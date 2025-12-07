Ingrediente estrella: medallones de cerdo en salsa de flor de Jamaica

La chef Michel Quintanilla preparó unos medallones de cerdo en salsa de flor de Jamaica, muy fáciles de preparar y nutritivos.

Ingredientes

1 libra de lomo de cerdo

1 1/2 vaso de vino tinto

Sal y pimienta

Aceite vegetal

Para la salsa

2 tazas de flor de Jamaica, que se obtiene después de hacer refresco

1 puerro

Sal

Caldo de pollo o fondo de vegetales

Chile pimiento rojo y cebolla, cocidos

2 cucharadas de azúcar

Preparación

Cortar los medallones del grosor deseado, que puede ser de dos dedos. Salpimentar y dejarlos reposar en el vino por una hora. Sellar cada medallón por cinco minutos de cada lado. Envolverlos en papel aluminio y hornearlos por 25 minutos a 200 grados centígrados. Para la salsa, licuar las flores de Jamaica con la cebolla y el chile pimiento. Incorporar estos ingredientes licuados al puerro sofrito. Dejar reducir hasta obtener la consistencia deseada. Rectificar sal. Servir los medallones, bañados en la salsa. Acompañar de arroz o ensalada fresca de lechugas.

LECTURAS RELACIONADAS Ingrediente estrella: balotina de pollo con salsa de chocolate

LECTURAS RELACIONADAS Ingrediente estrella: pescado en salsa de miltomate

Ingrediente estrella

La flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa), conocida también como hibisco, es de origen africano, específicamente de Karkade, Sudán, pese a lleva el nombre de la isla caribeña, la cual ha sido utilizada durante siglos, no solo en la medicina tradicional, sino en la gastronomía. La planta se extendió a las regiones tropicales de Asia y, luego, a América, a través de las rutas de comercio. Su llegada a América, al puerto de Acapulco, México, ocurrió en 1565, y se naturalizó rápidamente.

En México y Centroamérica, comúnmente, sus cálices secos se consumen en un popular refresco, que tiene un sabor ligeramente ácido. También, se utiliza en infusiones, mermeladas, salsas y postres, así como en platillos salados.

A esta flor se le atribuyen diversos beneficios, por su alto contenido de antioxidantes, específicamente antocianinas, flavonoides, vitamina C y ácidos orgánicos. Ayuda a controlar la presión arterial, prevenir enfermedades cardiacas, regular los niveles de azúcar en sangre, apoyar al proceso digestivo y pérdida de peso y tiene propiedades diuréticas.

Perfil de la chef

Yuma Michel Quintanilla Corzantes tiene 14 años de experiencia gastronómica.

Realizó estudios en Administración de Emprendimientos y Habilidades Gerenciales.

Cursó diplomados en panadería, repostería y decoración de pasteles.

Asistió a cursos de cocina básica, cocina internacional, cocina saludable, productos lácteos, chicharrones, carnitas y embutidos.

Es administradora y fundadora de Pa’que te piques, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, empresa familiar con enfoque en gastronomía variada, elaboración y distribución de productos artesanales, banquetes y decoración.