Empiece a preparar las rutinas de su hijo para el comienzo de clases

Levantarse tarde, jugar, ver películas, salir al parque, comer en horas variadas y acostarse tarde, una y otra vez, más que una rutina, pareciera ser el ciclo de lo que hacen los niños en sus vacaciones. Pero, a medida que se acerca el regreso a clases, es importante llevar un proceso de adaptación para que retomar sus estudios no sea un cambio abrupto para ellos.

Luego de varios meses de descanso, la preparación es necesaria. De acuerdo con Brenda Cifuentes, psicóloga clínica, “todos los humanos necesitamos anticiparnos a ciertas cosas. Esto disminuye la ansiedad que las situaciones puedan generarnos”.

Además, esto les servirá a sus hijos para que puedan tener un desarrollo adecuado en sus actividades escolares, indica Yoshy Martínez, maestra de educación inicial.

La comunicación es clave

Para lograrlo, la comunicación jugará un rol importante en este proceso. Según Cifuentes, debe comunicarles a los niños que comenzarán los cambios poco a poco en su rutina. “Hay que escucharlos, conocer si algo les preocupa del regreso a clases. No minimicemos sus expresiones, sino indaguemos qué es lo que sucede”, explica la psicóloga.

Asimismo, debe ir más allá de solo escucharlos: deberá tomar acciones al respecto. “Si su hijo dice que tiene inconvenientes con algunos compañeritos, que algo le preocupa, debe pensar en cómo resolverlo”, agrega Cifuentes.

Qué hacer para preparar a sus hijos

Si no es el primer año escolar, los padres deberían aprender de las experiencias anteriores y no tomar este proceso a la ligera, dice Martínez. “Lo recomendable es hacer actividades que le recuerden al colegio y que sirvan de convivencia en familia. Estas no deben ser académicas, podría ser colorear”, añade.

Si desea lograr que sus hijos se adapten nuevamente a la rutina escolar, los consejos de las expertas podrían serles de ayuda:

Horas de sueño

“Hay que establecer las rutinas nuevamente”, dice Cifuentes. Martínez sugiere comenzar con los hábitos de sueño. “Se recomienda que empiece a cambiar los horarios de dormir con por lo menos dos semanas de anticipación. Hágalo de forma gradual y procure que sus hijos se acuesten 20 minutos antes hasta llegar a la hora que se requiere”, indica la experta en educación inicial. Esto es para que el cambio no sea tan brusco.

Palabras y actividades de motivación

Lo mejor, dice Martínez, es que les envíe mensajes positivos a sus hijos en relación con el regreso a clases. “No debe estar todo el día hablando del tema, ya que podría llegar a ser tedioso y generar ansiedad. Puede hacer comentarios como ‘qué alegre, mira tu lonchera’”, expone.

Cifuentes indica que la compra de útiles podría causarles emoción. Hágalos partícipes de esta actividad para que estén al tanto de lo que utilizarán el próximo año.

Cantar y otros quehaceres

En la etapa escolar, es común que los niños aprendan a través de canciones y videos educativos sobre temas específicos acordes a su edad. Martínez aconseja que, como parte de la preparación para el regreso a clases y de las actividades asociadas al estudio, cante con sus hijos.

“Puede cantar con ellos en el carro cuando van de camino a la guardería o a casa de los abuelitos. Es un ejercicio práctico para los niños. También puede darles un cuaderno mientras trabaja y que ellos dibujen”, dice.

La experta en educación inicial recomienda tomar en cuenta actividades que permitan el desarrollo de la psicomotricidad fina, lo cual facilitará el desempeño en el ciclo escolar.

Que no se vuelva negativo

El regreso a clases debería de ser una bonita experiencia para los más pequeños, así que Cifuentes manejar este proceso con tranquilidad para no generar ansiedad en ellos. Martínez sugiere no utilizar este tema como amenaza para los chicos. Que sea una etapa linda para todos y que, tanto los padres como sus hijos, estén preparados para la separación que esto implica”.

