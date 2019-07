¿Por qué tenemos proyectos de vida inconclusos y cómo retomarlos?

Cada día es una oportunidad para trabajar en las metas y sueños personales. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Una vida plena incluye sentirse a gusto en diversidad de aspectos. En ocasiones existe cierta frustración porque se tienen estancadas algunas de las metas y objetivos de vida, pero es posible retomarlos.

La psicóloga Gabriela Quiñónez explica que no avanzar en algo se relaciona en ocasiones con no estar motivado; otras veces podría influir que la persona no tiene metas claras o bien se desespera y no llega a tener la paciencia necesaria para trabajar en sus objetivos.

Quiñónez comenta que existe una generación poco tolerante a la frustración y que quiere una satisfacción inmediata. Por ello es importante trabajar en horarios, sacrificios y en reconocer que se tendrá una recompensa a mediano y largo plazo.

Comenzar de nuevo

¿Qué cuestiones de su vida tiene en pausa? ¿No logra avanzar con sus estudios, un proyecto personal, ejercitarse, llevar una vida más saludable?

Cada día es un nuevo reto. Reconocer qué quiere en la vida le ayudará a establecer un camino más certero, esto incluye que podrían existir algunas pausas, pero si tiene claro hacia donde se dirige será más fácil retomarlo.

Es un camino personal establecer objetivos, metas y acciones. No para todos es sencillo y algunos podrían requerir de apoyo o una guía para reconocer este paso. En la actualidad existen orientadores o coach de vida, así como psicólogos, libros e información para tener ideas puntales de cómo establecer hacer una evaluación de vida y establecer las metas.

Es importante que en ese paso usted se vea como un ser integral. Reconozca qué quiere a nivel personal, en su área espiritual, productiva, de finanzas, trabajo, descanso, incluso de pareja y familia, no deje nada fuera.

Hacer esta evaluación propia le llevará a reconocer las grandes oportunidades de vida que tiene, enfocarse en lo positivo y reconocer qué necesita cambiar.

Kristy Motta, fundadora del Grupo Ella, una organización especializada en la activación plena del potencial de la mujer, explica la importancia de alimentar el interior y fortalecerlo. “Al no trabajar esta parte entregamos migajas en los diferentes espacios en que nos desenvolvemos. Por el contrario, si trabajamos en nosotros mismos, la dinámica propia y con los demás se verá fortalecida”, agrega.

Establezca en qué momento se encuentra y las acciones que requiere.

Es importante conocerse a sí mismo y reconocer los interese, las fortalezas y debilidades, agrega Quiñónez. De esta manera se conocerá también que le motiva y cómo dar los pasos para alcanzar los sueños y metas.

Por ejemplo, despertar por la mañana podría ser complicado para algunos y es necesario escudriñar qué le animaría a sentirse feliz de dar ese paso fuera de la cama. Música, un mensaje especial, pensar en una frase especial… cada persona tendrá un recurso para lograr transformar ese momento.

En una columna de Ismael Cala, periodista y escritor, explica que “la fijación de metas no es una cuestión de coser y cantar”. La Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) sugiere ciertas pautas para establecerlas, entre ellas: empezar con moderación, cambiar un solo comportamiento a la vez, compartir los deseos con los demás, evitar el perfeccionismo y pedir apoyo, así que estos parámetros esenciales para seguir caminando.

La clave

Cuando usted se toma ese tiempo especial para pensar en usted y reconoce qué quiere es cuando es posible tomar acciones.

Quiñónez agrega que uno de los grandes errores es pensar solo en los grandes propósitos. Por ejemplo, si quiere bajar 50 libras es una meta muy alta que podría desanimarle.

Por el contrario, aunque exista esta meta a largo plazo, al dividirla podría parecer más alcanzable, así, si decide bajar una libra cada dos semanas, esto podría ser algo que le motive y poco a poco irá alcanzando su objetivo.

La psicóloga también recomienda escribir las metas y en especial ir evaluando cómo se avanza en ellas. Las pausas resultan positivas para plantear nuevas acciones cuando algo no funciona.

Cuando los objetivos que no guardan relación con la realidad pueden carecer de significado para las personas que deben alcanzarlos.

Las metas también tienen que ser concretas y alcanzables. Se establecen rutinas de vida y nuevos hábitos para ir avanzando en sus objetivos.

No se sienta presionado. Tampoco se trata que a partir de ahora su agenda estará llena de eventos y actividades porque podría ser frustrante. La base es tener un plan de acción a la vista, ya sea en el celular, la computadora o físicamente, el cual funciona como un mapa para llegar a la meta final.

Si usted siempre ha querido hacer algo y no sabe cómo, escríbanse en un curso o tome tutoriales para animarse a hacerlo.

Al alcanzar una meta también ponga un premio o reconocimiento por lograrlo. No tiene que ser algo físico sino alguna cuestión que le motive como ver una película, descansar o adquirir un regalo personal.

