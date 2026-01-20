Por qué debería dejar el teléfono y soñar despierto

En cualquier parada de autobús o mientras espera en la fila, la mayoría de la gente estará con la cabeza gacha mirando el móvil. Investigaciones recientes han descubierto que muchas personas lo revisan al menos 50 veces al día.

Pero los estudios sugieren que si resiste ese impulso y deja que su mente divague, podría obtener grandes beneficios. Darse tiempo para soñar despierto parece ser bueno para el bienestar, para resolver problemas e incluso para las relaciones.

Soñar despierto ha sido objeto de investigación científica durante décadas. Pasamos hasta la mitad del tiempo despiertos soñando despiertos o escuchando nuestros propios pensamientos, pero no siempre es una experiencia placentera.

En un famoso estudio, los participantes prefirieron recibir una descarga eléctrica antes que sentarse en silencio a pensar en sus propios pensamientos. Esta es una explicación de por qué tantas personas recurren a sus teléfonos instintivamente en cualquier momento de inactividad.

“Soñar despierto parece ser una vía para tener una vida más plena y significativa” , dijo Erin Westgate, profesora adjunta de psicología social en la Universidad de Florida. “Quizás no sea tan fácil como sacar el celular, pero tiene un significado más profundo”.

Comparó el desplazamiento ocioso en un teléfono con "comida basura cognitiva": es decir, puede sentirse bien en el momento, pero en realidad no nos aporta mucho. "Gran parte de lo que hemos logrado como humanos proviene del pensamiento de orden superior", dijo Westgate.

Así que la próxima vez que tenga unos minutos libres, aquí tiene tres razones para dejar el teléfono en el bolsillo y dejar que su mente divague.

- - -

Probablemente lo disfrutará más de lo que crees

Nuestro miedo al aburrimiento está bien documentado. Sin embargo, en un estudio del 2022 publicado en el Journal of Experimental Psychology, los investigadores descubrieron que las personas subestimaban constantemente cuánto disfrutarían simplemente pensando.

"Es el estudio más sencillo que he realizado porque no necesitamos nada", dijo uno de los investigadores, Kou Murayama, profesor de psicología educativa en la Universidad de Tubinga (Alemania). Pidieron a los participantes que hicieran una predicción sobre cómo se sentirían sentados solos en una habitación durante 20 minutos sin nada que hacer. Después, se les preguntó cómo les había ido.

“La gente tiende a sobreestimar el aburrimiento y subestimar el disfrute”, afirmó Murayama. Esto se mantuvo en seis experimentos con un total de 259 participantes, ya sea en una sala de conferencias vacía o en un espacio pequeño y oscuro sin ningún tipo de estimulación visual.

Murayama afirmó que la capacidad de explorar otras áreas de nuestra mente es lo que nos hace humanos. Nos ayuda a aprender imaginando situaciones que aún no hemos experimentado o reflexionando sobre sucesos del pasado. Y nos ayuda a empatizar porque podemos imaginar cómo podrían sentirse los demás.

Lea también: Cinco preguntas sobre la carrera por los Óscar 2026 después de los Globos de Oro

Por supuesto, importa lo que piense. Si se encuentra reviviendo o rumiando recuerdos desagradables mientras sueña despierto, Westgate sugiere hacer una lista de las cosas significativas y positivas en las que preferiría pensar. Esto se llama "ensoñación positiva y constructiva" y puede ayudar a resolver problemas y a impulsar la creatividad.

"Darle a la gente un poco de andamiaje para llegar allí parece hacerlo más fácil", dijo Westgate.

- - -

Soñar despierto puede ayudarle a resolver problemas

Una de las razones más importantes por las que nuestras mentes divagan es que este tipo de pensamiento de libre asociación es eficaz para resolver problemas, a menudo más que sentarse con la intención de encontrar una solución.

“La gente hace esto mucho cuando conduce”, dijo Westgate. “Ducharse, maquillarse, todo ese tipo de cosas que te hacen estar en el mundo exterior, pero es algo automático y tus pensamientos pueden vagar libremente”.

Las investigaciones sugieren que las personas tienen más probabilidades de resolver un problema después de un período de divagación mental, incluso si no estaban pensando conscientemente en el asunto en absoluto, y Westgate ha descubierto en su propia investigación que este es un tipo de ensoñación que la gente disfruta particularmente.

“Puede ser muy útil, especialmente si estás lidiando con un problema o trabajando en algo bastante complejo”, afirmó Giulia Poerio, profesora asociada de psicología en la Universidad de Sussex, Reino Unido. Investigaciones en neurociencia han demostrado que incluso cuando creemos que estamos sentados sin hacer nada, el cerebro está trabajando, y diferentes regiones cerebrales siguen activas mientras se encuentra en este modo “predeterminado”, explicó Murayama.

Lea también: Por qué la ciencia está detrás de un remedio herbal que ha funcionado durante miles de años

Puede lograrlo deliberadamente haciendo una actividad sencilla, como armar un rompecabezas o salir a caminar.

“En lugar de intentar centrarse realmente en un problema o en la resolución activa de problemas, puedes simplemente decidir dejar que las cosas fluyan”, dijo Poerio.

- - -

Soñar despierto puede hacerle sentir más cerca de la gente

Poerio ha dedicado gran parte de su investigación a explorar la ensoñación y la imaginación, y ha encontrado sorprendentes beneficios sociales y emocionales.

En un estudio del 2016, se pidió a los participantes que imaginaran una interacción agradable con un ser querido u otro evento positivo, pero no social, como obtener una buena calificación. Quienes imaginaron pasar tiempo con un ser querido se sintieron más conectados con esa persona.

"No esperaba necesariamente que fuera así", dijo Poerio. "Básicamente, demostramos que imaginar a otras personas tiene una función reguladora de las emociones".

Este tipo de ensoñación social también puede ayudarle a navegar situaciones complicadas o aprender de los errores.

“Vivimos en un mundo social”, dijo Poerio. Mucho de lo que sucede cuando soñamos despiertos, añadió, es que simulamos interacciones sociales o planificamos cómo manejaremos situaciones sociales en el futuro.

“Uno de los beneficios que tenemos como humanos es la capacidad de viajar mentalmente en el tiempo y simular interacciones sociales”, dijo Poerio.

Murayama dijo que desde que hizo su investigación ha tratado de resistirse a sacar su teléfono cuando tiene unos minutos de espera para un autobús o una cita.

"Es realmente refrescante", dijo. "Siento que mis pensamientos me pertenecen cuando me entretengo".