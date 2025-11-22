Salud y Familia
Ingrediente estrella: pescado en salsa de miltomate
El miltomate es uno de los productos autóctonos con un sabor inconfundible, utilizado, casi siempre, para recados y salsas.
Pescado en salsa de miltomate, receta preparada por el chef Luis Castillo. (Foto Prensa Libre, cortesía de Luis Castillo).
El chef Luis Castillo propone degustarlo en una salsa para un pescado blanco, un platillo único que contrasta en sabores, aromas y texturas.
Ingredientes
2 filetes de pescado blanco
2 ajos picados
3 cucharadas de perejil picado
1 cucharada de aceite
Para la salsa:
1 taza de miltomate
1/2 taza de perejil
1/2 taza de cilantro
1 cebolla
1 pimiento verde
Para la guarnición:
1 zanahoria
1 perulero
1 papa
1 taza de miltomate
3 cucharadas de mantequilla
Sal y pimienta
Preparación
- Para la salsa, cocinar todos los ingredientes en una taza de agua, por 15 minutos.
- Luego, licuarlos y dejar reducir a fuego lento por cinco minutos. Sazonar con sal y pimienta. Agregar azúcar, si estuviera muy ácida.
- Calentar una sartén, agregar el aceite y dejar que caliente. Cocinar el pescado por siete minutos. Incorporar el perejil y los ajos.
- Para la guarnición, cortar los vegetales y blanquearlos. Cuando estén listos, saltearlos con mantequilla y sazonar.
- Para el emplatado, servimos el filete de pescado, acompañado de la salsa de miltomate, rodajas de miltomate y vegetales.
LECTURAS RELACIONADAS
LECTURAS RELACIONADAS
Ingrediente estrella
De origen mesoamericano, se le conoce también como tomate verde, tomatillo, tomate de milpa o miltomatl (este último nombre es de origen náhuatl). Existen dos variedades: physalis ixocarpa y physalis pubescens.
Es más pequeño que el tomate común, y se caracteriza por su piel lisa, pegajosa y tierna. Es una especie distinta al tomate y se distingue por su sabor ácido. Es una fuente rica de fibra, la cual ayuda al organismo a asimilar las grasas, mejorar el tránsito intestinal y a disminuir los niveles de azúcar en sangre. Tiene un alto contenido de vitamina C, que fortalece el sistema inmunitario. Su significativo contenido de potasio apoya la salud muscular y cardiovascular.
Comúnmente, se emplea para preparar salsas picantes y recados, como el tradicional jocón. También, para dar sabor al arroz blanco, ablandar carnes rojas y cuando se agrega a la masa de tamales, ayuda a mejorar su consistencia.
CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES
Perfil del chef
- Luis Castillo es cocinero profesional e instructor de la Escuela de Alta Cocina y Repostería Chef’s Center desde el 2007.
- En unas olimpiadas culinarias en Luxemburgo, en el 2010, ganó medalla de oro.
- Ese año obtuvo medalla de bronce, categoría máster, representando a Guatemala en la Copa de las Américas, en Ecuador.
- En el 2011 fue galardonado como Chef del Año, con el Tenedor de Oro. En el 2012 obtuvo medalla de plata como equipo junior, representando a Guatemala en olimpiadas culinarias en Costa Rica.
- Ha sido asesor de varios restaurantes y marcas de alimentos. Ha recibido reconocimientos como juez en concursos de la World Association of Chefs Societies y en Copa de las Américas.