Ingrediente estrella: medallones de cerdo en salsa de flor de Jamaica

Salud y Familia

Ingrediente estrella: medallones de cerdo en salsa de flor de Jamaica

En esta temporada de fin de año se consume, comúnmente, cerdo, de diversas maneras, por lo que vale la pena disfrutarlo de una forma original, conservando su exquisitez.

|

time-clock

Ingrediente estrella: medallones de cerdo en salsa de flor de Jamaica

Medallones de cerdo en salsa de flor de Jamaica, receta preparada por la chef Michel Quintanilla. (Foto Prensa Libre, cortesía de Michel Quintanilla)

La chef Michel Quintanilla preparó unos medallones de cerdo en salsa de flor de Jamaica, muy fáciles de preparar y nutritivos.

Ingredientes

1 libra de lomo de cerdo

1 1/2 vaso de vino tinto

Sal y pimienta

Aceite vegetal

Para la salsa

2 tazas de flor de Jamaica, que se obtiene después de hacer refresco

1 puerro

Sal

Caldo de pollo o fondo de vegetales

Chile pimiento rojo y cebolla, cocidos

2 cucharadas de azúcar 

Preparación

  1. Cortar los medallones del grosor deseado, que puede ser de dos dedos. Salpimentar y dejarlos reposar en el vino por una hora.
  2. Sellar cada medallón por cinco minutos de cada lado.
  3. Envolverlos en papel aluminio y hornearlos por 25 minutos a 200 grados centígrados.
  4. Para la salsa, licuar las flores de Jamaica con la cebolla y el chile pimiento. Incorporar estos ingredientes licuados al puerro sofrito. Dejar reducir hasta obtener la consistencia deseada. Rectificar sal.
  5. Servir los medallones, bañados en la salsa. Acompañar de arroz o ensalada fresca de lechugas.

LECTURAS RELACIONADAS

Ingrediente estrella: balotina de pollo con salsa de chocolate

Ingrediente estrella: balotina de pollo con salsa de chocolate

chevron-right

LECTURAS RELACIONADAS

Ingrediente estrella: pescado en salsa de miltomate

Ingrediente estrella: pescado en salsa de miltomate

chevron-right

Ingrediente estrella

La flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa), conocida también como hibisco, es de origen africano, específicamente de Karkade, Sudán, pese a lleva el nombre de la isla caribeña, la cual ha sido utilizada durante siglos, no solo en la medicina tradicional, sino en la gastronomía. La planta se extendió a las regiones tropicales de Asia y, luego, a América, a través de las rutas de comercio. Su llegada a América, al puerto de Acapulco, México, ocurrió en 1565, y se naturalizó rápidamente.

En México y Centroamérica, comúnmente, sus cálices secos se consumen en un popular refresco, que tiene un sabor ligeramente ácido. También, se utiliza en infusiones, mermeladas, salsas y postres, así como en platillos salados.

A esta flor se le atribuyen diversos beneficios, por su alto contenido de antioxidantes, específicamente antocianinas, flavonoides, vitamina C y ácidos orgánicos. Ayuda a controlar la presión arterial, prevenir enfermedades cardiacas, regular los niveles de azúcar en sangre, apoyar al proceso digestivo y pérdida  de peso y tiene propiedades diuréticas.

Perfil de la chef

  • Yuma Michel Quintanilla Corzantes tiene 14 años de experiencia gastronómica.
  • Realizó estudios en Administración de Emprendimientos y Habilidades Gerenciales.
  • Cursó diplomados en panadería, repostería y decoración de pasteles.
  • Asistió a cursos de cocina básica, cocina internacional, cocina saludable, productos lácteos, chicharrones, carnitas y embutidos.
  • Es administradora y fundadora de Pa’que te piques, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, empresa familiar con enfoque en gastronomía variada, elaboración y distribución de productos artesanales, banquetes y decoración.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

ESCRITO POR:

Brenda Martínez

Periodista de Prensa Libre especializada en historia y antropología con 16 años de experiencia. Reconocida con el premio a Mejor Reportaje del Año de Prensa Libre en tres ocasiones.

Lee más artículos de Brenda Martínez

ARCHIVADO EN:

Cerdo Gastronomia guatemalteca Receta 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS