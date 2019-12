Consejos para prevenir accidentes de tránsito

Evite accidentes de tránsito y siga las recomendaciones de los expertos. Su vida es primero. (Foto Prensa Libre: Servicios).

En Guatemala despedimos el 2019 con más de 6mil 500 casos de siniestralidad vial en el territorio nacional, según el Boletín Estadístico del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (ONSET) en conjunto con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, es posible prevenir hechos de tránsito, principalmente mediante la educación vial. “Mientras más educación, más probabilidades hay de obtener respuestas positivas. En el caso de los padres, deben adoptar medidas con sus hijos para que aprendan a tener una mejor convivencia”, expresa, refiriéndose a los problemas que suceden todos los días en la vía pública.

“Son entre 5 a 7 casos diarios de enfrentamiento a puñetazos entre adultos frente a los niños cuando hay actividad escolar. Los menores se dan cuenta de estas peleas y de las prácticas de los padres al conducir”, agrega Montejo, quien recomienda que utilice los carriles adecuados, ceda el paso a personas de la tercera edad, respete los espacios de las mujeres embarazadas, utilice pidevías para cambiar de carril, utilice el casco al conducir motocicleta, póngase el cinturón de seguridad en el automotor, no utilice su dispositivo móvil y permita que las personas e incorporen a los carriles para mejorar la condición de movilidad.

Educación vial

En su sitio de Facebook, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, ha publicado una serie de videos para promover la educación vial. De acuerdo con Montejo, el mensaje principal es “nos interesa su seguridad” y “queremos evitar multarle”, invitando a los usuarios a tener buenas prácticas al volante:

Así como ha sucedido con la educación vial, también con las denuncias en temas de tránsito, indica Montejo. “Ahora, los hechos de tránsito son más visibles y la gente está más atenta a ellos. Las nuevas generaciones buscan mayor transparencia, exigen que se multe, envían fotos de las irresponsabilidades de otros usuarios y nos mantienen al tanto”, añade.

Tránsito en fin de año

Recuerde que este 31 de diciembre, a partir de las 12 horas se restringirá la circulación de transporte pesado hasta el 1 de enero a las 00.00 horas. Como sugerencia, tome en cuenta que en los primeros días del año habrá mayor actividad en los puntos de retorno, pues, como indica Montejo, muchas personas regresarán a la ciudad de Guatemala masivamente luego de pasar las fiestas en otros departamentos.

Prevenga hechos de tránsito con estos consejos:

Los siniestros viales pueden llevarse a cabo por distintos motivos en contextos variados, pero la mayoría pudieron haberse evitado si se respetara el reglamento de tránsito. Es importante que se respeten las reglas de tránsito, que se adquieran buenas prácticas y que sea una persona responsable al volante. Esto dicen los expertos:

Accidentes por desperfectos mecánicos

El vehículo es un bien al cual debe prestarle atención y darle un servicio de mantenimiento estructurado y de manera periódica a ciertos componentes para que este tenga mayor durabilidad, dice Irving Coy, quien se dedica a la mecánica automotriz.

“Lo recomendable es hacer un chequeo preventivo cada 5 mil kilómetros. En este se hace una revisión general sobre el estado de las piezas, si estas presentan algún desgaste y, de esta manera, prevenir un accidente. Si no se revisa y no se da cuenta de que algo anda mal, podría ocasionar un accidente”, agrega Coy.

Entre los elementos importantes a revisar en relación con el funcionamiento del vehículo, es el estado de las llantas. Este podría variar según el kilometraje y el uso que se le dé. “Es aconsejable revisar cada 20 a 25 mil kilómetros para llevar a cabo el cambio de llantas. En Guatemala se tiene la mala costumbre de colocar cualquier tipo de neumático y tampoco se tiene el conocimiento de que estos tienen una vida útil. Aunque estos no se usen, corren el riesgo de reventarse al haber caducado, aunque sea nueva”, explica el experto en mecánica automotriz.

“En estos términos, tenemos más problemas por llantas lisas con autobuses y tráilers, así como la falta de retrovisores”, indica Montejo. Esto aumenta el riesgo de que se provoque un siniestro vial.

El mantenimiento de su transporte también debe incluir la revisión de fajas impulsoras, si ha tenido pérdidas considerables de fluidos (aceite de motor, líquido de frenos, líquido refrigerante) y el funcionamiento del sistema eléctrico, es decir, si las luces funcionan bien o si existe alteración en las conexiones de los alambres.

Según Montejo, en vehículos livianos es más frecuente el problema de la inexistencia de retrovisores y de luces, las cuales son deficientes o no funcionan. “Para ello hay operativos luciérnaga que buscan verificar que los conductores cumplan con este tema y se verifica que tengan los documentos correspondientes”, añade.

Aunque el estado del vehículo es importante para que los usuarios puedan circular de manera segura, Coy señala que las personas suelen llevar sus automóviles a las aceiteras porque en estas no se cobra mano de obra, únicamente el cambio de aceite. “Solo venden el aceite, lo cambian y no revisan el transporte ni ven el estado de los fluidos. Las personas no le dan mayor importancia al mantenimiento, solo les interesa que su carro camine”, expresa.

La PMT de Guatemala ha compartido el siguiente video para que el conductor tenga presente qué debe revisar en su vehículo antes de partir a su destino:

Accidentes por malas prácticas del conductor

Antes de salir de casa, además de chequear el estado de su vehículo, Montejo aconseja que planifique su ruta. De esta manera, evitará divagar mientras va en movimiento y también ahorrará combustible. “Hay quienes salen tarde pero desean llegar temprano, entonces se van sobre la banqueta, en contra de la vía y esto da lugar a una mayor probabilidad de colisión, es decir, un siniestro vial entre dos vehículos en movimiento. Tenga precaución al circular y pregúntese si es realmente necesario llevar vehículo”, dice.

Además, hay quienes abusan de la velocidad y no respetan los carriles que deben utilizar. “Conduzca en el carril que corresponde. En el caso del transporte pesado, es obligatorio que vaya sobre el lado derecho de la vía. El carril izquierdo es para la velocidad rápida y el de en medio para una velocidad intermedia”, explica.

Otra de las prácticas frecuentes por las cuales ocurren percances de tránsito, es el uso de auriculares y aparatos receptores o reproductores de sonido o utilizando teléfonos, radios comunicadores u otros aparatos similares, según el ONSET.

En esta época, dice Montejo, es más frecuente el tránsito mixto, es decir, cuando circula tanto transporte pesado como liviano. Esto se debe a que muchas de las personas están de descanso y deciden salir en su vehículo particular. En el caso de los tráilers y camiones, procuran distribuir todo el producto que puedan. “Hay casos en los que los pilotos han realizado dos jornadas más de las habituales y, por ende, hemos tenido más choques”, señala el director de comunicación de Emetra.

Accidentes por el estado del conductor

“El dato de personas que conducen en estado de ebriedad es alarmante”, expresa Montejo, quien invita a las personas a divertirse con responsabilidad: “si consume bebidas alcohólicas, pida algún servicio de traslado y, si está cerca de su casa, vaya a pie. Evite los riesgos para usted y otros usuarios porque su vehículo se convierte en un proyectil”, indica.

En caso de que beba, hay otra medida de seguridad que puede tomar y es comunicarse con las autoridades para que lo lleven a casa. “Al momento en que se sientan mal, para evitar algún inconveniente, avisen a la PMT al 1551 y 23801099”, dice Montejo.

Según el director de Comunicación de Emetra, el 13 de diciembre se detectaron 27 casos de conductores en estado de ebriedad en la ciudad de Guatemala. “Para nosotros, detectar los casos es un avance porque detenemos los peligros al volante, los sacamos de la ruta”, expresa.

De acuerdo con Montejo, lo que procede en estas situaciones es trasladar el caso a la PNC y queda a discreción de las autoridades si se concreta en Torre de Tribunales. “En 2019, el 65% de los detectados fueron hombres y el 35% fueron mujeres. La cifra de mujeres en este estado subió un 15% en comparación con el año pasado y esto se debe a que ahora hay más féminas al volante que en años anteriores”, explica.

Cuando la PNC no se presenta, la PMT inmoviliza el vehículo con un cepo para evitar más accidentes. “Luego se busca a un familiar y, cuando van acompañados de personas sobrias, se les autoriza continuar el paso si alguna de ellas tiene licencia de conducir. Hay quienes evitan que la policía traslade su vehículo al punto de defecar o vomitar en él. En el caso de personas violentas y armadas, cuando buscan intimidar, son trasladadas de inmediato”, agrega Montejo.

“Si hacemos una evaluación de los daños en los hechos de tránsito, al haber destrucción de postes, árboles y cabinas de teléfono, entre otros, esto implica un gasto considerable entre Q5mil y Q70mil, lo cual implica una deuda por años. Entonces es mejor utilizar un taxi que podría cobrarle Q50 por el viaje”, explica Amilcar Montejo. Pero los daños van más allá de lo material y según el ONSET, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2019, hubo 1,585 personas fallecidas en hechos de tránsito y 8,194 víctimas lesionadas.

“También hemos encontrado a gente que ha chocado bajo efectos de medicamentos. Para estas personas, lo recomendable es lleva consigo una etiqueta con el nombre, el número de contacto y el nombre de la medicina”.

Otros datos que debe conocer

Según estadísticas, entre el 1 y 30 de noviembre de 2019, la mayor cantidad de hechos de tránsito se dio a las 19 horas.

Entre las infracciones más cometidas durante el año en el territorio nacional se encuentra: circular con llantas lisas o con rotura, utilizar auriculares u otros aparatos receptores o reproductores de sonido, por no respetar las señales de tránsito, por circular en la vía pública cuando existe restricción, por no respetar el turno en fila de espera.

Los vehículos más sancionados de transporte pesado fueron los camiones con 4,033 casos y, de transporte liviano, las motocicletas con 3,153 casos.

