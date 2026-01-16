Lo que debe saber sobre los antivirales para combatir la gripe

Si tiene mocos, tos y fiebre, es posible que tenga gripe. Y no está solo. Se han registrado al menos 15 millones de casos de gripe solo en Estados Unidos desde finales de septiembre, según las estimaciones más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y siete mil 400 muertes relacionadas con la gripe.

Los casos de influenza en Estados Unidos aún no han alcanzado su pico máximo, pero ya se está convirtiendo en una temporada de gripe realmente mala, afirmó Richard A. Martinello, experto en enfermedades infecciosas y director médico del departamento de prevención de infecciones de Yale New Haven Health. Se han registrado alrededor de 180 mil hospitalizaciones por complicaciones de la gripe, y estas siguen aumentando, según los CDC.

La vacuna contra la gripe, generalmente disponible en agosto o septiembre, es la mejor protección contra la gripe. Y no es demasiado tarde para vacunarse, afirmó Martinello. Recomendó vacunarse "lo antes posible para protegerse", aunque puede tardar un par de semanas en aumentar la dosis y surtir efecto por completo.

Pero incluso si ya se vacunó contra la gripe, aún puede contraerla. La vacuna generalmente tiene una efectividad del 40% al 60%, y la inmunidad puede durar solo unos seis meses. (Las vacunas contra la gripe se consideran efectivas si reducen las hospitalizaciones y las muertes, por lo que, si se enferma, sus síntomas deberían ser más leves que si no se vacunara).

Si da positivo en la prueba de gripe en el consultorio médico o con una prueba casera, existen muchos tratamientos. Pero ¿cuáles funcionan realmente? Consultamos a varios expertos.

Causas y síntomas de la gripe

La influenza, una enfermedad respiratoria, es causada principalmente por dos tipos de virus, la influenza A y la influenza B, que evolucionan constantemente. El aumento actual de infecciones se debe a una nueva variante del H3N2, denominada subclado K, un tipo de influenza A de rápida propagación. Esta parece ser la cepa predominante en circulación, según Judith O'Donnell, directora médica adjunta de epidemiología sanitaria del Sistema de Salud de la Universidad de Pensilvania.

Los síntomas más comunes de la gripe son fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolores y fatiga; los niños también tienen más probabilidades de tener vómitos y diarrea, según los CDC.

No todo el mundo necesita tratamiento, dijo Tina Ardon, médica de familia de la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida. La mayoría de las personas con gripe mejoran tras unos días de descanso y medicamentos de venta libre como acetaminofén e ibuprofeno.

"Pero para los pacientes adecuados, la medicación antiviral puede ser realmente importante", dijo Ardon.

Los medicamentos antivirales pueden acortar la duración de la gripe

Existen cuatro medicamentos antivirales aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar la gripe. Tres pertenecen a la misma clase de fármacos, llamados inhibidores de la neuraminidasa. El más conocido y recetado es el oseltamivir (Tamiflu).

Cualquier persona mayor de dos semanas puede tomarlo, salvo que exista alguna contraindicación, explicó Martinello. Generalmente, el oseltamivir se toma en forma de pastilla o líquido dos veces al día durante cinco días.

El oseltamivir puede disminuir el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y muerte, dijo.

Los efectos secundarios más comunes son náuseas y vómitos.

Los otros dos inhibidores de la neuraminidasa se recetan con menos frecuencia para tratar la gripe, según los expertos. Uno de ellos, llamado parimivir, es un medicamento intravenoso que se utiliza en hospitales.

Otro, el zanamivir, viene en polvo y se administra con un inhalador. "Sabemos que este medicamento funciona muy bien", dijo Martinello, "pero puede ser un poco más difícil coordinarlo con este dispositivo que simplemente tragar una pastilla".

El zanamivir está aprobado para personas mayores de 7 años, pero no se recomienda para quienes tienen problemas respiratorios como el asma. Al igual que el oseltamivir, se trata de un tratamiento de dos dosis al día durante cinco días.

Baloxavir (Xofluza) es la cuarta opción antiviral para tratar la gripe en personas de 5 años o más. "Es un agente más nuevo, y la ventaja es que se administra en una sola dosis", afirmó Lisa Maragakis, epidemióloga hospitalaria y directora sénior de prevención de infecciones del Sistema de Salud Johns Hopkins.

Esta comodidad significa que los médicos de urgencias a veces recetan baloxavir, señaló Martinello. "Realmente ahorra mucho tiempo", dijo. "Les permite recibir tratamiento unas horas antes, lo que puede marcar la diferencia al principio de su enfermedad".

¿Qué tan efectivos son estos tratamientos?

Los expertos afirmaron que no se han realizado muchos ensayos clínicos comparativos entre los medicamentos, pero los antivirales generalmente reducen los síntomas de la gripe y acortan la duración de la enfermedad en aproximadamente un día. Esto "puede no parecer mucho", dijo Maragakis, "pero cuando uno se siente tan mal, es un gran problema".

Tomar medicamentos antivirales podría ofrecer otros beneficios. Tanto el oseltamivir como el baloxavir pueden usarse después de la exposición, "con la esperanza de prevenir la gripe en alguien que haya estado expuesto", dijo Ardon. Si sabe que ha interactuado recientemente con alguien que dio positivo, estos medicamentos pueden ayudarle a evitar la enfermedad.

Los estudios también sugieren que estos medicamentos pueden reducir la propagación viral, por lo que es menos probable que se propague el virus. Esto puede ser especialmente importante para quienes viven en hogares numerosos o interactúan con personas en riesgo. Por ejemplo, "si forma parte de una familia y hay una persona mayor en casa, debemos tratarla lo antes posible para acortar la evolución y, potencialmente, reducir el riesgo de transmisión", afirmó Kathleen Mueller, médica de familia y directora de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia.

El tiempo es una barrera cuando se trata del tratamiento.

La mayor desventaja de los medicamentos antivirales para la gripe es que deben tomarse dentro de las 48 horas siguientes a la aparición de los síntomas. Muchas personas pierden la oportunidad de beneficiarse del tratamiento.

“Puede ser muy difícil, porque la persona probablemente está en casa, se enferma, al día siguiente se siente peor y al tercer día llama a su médico, y para entonces ya es demasiado tarde; todavía necesita hacerse la prueba y recoger el medicamento en la farmacia”, dijo Martinello.

Obtenga una ventaja para obtener una receta más rápido con estos dos pasos.

Tenga a mano algunas pruebas de gripe. Si el resultado es positivo, puede contactar a su médico para que le recete una prueba sin necesidad de programarla en el consultorio.

“Ahora que contamos con pruebas caseras combinadas de covid y gripe, creo que es una herramienta muy valiosa para poder definir las dos enfermedades virales y saber cómo abordarlas”, dijo Mueller.

Utilice la telesalud para evitar los retrasos en las citas presenciales. «Ahora es mucho más fácil contactar no solo con su propio médico, sino con cualquier médico», afirmó Martinello.

¿Quién necesita tomar medicamentos antivirales?

Los CDC recomiendan tratamiento para cualquier persona que tenga o sospeche tener gripe y que tenga mayor riesgo de complicaciones. Esto incluye a personas menores de 4 o 5 años o mayores de 65, explicó Martinello.

Ciertas afecciones de salud también aumentan el riesgo de complicaciones por la gripe, independientemente de la edad. Si usted es un adulto que toma medicamentos crónicos que afectan los pulmones, el corazón y los riñones, ha tenido un derrame cerebral previo, tiene un sistema inmunitario comprometido o toma medicamentos que lo hacen inmunocomprometido (lo cual representa un amplio segmento de adultos en Estados Unidos), tomar un antiviral es beneficioso, dijo O'Donnell.

Si eres joven y por lo demás sano, probablemente no necesites tratamiento, según los CDC, especialmente si puedes aislarte en casa y evitar exponer a personas en riesgo. Aun así, puede que valga la pena hablar con tu médico sobre sus recomendaciones.

"Realmente puede hacer que las personas regresen al trabajo antes, se sientan mejor antes y se liberen de la fiebre antes", dijo O'Donnell.

Una persona con mayor riesgo que dé positivo en la prueba de gripe después de las 48 horas también debería consultar con un profesional de la salud sobre sus opciones. Si bien el tratamiento funciona mejor dentro de los dos días posteriores a la aparición de los síntomas, los CDC indican que un inicio más tardío puede ser beneficioso para una persona con una enfermedad grave o un mayor riesgo de complicaciones.

La vacunación sigue siendo la mejor protección contra la gripe

Los expertos afirman que la vacuna contra la gripe tal vez no evite que usted contraiga influenza, pero podría hacer que su enfermedad sea menos grave y ayudarle a volver a su rutina habitual antes.

“Pasas del riesgo de terminar en el hospital o desarrollar una superinfección bacteriana en tus pulmones a tener algo que te permite básicamente quedarte en casa y tratarlo en casa”, dijo O'Donnell.

La vacuna contra la gripe 2025-2026 se desarrolló antes de que la variante del subclado K comenzara a propagarse. Y aunque los expertos tenían dudas sobre su eficacia, datos recientes del Reino Unido sugieren que la vacuna "aún ofrece un beneficio sustancial", señaló Martinello. Estos hallazgos demuestran que la vacuna contra la gripe británica ha seguido ofreciendo una protección eficaz contra la hospitalización.

Si no se ha vacunado contra la gripe este año, debería hacerlo sin duda, enfatizó Maragakis. Esto también aplica si ya tuvo gripe y no se vacunó, dijo, ya que actualmente circulan diferentes cepas.

“Incluso si has tenido gripe, incluso si has esperado y piensas que quizá sea demasiado tarde [para vacunarte], no lo es”, afirmó.