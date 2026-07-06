Infecciones urinarias: el avance médico que permite detectar la bacteria causante y elegir el tratamiento en menos tiempo

La sensación de dolor al orinar, las constantes ganas de ir al sanitario y el dolor pélvico son signos claros de una infección en las vías urinarias, que puede presentarse en la vejiga, la uretra e incluso en los riñones, estos últimos los más delicados. Por ello, detectarla de forma temprana y administrar el tratamiento adecuado ayuda a eliminar la infección de forma más rápida y eficiente.

Las infecciones del tracto urinario son una de las afecciones bacterianas más frecuentes, que afectan principalmente a las mujeres. Un trabajo publicado en la revista European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases destaca un nuevo sistema de análisis que ayudaría a ofrecer un resultado más confiable en menos de una hora; además, serviría para determinar el tratamiento adecuado.

El análisis destaca que la infección del tracto urinario (ITU) más común es la causada por la bacteria Escherichia coli, que vive en el intestino, aunque también puede ser causada por virus, hongos o parásitos, por lo que determinar de qué tipo se trata ayudaría a combatirla antes de que se cree una resistencia al antibiótico.

El sistema podría ayudar a analizar la presencia de bacterias en la orina en solo 15 minutos y determinar el antibiótico más eficaz para combatirlas en unos 30 minutos, reduciendo así las horas de espera para actuar.

Síntomas de las infecciones urinarias

Esta infección tiende a presentar diversos síntomas comunes, según la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Entre los síntomas de la infección del tracto urinario (ITU) se encuentran los siguientes:

Sensación de ardor al orinar

Fuerte necesidad de orinar que no desaparece

Micciones frecuentes en pequeñas cantidades

Emisión de orina de color rojo, rosa intenso o marrón oscuro

Dolor pélvico: se siente principalmente en el centro de la pelvis y alrededor del hueso púbico

Estos pueden variar e incluir dolor de espalda o en el costado, fiebre, temblores y escalofríos, así como presión en la pelvis, náuseas, vómitos y secreciones, dependiendo de la parte del sistema urinario que se vea afectada: riñones, vejiga o uretra.

En el caso de los riñones, la SEMI resalta que la infección se deriva de la invasión de microorganismos a través del flujo sanguíneo, afectando directamente a estos órganos.

Los análisis de orina convencionales permiten identificar la bacteria causante de una infección urinaria al cabo de 36 horas. (Foto: prensa Libre: EFE / Magnific).

Tratamiento clave para la recuperación

Aunque la bacteria Escherichia coli es la principal causante, también puede producirse por virus, hongos o parásitos, por lo que establecer cuál de ellos la provoca es importante para determinar el tratamiento, dado que este incluye antibióticos si está causada por bacterias o antivirales si la causa un virus.

En el ámbito farmacológico, "el avance en los tratamientos son las recomendaciones en las guías de práctica clínica de pautas cortas de antibióticos, indicados por un profesional sanitario, insistiendo en el cumplimiento de las pautas posológicas (dosis, horario y duración del tratamiento) y evitando la automedicación", añade.

"Otro avance son las vacunas orales e intranasales preparadas a partir de extractos de bacterias uropatógenas, moderadamente efectivas para prevenir las recurrencias", según la doctora Jorge.

Miguel Ramírez Backhaus, urólogo y director de la Clínica Urosalud, y la doctora Yelitza Andrés Navarro, especialista en urología funcional e infecciones del tracto urinario, destacan que determinar esto de forma rápida podría mejorar el tratamiento, dado que antes los estudios tardaban hasta 36 horas, lo que obligaba a corregir posteriormente el tratamiento.

El nuevo sistema de análisis denominado Sysmex PA-100 AST permite a los médicos del Hospital La Salud, en Valencia (España), detectar la presencia de bacterias en la orina en solo 15 minutos y determinar el antibiótico más eficaz en aproximadamente 30 minutos, lo que ayuda a establecer cuál es el mejor tratamiento para la infección.

La incorporación del sistema Sysmex PA-100 AST, que, según explican, permite "identificar una infección originada por las bacterias más comunes causantes de ITU no complicadas, como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis o Staphylococcus saprophyticus, y evaluar su respuesta a los antibióticos más utilizados en este tipo de infecciones".

Su eficacia ya ha sido demostrada en un estudio clínico realizado por la Fundación Puigvert, de Barcelona (España), hospital de referencia en urología, en casi 300 pacientes con sospecha de infección urinaria.

El poder antioxidante de los arándanos rojos

Francisco Fernández, doctor en Farmacia y director de I+D del laboratorio farmacéutico Labiana, destaca que "la prevención de las ITU debe abarcar hábitos conductuales, medidas higiénicas y estrategias clínicas, a lo cual se ha sumado recientemente el enfoque nutricional basado en complementos".

El uso de complementos naturales se consolida como un enfoque adicional en la prevención de las ITU. Entre ellos destacan la D-manosa, un azúcar simple presente de forma natural en pequeñas cantidades en frutas y verduras, y las proantocianidinas, compuestos antioxidantes presentes en los arándanos rojos, cuyo extracto cuenta con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas.

La D-manosa está presente en arándanos, manzanas, naranjas, melocotones, mangos y piñas, entre otras frutas, mientras que las proantocianidinas se encuentran en alimentos de colores vivos (rojo, azul y morado) de origen vegetal, siendo el arándano rojo (cranberry) una de sus principales fuentes.

Ambos compuestos, que se presentan combinados como principales ingredientes activos en algunos complementos alimenticios para el sistema urinario en mujeres, funcionan mediante mecanismos de acción específicos dirigidos a limitar la adhesión de E. coli al epitelio urinario, reduciendo la probabilidad de que la infección se establezca, según explica.