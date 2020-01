¿Nuevo trabajo? Consejos para adaptase con éxito

Sentir nervios ante una nueva experiencia es completamente normal pero siempre tenga presente que sus contratantes identificaron sus capacidades y fortalezas y por eso ha obtenido su nueva plaza laboral. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Enero suele ser un mes en el que muchas empresas abren sus puertas para realizar procesos de reclutamiento. Si usted ha sido beneficiado con una plaza, ¡felicidades!

Seguramente, además de la emoción, también lo acompañan los nervios y quizá algunas dudas. Para que pueda sentirse más seguro e inicie su nueva experiencia con el pie derecho, le compartimos algunos consejos que lo ayudarán a sentirse más cómodo en la empresa y con los otros colaboradores y que además, logre demostrar en poco tiempo que puede aportar grandes beneficios con su talento, experiencia y capacidades.

La reclutadora Beatriz Girón inicia afirmando que lo primero a lo que debe darle importancia es a la puntualidad. Aunque el primer día suele ser relajado y normalmente debe esperar a la persona de recursos humanos que llevó su proceso o a su jefe inmediato para una breve introducción, lo mejor es que llegue con tiempo de anticipación. Tome en cuenta aunque quizá previamente usted ha ido a la empresa para hacer entrevistas y llevar a cabo su proceso de selección, el tráfico no es igual en todas las horas del día y podría haber más aglomeración en las horas en las que suelen iniciar las jornadas laborales de la mayoría de personas.

Lo mejor es buscar referencias con aplicaciones de tráfico o personas que tomen la misma ruta para estimar el tiempo que le tomará llegar al lugar y a eso agregarle al menos quince minutos más, al menos los primeros días, para poder determinar cuál será el mejor horario para despertar y para salir de su casa.

Una vez allí, ponga atención a toda la información que le den e intente resolver algunas dudas. A quién recurrir en caso de tener alguna duda, cuál es la contraseña de la computadora, quién puede crearle un correo electrónico, cuál es la hora de almuerzo y dónde se ubica el comedor, dónde están los sanitarios y otras serán algunas interrogantes que podría resolver al momento de conversar con quien le dará la bienvenida. Quizá necesite anotar algunos datos por lo que sería bueno llevar una libreta y un lapicero, aunque más adelante incluso puedan darle material institucional.

El primer día también le mostrarán cuál será el lugar específico donde trabajará y en caso de ser un escritorio en una oficina, seguramente le darán un momento para que se acomode.

“Un calendario y papel y lápiz serán imprescindibles. Quizá el primer día no le asignen muchas tareas o la empresa únicamente se enfocará en darle la bienvenida. Sin embargo, usted debe estar preparado para hacer una lista de tareas y tener claro cuándo será su deadline para entregarlas. Si tiene tiempo ese día o conforme pase el tiempo, Girón sugiere que personalice su espacio de trabajo ya que eso lo hará sentirse más a gusto.

Paola Herrera, encargada de reclutamiento y selección, comenta que es importante que aproveche cada oportunidad que tenga para socializar y poco a poco crear un lazo con sus compañeros de trabajo. Explica que si bien es crucial tener una buena relación con su jefe o jefa inmediata, construir buenas relaciones interpersonales con los otros colaboradores hará que se sienta más cómodo en su lugar de trabajo. “Son personas a las que verá a diario, son con quienes tratará directamente en situaciones en las que su ayuda podría hacer la diferencia entre un triunfo o un desastre. Serán un equipo”, dice.

Es probable que alguien se acerque para invitarlo a comer con su grupo durante los primeros días. Si declina la oferta podría no obtenerla nuevamente así que lo más recomendable es que asista y trate de conversar con todos. Aunque usted no sea una persona tímida, puede ser que en un primer encuentro no identifique muchos aspectos en común con estas personas por lo que lo más importante para que todos se sientan cómodos será la fluidez de la comunicación. “Ya que el trabajo es lo que los une de momento puede por ejemplo, romper el hielo preguntando cuánto tiempo llevan laborando en la empresa”, expresa Herrera.

Asimismo la profesional sugiere que si bien conforme pase el tiempo encontrará afinidades con algunas personas específicas, busque tener una relación cordial con todos, incluso a aquellos con los que no trabaja directamente.

Además de tener buenas relaciones interpersonales y ser responsable, ser exitoso en el trabajo está también relacionado al logro de metas. Es por eso que es muy importante que tenga claro qué es lo que se espera de usted desde el inicio, tanto a corto como a mediano y largo plazo. Aunque probablemente la institución le haga evaluaciones de desempeño cada cierto tiempo y reciba retroalimentación, también es importante que usted sea consiente respecto a su desenvolvimiento y busque dar buenos resultados siempre.

“Aunque tenga todas las capacidades para desenvolverse en el puesto es probable que debido a que deba cumplir con una nueva rutina y acostumbrarse a muchos cambios y un ritmo de trabajo, usted se sienta con estrés al principio. Aprender a manejar el estrés es clave para desarrollarse de la mejor manera en el ámbito laboral. Si por el contrario usted discierne que tiene algunos puntos de mejora o que le falta conocimiento en algunas áreas busque herramientas o personas que puedan ayudarle con su aprendizaje”, dice Herrera.

Finalmente, Girón sugiere que siempre piense en ser el tipo de empleado que usted contrataría y al que sería un verdadero gusto tener en su empresa. “Recuerde que una gran parte del éxito de un trabajador es ser valioso para su empresa. Es por eso que debe desenvolverse bajo las reglas del lugar, tener buenas relaciones interpersonales, buscar capacitación constante y orientarse a la búsqueda de resultados y logro de metas”, puntualiza.

