¿Para qué sirve el zinc? Estos son cinco beneficios que aporta este nutriente al organismo

Alimentos como la carne de res, las nueces, los granos enteros y las legumbres, además de su sabor, aportan uno de los minerales más importantes para el cuerpo: el zinc.

A diferencia de otros nutrientes, el zinc no se encuentra principalmente en las verduras, sino en la carne de res, cerdo y cordero, según Medline Plus. Asimismo, ese sitio especializado indica que otros alimentos, como la carne oscura del pollo, también lo contienen.

En ese sentido, los especialistas aclaran que las dietas con una ingesta baja de proteínas suelen ser bajas en este mineral.

Por otro lado, existen medicamentos y suplementos que contienen zinc, aunque lo más recomendable es obtenerlo a través de la alimentación.

¿Para qué sirve el zinc?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), estos son algunos de los beneficios que el zinc aporta al organismo:

1. El zinc es fundamental para mantener una buena salud

Este mineral se encuentra en las células de todo el cuerpo. Permite que el sistema inmunitario proteja al organismo contra bacterias y virus.

2. El zinc participa en la producción de ADN

Según el NIH, el cuerpo utiliza este mineral para producir ácido desoxirribonucleico (ADN), es decir, el material genético de las células y las proteínas.

3. Es un nutriente necesario para el desarrollo

En etapas cruciales como la infancia, niñez y adolescencia, el cuerpo requiere zinc para su crecimiento y desarrollo. También ayuda en la formación de huesos y órganos reproductores, según la Clínica Universidad de Navarra.

4. Permite la cicatrización de heridas

Además de favorecer la cicatrización, también es necesario para el buen funcionamiento del sentido del gusto y el olfato.

5. Favorece el crecimiento del pelo y las uñas

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, el zinc contribuye a mantener la salud de la piel, el pelo y las uñas. Por estos beneficios, se considera un nutriente clave para la salud general.

Si necesita orientación sobre cómo incorporar alimentos con zinc a su dieta diaria, se recomienda visitar a un nutricionista o profesional de la salud para recibir una guía personalizada acorde a sus necesidades.