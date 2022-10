Intoxicación alimentaria: síntomas, causas y cómo tratarla en casa

El portal de Clínica Mayo explica que la contaminación de alimentos puede ocurrir en cualquier punto de la producción: cultivo, cosecha, procesamiento, almacenamiento, envío o preparación. La causa principal suele ser la contaminación cruzada, es decir, la transferencia de organismo nocivos de una superficie a otra. Esto es más problemático en alimentos crudos o ya listos para consumir, ya que los organismos nocivos no se destruyen antes de comer y pueden provocar algún síntoma.

La intoxicación alimentaria puede ocurrir después de comer o beber un alimento preparado por alguien que no se lavó las manos adecuadamente o que haya usado utensilios que no estuvieran limpios; alimentos congelados o refrigerados que no hayan estado a la temperatura adecuada; frutas o verduras que no se hayan lavado bien, carnes o huevos mal cocidos, agua que no haya sido tratada, etc.

“Hay muchos microorganismos y toxinas que causan intoxicación alimentaria. Entre los más comunes está la Escherichia coli que puede afectar, por ejemplo, la carne de res que es contaminada con heces durante el carneado. Es transmitida a través de la carne molida poco cocida. También puede ser fuente la leche y la sidra de manzana no pasteurizadas. Los síntomas suelen aparecer de uno a ocho días después de haber consumido estos alimentos”, dice Gustavo Carrera, gastroenterólogo.

El grupo de bacterias Staphylococcus afecta alimentos como las carnes y ensaladas que ya están listas para consumir, salsas de crema y masas rellenas con crema. Se puede transmitir a través del contacto con las manos, la tos y estornudos. Los síntomas pueden aparecer en uno a siete días después.

Mientras que la Salmonela afecta la carne cruda o contaminada, aves de corral, leche o yemas de huevo. Esta bacteria sobrevive a una mala cocción y puede ser transmitida a través de los cuchillos, las superficies de corte o las personas infectadas que manipulan los alimentos. Los síntomas se ven en uno a tres días después de haber consumido la comida.

Los mariscos y productos crudos y listos para comer se ven afectados por la Shigela, la cual puede transmitirse a través del contacto con las manos, tos y estornudos. Los síntomas se manifiestan de una a seis horas después.

Síntomas

Los síntomas de intoxicación alimentaria generalmente incluyen dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y malestar estomacal como dolor y calambres abdominales, y fiebre, aunque pueden variar según el origen de la contaminación, dice Alejandro Sandoval, médico internista.

Los signos comenzarán horas o días después de haber ingerido el alimento contaminado, según el origen de la contaminación

Algunas intoxicaciones por alimentos, sobre todo por mariscos, pueden afectar el sistema nervioso. Por lo que el cuerpo manifestará visión borrosa, dolor de cabeza, debilidad y hormigueo o entumecimiento de la piel. Si llega a presentar estos síntomas se debe consultar al médico o acudir a la sala de emergencia del hospital de inmediato.

Otro síntoma es la deshidratación, debido a los vómitos y diarrea, que se caracteriza por sentir sed extrema y resequedad en la boca, orinar con menos frecuencia de lo normal, sensación de cansancio, hundimiento de los ojos o mejillas y la piel menos turgente, es decir que no se levanta después de halarla suavemente. En el caso de los niños también pueden llorar sin lágrimas.

¿Cuándo ir al médico?

La mayoría de las veces la persona mejora en un par de días y se alivian los síntomas de náuseas, vómitos y diarrea; descansado y verificando que el cuerpo no se deshidrate. Para esto último la recomendación es que al presentar los primeros síntomas tome suficiente líquido.

Carrera indica que, si un adulto presenta signos como fiebre alta, vómito frecuente, diarrea continua por más de tres días, síntomas del sistema nervioso, dolor intenso en el abdomen o el recto, heces de color negro o que contienen sangre o pus; irritabilidad o confusión, debe acudir al médico lo más pronto posible, ya que son signos de una infección alimenticia grave.

En el caso de niños y bebés lo ideal es consultar al especialista desde el primer síntoma ya que la diarrea es especialmente peligrosa en los recién nacidos porque se pueden deshidratar gravemente en uno o dos días.

Síntomas como diarrea que dura más de un día, fiebre en los bebés y fiebre alta en los niños, heces sueltas frecuentes, vómito frecuente, señales de complicaciones como deshidratación, heces de color negro o que contienen sangre o pus, son señales que indican que se requiere de un médico lo más rápido posible.

Tratamiento en casa

El tratamiento dependerá de la causa de la enfermedad y de la gravedad de los síntomas. Lo más común es el reemplazo de líquidos perdidos por medio del consumo constante de agua o de soluciones de rehidratación oral; y de antibióticos recetados por el médico.

Para prevenir la deshidratación y estar cómodo mientras los medicamentos hacen efecto se recomienda que suspenda las comidas durante algunas horas para que el estómago descanse; tome pequeños sorbos de agua o pruebe comer un poco de sopas claras o bebidas hidratantes sin cafeína. Consulte a su especialista si puede consumir probióticos, que ayudan a estabilizar la flora intestinal.

Cuando ya se sienta mejor vuelva a comer de a poco. Es decir, alimentos blandos, con poca grasa y que sean fáciles de digerir, como gelatina, plátanos, arroz y galletas saladas. En caso de que las náuseas regresen suspenda la comida.

Procure descansar, ya que la deshidratación podría debilitarlo.

Cómo prevenir las intoxicaciones

Los especialistas coinciden en que una de las mejores formas para prevenir una intoxicación alimenticia es llevando buenos hábitos de limpieza antes y después de preparar los alimentos. Estos son algunos consejos para prevenirla en el hogar: