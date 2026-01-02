¿No pudo dormir? Así afecta el insomnio al cuerpo y qué hacer para manejarlo

A causa de las fiestas de fin de año, algunas personas experimentan una noche de insomnio, un fenómeno que también ocurre antes de un viaje, cuando nos sentimos ansiosos o cuando pensamos constantemente en algo sucedido durante el día y esto es comprensible. Sin embargo, en algunos casos, esto se convierte en un padecimiento crónico.

La Clínica Mayo define este trastorno como la dificultad para quedarse o mantenerse dormido de forma ocasional o crónica. Además, se considera insomnio cuando la persona se despierta muy temprano y no puede conciliar el sueño nuevamente. Esto puede repercutir en el estado de ánimo, en la salud física y en el rendimiento de las actividades cotidianas.

El insomnio puede ocasionar irritabilidad, desgano e incluso generar cuadros de depresión, obsesión por no dormir y otros problemas de salud, menciona el doctor Luís Rejopachí, internista y especialista en medicina biorreguladora.

Asimismo, el especialista compara los efectos del insomnio con los de una resaca, ya que la persona puede amanecer con ojos vidriosos y malhumorada por no haber dormido lo suficiente.

Causas del insomnio

Estrés. Los especialistas señalan esta causa como una de las principales. El trabajo, los estudios e incluso el duelo por la pérdida de un ser querido pueden desencadenar el estrés como respuesta del organismo ante una situación difícil de afrontar. Malos hábitos de sueño. Revisar el celular antes de dormir, reposar cerca de fuentes de luz y otros hábitos afectan la calidad del sueño. Por ello, Rejopachí destaca la importancia de descansar en penumbra total. Horarios. Las personas que trabajan en turno nocturno pueden alterar su ritmo circadiano. Dormir cerca de transformadores eléctricos. El internista resalta que descansar en las proximidades de estas fuentes puede repercutir negativamente en el sueño. Cenar en exceso y muy tarde. Según la Clínica Mayo, una cena copiosa puede generar malestar al acostarse. Por ello, se recomienda optar por comidas ligeras para evitar el insomnio. Otras causas. Trastornos de salud mental, ciertos medicamentos, consumo de bebidas energizantes y otros factores pueden afectar la calidad del sueño.

El insomnio crónico aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, por lo que es necesario tratarlo. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Recomendaciones preventivas

Según Rejopachí y la naturópata Carolina González, estas son algunas sugerencias para evitar el insomnio y mejorar la calidad del sueño:

Mantenga horarios fijos para dormir y despertar, incluso los fines de semana.

Evite las pantallas una hora antes de acostarse.

Cene ligero y al menos dos horas antes de dormir.

Asegure que su habitación esté oscura, silenciosa y fresca.

Si le es posible, beba una infusión natural entre 30 y 40 minutos antes de dormir. Puede ser de manzanilla, tilo, valeriana, toronjil o lavanda, siempre que no tenga contraindicaciones.

Si tuvo una noche de insomnio y debe trabajar, evite la cafeína y otros estimulantes. En su lugar, consuma alimentos livianos, manténgase hidratado y descanse lo más que pueda. También se recomienda evitar conducir para prevenir accidentes.

Técnicas de relajación para prevenir el insomnio

De acuerdo con González, estas son algunas técnicas útiles para relajar el organismo y prevenir el insomnio:

Practique respiración profunda. Inhale durante cuatro segundos, sostenga otros cuatro y exhale en seis. Realice yoga o estiramientos suaves antes de dormir. Incluya meditación guiada o música suave en su rutina nocturna. Aplique aromaterapia con aceites esenciales de lavanda, sándalo o manzanilla. Coloque de dos a tres gotas en la almohada o en un difusor. Consuma alimentos ricos en magnesio y triptófano, como bananos, avena, almendras y semillas de calabaza. Evite el café, el té negro, las bebidas energéticas y el azúcar por la noche. Tome el sol durante la mañana para regular su reloj biológico. Haga ejercicio regularmente, pero evite las rutinas intensas en horario nocturno.

Si usted padece insomnio crónico, se recomienda acudir con un especialista en trastornos del sueño para recibir atención médica.