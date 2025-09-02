Ingrediente estrella: tortilla española

El chef Kevin Martínez preparó esta receta, especialmente, para destacar los beneficios nutricionales de este maravilloso tubérculo.

Ingredientes

1 ½ libra de papa

3 cucharadas de aceite de oliva

6 huevos

½ taza de cebollín fresco

½ libra de tocino ahumado

1 cucharada de pimentón dulce

Sal y pimienta

Preparación

Pelar y cortar las papas en rodajas finas y colocarlas en agua fría para evitar que se oxiden. Cortar en rodajas finas el cebollín con todo y tallo. Reservar. Freír en la sartén el tocino en lascas y dejar que suelte la grasa. Cuando esté dorado y tostado, retirar del fuego y cortarlo muy fino. En la misma grasa del tocino sofreír el cebollín. Agregar sal y pimienta. En una olla, colocar al fuego un litro y medio de agua, sal y pimienta. Cuando llegue a punto de ebullición o suelte el hervor, cocinar las papas por dos minutos. Retirarlas del fuego y enfriarlas, al pasarlas por agua con hielo para cortar la cocción. Agregarle a los huevos sal y pimienta y mezclarlos con la papa, ya fría, junto con el cebollín, tocino y pimentón dulce. Colocar en una sartén dos cucharaditas de aceite de oliva, y cocinar a fuego bajo. Incorporar la mezcla de la papa y dejar cocinar por unos cinco minutos, tapada. Luego, darle vuelta y dejarla cocinar por cinco minutos más, a fuego bajo, y tapada. Servir la tortilla española en un plato y decorar con cebollín, tocino y unos chips de papa. De esta receta se obtienen dos tortillas españolas que pueden ser cuatro porciones.

Ingrediente estrella

La papa (Solanum tuberosum) pertenece a la familia de las solanáceas. Se originó y fue domesticada, por primera vez, en las montañas de los Andes de Sudamérica hace unos 7 mil años. Es el tercer cultivo alimenticio más importante del mundo, en términos de consumo humano, después del arroz y del trigo, y es muy nutritiva. Hay unas 4 mil variedades.

Aunque se le considera una verdura, es técnicamente un tubérculo, fuente importante de carbohidratos, fibra, almidón, vitamina B6 y C y minerales como potasio, hierro y magnesio, los cuales contribuyen a la salud cardiovascular y digestiva. Contiene antioxidantes y aporta 3 g de proteína por porción.

En la gastronomía, es muy versátil, pues se utiliza para preparar guisos, sopas, ensaladas y purés, entre otros platillos. Se consume horneada, sancochada, cocida o frita. Una vez recolectada, se debe almacenar en lugares secos y oscuros, pues la luz solar, además de sacarle brotes, aumenta su contenido de toxinas. Nunca consumir una papa vieja que tenga color verduzco.

Perfil del chef

Kevin Javier Martinez Rivera es originario de Iztapa, Escuintla.

Es bachiller en Hotelería y Turismo, cocinero internacional y panadero industrial.

Es profesor de Enseñanza Media y Administración Educativa.

Tiene pénsum cerrado en Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa.

Trabajó tres años como auxiliar de cocina en restaurantes, catering y hoteles de la ciudad de Guatemala.

Ha laborado como instructor de Intecap, por 10 años, en el área de Gastronomía y Panadería.

Es asesor de restaurantes y panaderías y ha sido jurado calificador en diversos festivales gastronómicos del país.