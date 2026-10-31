¿Cómo se comunican los perros para poder entenderlos?

Es importante tomar en cuenta que al descubrir lo que siente nuestro perro, podemos satisfacer sus necesidades como alejarlo de los entornos que le causan estrés o de detonantes que le producen enojo o satisfacer sus deseos de jugar.

Según el artículo Comunicación canina: interpretación del lenguaje canino, de los médicos veterinarios Debra Horwitz y Gary Landsberg, de VCA Hospitals, los perros se comunican, principalmente, mediante el lenguaje corporal y la postura, incluyendo la posición de la cabeza, cuello y orejas; la posición y actividad de la cola; el pelo erizado; las expresiones faciales y la vocalización. “Las personas escuchan; los perros observan”, dicen.

Rosario Barrios, entrenadora de perros de Cool Dog, señala: “Vivimos en una época en que las personas quieren saber más de su mascota y el perro se ha convertido en una parte importante de su vida. Sin embargo, no siempre significa que el perro viva mejor, pues continúan bajo las directrices del humano. Por ello, es importante no inhibirlo y permitir que exprese sus emociones de una manera sana”.

Al leer el lenguaje del perro, el dueño puede determinar si el perro está o no feliz. Pero, cuando no se le presta atención a las señales, se produce el estado de indefensión aprendida, que ocurre cuando el perro ha intentado expresar sus emociones como, por ejemplo, su inconformidad, en múltiples ocasiones y, al no ser atendidas, el perro inhibe su conducta. “Es muy importante saber lo que nos comunica nuestra mascota, para que podamos asegurar su bienestar”, destaca.

En este espacio se detallan las señales de algunas emociones expresadas por perros.

Dolor

Manifiesta cambios conductuales como agresividad o de movimientos; por ejemplo, la forma de caminar es diferente a la usual o la manera en que se sienta o tiene una postura encorvada. También, cambia el nivel de actividad, como renuencia a moverse o levantarse y acostarse repetidamente. Así mismo, puede expresar el dolor con gemidos, quejidos o aullidos.

Apaciguamiento

La señal más sutil es evitar el contacto visual directo, al girar el cuello. Además, puede bajar las orejas, cabeza y cuello. También, mantiene la cola baja o entre las patas o puede levantar una pata delantera, tumbarse o rodar para exponer el abdomen. Estas posturas comunican el deseo de que cese la amenaza y deseo evitar una confrontación.

Agresividad

Las señales corporales buscan dar la impresión de un aumento de tamaño del can que se siente en peligro, a fin de alejar al ser humano o animal que percibe como amenaza. La principal señal es el contacto visual directo, con los ojos bien abiertos. Si se intensifica la situación, puede exhibir los dientes, con los belfos retraídos en las comisuras, y levantar la cabeza, cuello y orejas, para luego bajarlos, cuando aumenta la amenaza. El perro ladra para dar tiempo de que la amenaza corra o que el animal se aleje. Su pelo se eriza.

Miedo

Abre los ojos en exceso, hasta el punto de que se puede observar la esclerótica -membrana opaca de color blanquecino-, lo cual se conoce como “ojo de ballena” en perros, que además de miedo, expresa estrés o incomodidad. También, mueve las orejas hacia atrás y puede comenzar a jadear.

Estrés

Cuando se habla de estrés en perros, este puede ser positivo o negativo. En el caso del primero, el animal está hiperexcitado: corre, salta y su cola está en movimiento. En un estado de estrés negativo, el perro mantiene la cola quieta, entre las patas, sus orejas están hacia atrás, con el hocico tenso y evita el contacto visual. Es un perro alerta, dispuesto a morder.

Alegría

Se mueve de forma ondulada y brinca. Las orejas, músculos y belfos están relajados. Probablemente, sus pupilas se dilaten. La cola está en alto y la mueve de un lado a otro, el mejor indicador de que está contento. La boca está abierta y relajada, sin gruñir. Puede estirarse, tumbarse de espaldas o enroscarse, señales de que se siente seguro en su entorno.

Trauma

Demuestra signos de miedo ante una situación que le recuerda un trauma. Además del “ojo de ballena”, suele lamerse mucho, da la espalda a la persona, busca esconderse o gime, en señal de auxilio.