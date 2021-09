No se trata de mejorar, se trata de desarrollar

Las personas llegan a las sesiones y programas con un malestar recurrente, sienten una mezcla de ansiedad y desgaste que los hace sentir que no dan más. Usualmente son personas fuertes, que superan obstáculos y logran alcanzar sus metas. Para ellos no hay nada peor que enfrentarse con la idea de que alcanzaron su límite y ya no hay lugar para mejorar.

Culturalmente todos estamos inmersos en esta sensación. Hemos crecido motivados por la mejora continua. Es lo que nos mueve, da dirección y nos hace sentir valiosos. Esto de mejorar estaría perfecto, si no es porque llega el momento en el que, en lugar de ayudarnos a vivir en bienestar, nos genera ansiedad, irritabilidad o incluso desamparo. Nos sentimos como un carro que va a todo motor y de repente desaparece el camino.