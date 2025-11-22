Ingrediente estrella: pescado en salsa de miltomate

El chef Luis Castillo propone degustarlo en una salsa para un pescado blanco, un platillo único que contrasta en sabores, aromas y texturas.

Ingredientes

2 filetes de pescado blanco

2 ajos picados

3 cucharadas de perejil picado

1 cucharada de aceite

Para la salsa:

1 taza de miltomate

1/2 taza de perejil

1/2 taza de cilantro

1 cebolla

1 pimiento verde

Para la guarnición:

1 zanahoria

1 perulero

1 papa

1 taza de miltomate

3 cucharadas de mantequilla

Sal y pimienta

Preparación

Para la salsa, cocinar todos los ingredientes en una taza de agua, por 15 minutos. Luego, licuarlos y dejar reducir a fuego lento por cinco minutos. Sazonar con sal y pimienta. Agregar azúcar, si estuviera muy ácida.

Calentar una sartén, agregar el aceite y dejar que caliente. Cocinar el pescado por siete minutos. Incorporar el perejil y los ajos.

Para la guarnición, cortar los vegetales y blanquearlos. Cuando estén listos, saltearlos con mantequilla y sazonar.

Para el emplatado, servimos el filete de pescado, acompañado de la salsa de miltomate, rodajas de miltomate y vegetales.

Ingrediente estrella

De origen mesoamericano, se le conoce también como tomate verde, tomatillo, tomate de milpa o miltomatl (este último nombre es de origen náhuatl). Existen dos variedades: physalis ixocarpa y physalis pubescens.

Es más pequeño que el tomate común, y se caracteriza por su piel lisa, pegajosa y tierna. Es una especie distinta al tomate y se distingue por su sabor ácido. Es una fuente rica de fibra, la cual ayuda al organismo a asimilar las grasas, mejorar el tránsito intestinal y a disminuir los niveles de azúcar en sangre. Tiene un alto contenido de vitamina C, que fortalece el sistema inmunitario. Su significativo contenido de potasio apoya la salud muscular y cardiovascular.

Comúnmente, se emplea para preparar salsas picantes y recados, como el tradicional jocón. También, para dar sabor al arroz blanco, ablandar carnes rojas y cuando se agrega a la masa de tamales, ayuda a mejorar su consistencia.

