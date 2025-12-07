Salud y Familia
Ingrediente estrella: medallones de cerdo en salsa de flor de Jamaica
En esta temporada de fin de año se consume, comúnmente, cerdo, de diversas maneras, por lo que vale la pena disfrutarlo de una forma original, conservando su exquisitez.
Medallones de cerdo en salsa de flor de Jamaica, receta preparada por la chef Michel Quintanilla. (Foto Prensa Libre, cortesía de Michel Quintanilla)
La chef Michel Quintanilla preparó unos medallones de cerdo en salsa de flor de Jamaica, muy fáciles de preparar y nutritivos.
Ingredientes
1 libra de lomo de cerdo
1 1/2 vaso de vino tinto
Sal y pimienta
Aceite vegetal
Para la salsa
2 tazas de flor de Jamaica, que se obtiene después de hacer refresco
1 puerro
Sal
Caldo de pollo o fondo de vegetales
Chile pimiento rojo y cebolla, cocidos
2 cucharadas de azúcar
Preparación
- Cortar los medallones del grosor deseado, que puede ser de dos dedos. Salpimentar y dejarlos reposar en el vino por una hora.
- Sellar cada medallón por cinco minutos de cada lado.
- Envolverlos en papel aluminio y hornearlos por 25 minutos a 200 grados centígrados.
- Para la salsa, licuar las flores de Jamaica con la cebolla y el chile pimiento. Incorporar estos ingredientes licuados al puerro sofrito. Dejar reducir hasta obtener la consistencia deseada. Rectificar sal.
- Servir los medallones, bañados en la salsa. Acompañar de arroz o ensalada fresca de lechugas.
Ingrediente estrella
La flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa), conocida también como hibisco, es de origen africano, específicamente de Karkade, Sudán, pese a lleva el nombre de la isla caribeña, la cual ha sido utilizada durante siglos, no solo en la medicina tradicional, sino en la gastronomía. La planta se extendió a las regiones tropicales de Asia y, luego, a América, a través de las rutas de comercio. Su llegada a América, al puerto de Acapulco, México, ocurrió en 1565, y se naturalizó rápidamente.
En México y Centroamérica, comúnmente, sus cálices secos se consumen en un popular refresco, que tiene un sabor ligeramente ácido. También, se utiliza en infusiones, mermeladas, salsas y postres, así como en platillos salados.
A esta flor se le atribuyen diversos beneficios, por su alto contenido de antioxidantes, específicamente antocianinas, flavonoides, vitamina C y ácidos orgánicos. Ayuda a controlar la presión arterial, prevenir enfermedades cardiacas, regular los niveles de azúcar en sangre, apoyar al proceso digestivo y pérdida de peso y tiene propiedades diuréticas.
Perfil de la chef
- Yuma Michel Quintanilla Corzantes tiene 14 años de experiencia gastronómica.
- Realizó estudios en Administración de Emprendimientos y Habilidades Gerenciales.
- Cursó diplomados en panadería, repostería y decoración de pasteles.
- Asistió a cursos de cocina básica, cocina internacional, cocina saludable, productos lácteos, chicharrones, carnitas y embutidos.
- Es administradora y fundadora de Pa’que te piques, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, empresa familiar con enfoque en gastronomía variada, elaboración y distribución de productos artesanales, banquetes y decoración.