¿Es útil quejarse tanto de las cosas y de otras personas?

Hay un proverbio que argumenta lo siguiente: “Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no lo tiene ¿por qué te quejas?” Aun percibido como una paradoja, lo cierto es que este refrán guarda dos grandes verdades que ninguna persona puede negar: la necesidad que vemos las personas en quejarnos de situaciones que no nos agradan, y las posibles (o no) soluciones que le atañen.

No extraña que personas de todas las edades (y especialmente los niños) se quejen. “Todos lo hacemos más de una vez”, comparte Mayra Morataya, psicóloga certificada en coaching en tanatología.