohen estuvo de acuerdo en que si bien los esfuerzos por aumentar la cohesión entre los cromosomas son un objetivo valioso, no resolverán el problema de todas las mujeres que intentan quedar embarazadas.

“No conocemos todas las respuestas. Si la cohesión es crucial y podemos repararla en un gran número de mujeres, podemos mejorar sus posibilidades de tener un embarazo exitoso”, dijo Cohen. “Eso no resolverá el problema de todos... pero hemos avanzado mucho más que hace 10 años”.