La ciencia demuestra que diferentes trastornos psiquiátricos podrían tener la misma causa

Un nuevo y amplio estudio de registros psiquiátricos y genéticos tiene el potencial de cambiar el tratamiento de millones de pacientes psiquiátricos, al descubrir que muchas afecciones involucran genes similares y tal vez no necesiten ser tratadas como enfermedades distintas.

En esencia, el estudio sugiere que reforzar el énfasis tradicional en el comportamiento del paciente con una comprensión más profunda de la biología de la enfermedad mental podría conducir a un mejor tratamiento.

Publicado en Nature, el artículo aborda los límites que la psiquiatría utiliza para distinguir afecciones similares, como el trastorno bipolar y la esquizofrenia. La investigación también sugiere que vincular los genes con los procesos cerebrales que influyen proporcionará a los psiquiatras una mayor comprensión de sus pacientes y orientará a los investigadores hacia nuevas terapias.

Los hallazgos también podrían ahorrarles a los pacientes la carga de tener que soportar múltiples diagnósticos diferentes que requieren una variedad de pastillas distintas.

La mitad de las personas experimentará un trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida, según un estudio de 2010 publicado en la revista Psychiatry. Más de la mitad de los pacientes psiquiátricos serán diagnosticados con un segundo o tercer trastorno, y alrededor del 15 % serán diagnosticados con al menos cuatro trastornos, según un estudio de 2018 publicado en el American Journal of Psychiatry.

"Si le dicen que tiene cuatro cosas distintas, eso puede generar mucho pesimismo sobre cómo resultará este proceso terapéutico", dijo Andrew Grotzinger, uno de los autores del nuevo estudio y profesor adjunto de psicología y neurociencia en la Universidad de Colorado en Boulder.

“El tipo de metáfora médica que ofrecería es que si usted fuera al médico con secreción nasal, tos y dolor de garganta y le diagnosticaran un trastorno de secreción nasal, tos y dolor de garganta, y le recetaran tres pastillas diferentes, lo consideraríamos un error médico”.

Para producir el estudio de Nature, un gran equipo internacional de investigadores pasó cinco años analizando los registros de más de un millón de personas diagnosticadas con uno de 14 trastornos psiquiátricos y cinco millones de personas sin tal diagnóstico.

Los científicos descubrieron que las similitudes genéticas entre los 14 trastornos sugieren que se dividen en cinco categorías esenciales: trastornos por consumo de sustancias; trastornos internalizantes como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático; trastornos del desarrollo neurológico como el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad; trastornos compulsivos como la anorexia nerviosa, el síndrome de Tourette y el trastorno obsesivo-compulsivo; y un quinto grupo que incluye el trastorno bipolar y la esquizofrenia. El estudio reveló que el trastorno bipolar y la esquizofrenia comparten aproximadamente el 70 % de los mismos factores genéticos.

“Si analizamos lo que nos dicen los genes, esto sugiere que estas diferentes categorías están relacionadas a nivel biológico de forma más fundamental de lo que pensábamos”, afirmó Jordan Smoller, autor del artículo y director del Centro de Psiquiatría de Precisión del Hospital General Brigham de Massachusetts en Boston. Las similitudes ayudan a explicar por qué algunos antidepresivos parecen ser eficaces, no solo para la depresión, sino también para la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático.

Si bien los genes contribuyen a nuestro riesgo de sufrir trastornos psiquiátricos, interactúan con otros factores, incluida la crianza, los acontecimientos de la vida y el estrés.

Los investigadores descubrieron que los 14 trastornos psiquiátricos que examinaron estaban vinculados por 238 variantes genéticas únicas, secuencias de nuestro código genético que difieren de la forma más común . Muchas de estas variantes probablemente regulan funciones cerebrales específicas. El trastorno bipolar y la esquizofrenia, por ejemplo, implican una actividad superior a la normal de genes que influyen en las neuronas excitatorias, las cuales participan activamente en la transmisión de señales entre otras neuronas.

El equipo científico también identificó un punto crítico en el cromosoma 11, un grupo de genes que contribuye al aumento del riesgo genético de ocho de estos trastornos. El cromosoma 11 es conocido por albergar una concentración de genes de importancia médica relacionados con afecciones psiquiátricas como la depresión y el autismo, así como con diversos tipos de cáncer y trastornos hematológicos.

Uno de estos genes es el objetivo principal de los fármacos antipsicóticos, el DRD2, que regula la dopamina, un mensajero químico clave en el cerebro que afecta la motivación, la recompensa, el estado de ánimo, la atención y la cognición.

Los autores del artículo de Nature reconocieron que su estudio se vio limitado por el hecho de que la mayor parte de los datos genéticos proviene actualmente de personas de ascendencia europea. Los científicos buscan ampliar la diversidad de las poblaciones incluidas en los conjuntos de datos genéticos.

Los expertos en neurología y psiquiatría difieren en su evaluación del estudio de Nature, lo que ofrece un posible adelanto de los debates que pueden tener lugar mientras la Asociación Estadounidense de Psiquiatría prepara la sexta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el manual completo utilizado por médicos, investigadores y compañías de seguros.

“Lo maravilloso de este artículo —y una de las razones por las que aún no me he jubilado— es que creo firmemente que la psiquiatría cambiará más en los próximos 10 años que en el siglo pasado. Y son trabajos como este los que me dan la esperanza de que mi opinión es correcta”, afirmó Scott Aaronson, director científico del Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Avanzada de Sheppard Pratt en Baltimore.

Aaronson dijo que diagnosticar a los pacientes basándose no en la biología, sino en cómo se ven y actúan en el consultorio de un psiquiatra, puede ser engañoso.

Recordó a dos gemelos idénticos, uno de los cuales trató, y al otro solo lo conoció. "A uno le diagnosticaron esquizofrenia, y al otro, trastorno bipolar", dijo Aaronson. "Y esto se debía a que, aunque tenían exactamente la misma genética, uno presentaba principalmente un trastorno psicótico y el otro un trastorno del estado de ánimo".

La diferencia entre ambos es que los trastornos del estado de ánimo se caracterizan por estados emocionales extremos, mientras que los trastornos psicóticos implican una ruptura con la realidad.

Ken Duckworth, director médico de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, afirmó que, hasta ahora, «la revolución genética no ha aportado mucho en el campo de la psiquiatría». «El cáncer nos lleva una gran ventaja, y eso se debe a que aún nos cuesta comprender las raíces biológicas subyacentes de las enfermedades mentales».

Pero en este momento, dijo Duckworth, "no hay una aplicación práctica" para los hallazgos del estudio de Nature. "Un hombre en Des Moines, Iowa, que intenta averiguar qué le sucede no podrá obtener el mismo tipo de evaluación genética que utilizan los investigadores que escribieron el artículo de Nature para fundamentar su tratamiento".

Ramiro Salas, científico investigador principal de la Clínica Menninger en Houston, calificó el artículo como "un hermoso paso en la dirección correcta que agrega datos para usar en el futuro, cuando redefinamos la psiquiatría usando la biología".

Salas, quien también es profesor asociado del Departamento de Investigación Psiquiátrica del Baylor College of Medicine, calificó el tamaño del estudio de "asombroso", pero advirtió que "en cierto sentido, nos dirigimos hacia una psiquiatría personalizada", y el nuevo estudio "va en la dirección opuesta. No creo que todos los pacientes con depresión sean iguales en cuanto a su biología". Explicó que por eso "los antidepresivos tienden a funcionar en un tercio de los pacientes. Y no todos los pacientes que se benefician de un antidepresivo se beneficiarían de cualquier otro".

Conor Liston, psiquiatra del New York Presbyterian y Weill Cornell Medicine, dijo que puede pasar un tiempo antes de que la información genética conduzca a cambios en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, a menudo conocido como DSM.

“El comité que decide qué se incluye en el DSM no hace cambios a la ligera, y eso probablemente sea positivo”, dijo Liston. “Pero creo que llegará el momento, ya sea en el DSM6 o el DSM7, o en algún otro momento futuro, en que la genética formará parte de lo que consideramos en psiquiatría al realizar diagnósticos. Quizás no solo la genética. Quizás también otras medidas biológicas”.