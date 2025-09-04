Ingrediente estrella: pop corn chicken

Una mezcla representativa de esta gastronomía es el polvo cinco especias, que la chef Ruth Molina utilizó para preparar la receta de pop corn chicken, un delicioso bocadillo para toda la familia.

Ingredientes

600 g de pechuga de pollo

1000 ml de agua

30 g de sal

Para marinar

5 g de polvo cinco especias

7 g de jengibre fresco rayado

Azúcar

Salsa soya

Pimienta blanca

Vino de arroz

Para el rebosado

200 g de harina de camote

100 g de fécula de maíz

Para la fritura profunda

1 litro de aceite de canola

Albahaca fresca

Para el servicio

40 g de ajo cortado finamente

Preparación

Cortar la pechuga en cubos, y remojarlos en agua con sal durante 30 minutos aproximadamente. Escurrir el agua y agregarle azúcar, salsa soya, polvo de cinco especias, pimienta blanca, jengibre y vino de arroz. Marinar durante unos minutos. Mezclar la harina de camote y fécula de maíz, y cubrir las pechugas con esta mezcla. Freír hasta que estén doradas y bien cocidas. Retirar y reservar. Antes de servir el plato, sumergir nuevamente los cubos en fritura profunda y colocar la albahaca, ajo, pimienta y sal al gusto.

Ingrediente estrella

El polvo cinco especias es una mezcla marrón, originaria de China, utilizada desde hace siglos en la gastronomía tradicional de ese país, y que representa el concepto de equilibrio de los sabores dulce, salado, ácido, amargo y umami (picante o aromático). Tiene un aroma fuerte, dulce y especiado.

Varía según la región, pero, regularmente, está compuesto de anís estrellado (dulce), clavo de olor (intenso), canela china (dulce y levemente picante), hinojo en semilla (fresco) y pimienta de Sichuan (ligeramente picante y cítrica). Se emplea en sopas, carnes, salsas y marinados y, especialmente, en platos de cerdo, pato y pollo.

Aunque se consume en pequeñas cantidades, pues es muy concentrada, tiene propiedades nutritivas por su contenido de antioxidantes, además de que ayuda a favorecer la digestión, a mejorar la circulación y brinda efectos antimicrobianos naturales.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Perfil de la chef