Por qué el frío de diciembre afecta el estado de ánimo y cómo la vestimenta puede ayudar

El frío impacta en nuestro vestuario y también en las emociones. Un artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que los cambios ambientales y las presiones sociales pueden influir en el desarrollo de un trastorno.

Angélica Juárez Loya, coordinadora del área de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que existen estudios y documentación que describen el trastorno afectivo estacional (TAE). “El TAE es conocido también como depresión invernal. En el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5-TR) se identifica como un trastorno depresivo mayor con patrón estacional”, señaló.

Diciembre representa para algunas personas un periodo de tensión emocional y malestar psicológico. “Este fenómeno —explicó— combina factores sociales vinculados a las fiestas y al cierre del año, además de cambios ambientales como la disminución de luz, que influyen en la generación de neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo”, agregó.

Durante esta temporada, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) compartió el boletín sobre las condiciones del clima en Guatemala para el período del lunes 15 al viernes 19 de diciembre.

En los últimos días, el clima ha sido frío en varias regiones del país, y esta semana no será la excepción, pues, según el pronóstico, se prevé viento frío del norte, de moderado a fuerte, así como presencia de niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana y la noche.

Los cambios ambientales alteran la serotonina y la dopamina, lo que puede aumentar el riesgo de presentar síntomas depresivos. Aunque la psicóloga precisó que el cuadro depresivo puede presentarse en cualquier momento del año, hay casos que se agudizan durante las fiestas decembrinas.

La página de la American Psychiatric Association describe que el TAE es más que una simple depresión invernal. Los síntomas pueden ser angustiantes y abrumadores, e interferir con el funcionamiento diario; sin embargo, se puede tratar. Aproximadamente el 5 % de los adultos —unos 10 millones de personas solo en Estados Unidos— lo sufre, mientras que entre el 10 % y el 20 % presenta versiones más leves del trastorno, y hasta un 6 % llega a requerir hospitalización.

Continúa la información de la página: “Aunque es una condición temporal, sus síntomas pueden extenderse hasta el 40 % del año, con picos en enero y febrero; incluso el 10 % desarrolla depresión en verano y, en el 40 %, los episodios continúan más allá del invierno, evolucionando hacia trastorno depresivo mayor o bipolar”.

Un cambio en el clima

"Antes hacía más frío". Sin embargo, el clima ha ido cambiando como parte de los ciclos naturales de la Tierra. Estamos entrando en una etapa global más cálida", explica e biólogo e investigador Luis Villar Anleu.

"Aunque el cambio parezca mínimo —uno o dos grados—, a nivel global es una diferencia enorme. Esto explica por qué nuestros inviernos ya no son tan fríos como antes", agrega el experto.

La costumbre de consumir comidas y bebidas calientes en Navidad está directamente relacionada con el invierno boreal, que inicia con el solsticio de diciembre, el 21 de diciembre. "Guatemala, al estar en el hemisferio norte, también experimentaba esos fríos. De ahí surge la costumbre de consumir pavo horneado, tamales calientes, ponche, chocolate y frutos secos, que son altamente energéticos y ayudan a generar calor", dice Villar Anleu.

¿Por qué la ropa adecuada es importante durante el frío?

Juárez dio varias recomendaciones para estar mejor emocionalmente en las épocas de frío, entre ellas, ajustar las expectativas sobre las fiestas y procurar mantener rutinas básicas. De ser posible, se debe incluir actividad física o algún tipo de movimiento.

También subrayó la importancia de reflexionar con quiénes se desea compartir el fin de año. La psicóloga de la UNAM recomendó evitar frases como “échale ganas”, ya que suelen invalidar las emociones de la otra persona. En su lugar, sugiere abrir expresiones cuidadosas como: “Te veo distinto, ¿quieres contarme qué pasa?”, escuchar sin juzgar y, cuando sea necesario, motivar a la persona a buscar apoyo profesional.

La página de Psychology Today también advierte que, en esta temporada, salir puede parecer más difícil debido al clima, por lo que es importante contar con ropa adecuada. La vestimenta puede ser la gran diferencia entre quedarse en casa o salir.

Esto puede marcar una gran diferencia en la capacidad para participar en actividades fuera del lugar de residencia o trabajo, sin mencionar el valor de disfrutar algunas actividades al aire libre. “Cuanto más tiempo pase al aire libre, mejor podrá combatir la tristeza. Algunos estudios sugieren que se necesita un mínimo de dos horas al aire libre cada día”, destaca el sitio.