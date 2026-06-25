Qué hacer para que perros y gatos se lleven bien

Doris Andrade, etóloga felina y miembro de la Asociación Felina Guatemalteca, y Rosario Barrios, entrenadora de gatos y perros, de Cool Dog, brindan estas cinco recomendaciones para que reine la armonía entre felinos y canes:

1. Presentaciones paulatinas

​El error más común es dejar a ambas especies en la misma habitación y esperar a “ver qué pasa”, lo cual produce como resultado un gato traumatizado y un perro sobreexcitado. La clave es el aislamiento inicial y el intercambio de olores.

Como primer paso, mantener al recién llegado en su habitación con todas las necesidades cubiertas durante los primeros días. Luego, propiciar el intercambio de aromas; por ejemplo, frotar con una frazada al gato y dejarla cerca de la comida del perro y viceversa, para que asocien el olor del otro con algo positivo.

Por último, facilitar un contacto visual controlado, al utilizar una barrera física entre ellos como una puerta de malla o una reja para bebés, para que puedan observarse mutuamente, sin llegar al contacto físico. Si el perro ladra o se altera, distraerlo con un juguete. Si el gato sisea, acariciarlo lentamente en una zona segura -cabeza, mejillas o debajo del mentón-, o dejar que se esconda. Premiar la calma de ambos con sus bocadillos favoritos. Si el perro o gato no desea acercarse, no obligarlo.

2. Respetar la territorialidad y las alturas

​Los perros son animales de suelo y de manada; los gatos, tridimensionales y territoriales. Para que este último se sienta seguro en presencia de un perro, necesita vías de escape y zonas exclusivas. Por ello, se recomienda instalar repisas, rascadores y mantener despejada la parte superior de los muebles. Si el gato sabe que puede huir hacia arriba, donde el perro no lo alcanza, sus niveles de ansiedad disminuirán de manera significativa. Es necesario proveerle enriquecimiento recreativo.

Es fundamental no alimentarlos juntos en un comienzo, pues la comida es el detonante número uno de las peleas. Colocar el plato del felino en una superficie elevada, a la cual el can no tenga acceso.

​Por otro lado, los perros tienen la costumbre de “explorar” la caja de arena de los gatos. Esto estresa terriblemente al felino, quien podría empezar a hacer sus necesidades fuera de ella. Protegerla con una barrera, para que solo el gato pueda llegar a ella.​

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3. Controlar los impulsos del perro

​Por lo general, el éxito de la convivencia depende en un 80% del control del perro, que tiene un instinto de persecución natural; si el gato corre, el can correrá detrás de él, por lo que este debe aprender que el felino no es un juguete.

​Antes de presentarlos, asegurarse de que el perro domina órdenes básicas como “quieto”, “sentado” o “suelta”. Durante las primeras interacciones sin barreras, mantener al perro con correa corta. Si este ignora al gato, premiarlo.

​4. Desgaste de energía

​Un perro aburrido y lleno de energía acumulada es una pesadilla para un gato que solo busca dormir. ​Asegurarse de que el can se ejercite debidamente y estimularlo mentalmente a diario, con paseos largos, juegos de olfato o juguetes interactivos, antes de que socialice con el felino, para que no represente una amenaza para este.

​5. Tener paciencia en la socialización

​Cada animal tiene su propio ritmo. Algunos se adaptarán en una semana, mientras que otros necesitarán meses para tolerar la presencia del otro. Nunca forzar la interacción; obligarlos a estar juntos solo generará resentimiento, miedo y estrés.​ Con paciencia, supervisión constante y refuerzos positivos, la convivencia pacífica será una realidad. Hay que dejar que la relación fluya, dejar a un lado la humanización de los animales y respetar las conductas naturales y formas de expresión de cada uno. Nunca dejarlos solos sin supervisión de un adulto.

Cuando la presentación se hace una manera adecuada, no genera estrés en ellos, especialmente, en los gatos. En el caso de que los niveles de estrés sean altos, aplicar feromonas para relajarlos. Pasado el tiempo, si no llegaran a tener buena relación, el objetivo es que toleren su presencia mutua.