Qué hacer para no subir de peso en estos meses

En estas fiestas, ¡haga ejercicio y coma saludable!

No hay otra época del año en la que se festeje más que en noviembre y diciembre, cuando participamos de las posadas, los convivios y otras fiestas de fin de año que nos sirven de excusa para ver a los seres queridos con quienes no hemos tenido la oportunidad de convivir en otros momentos.

En estas reuniones, además del buen ánimo y la disposición de pasarla bien, hay algo que no puede faltar: la comida, que suele ser abundante y deliciosa. De igual forma, la bebida debe ir acorde a los platillos que preparamos para la ocasión y ¿por qué no? Algún postre.

Así que, de fiesta en fiesta, vamos rompiendo la línea, dejamos por un lado los hábitos saludables y olvidamos que debemos comer de manera balanceada. Si esto sucede y, en adición, dejamos de hacer ejercicio, empezamos a subir de peso.

Peso y salud

El cuerpo humano está diseñado con una estructura ósea para sostener el peso de la persona y esta tiene una capacidad. Lilian Javier, nutricionista “el peso ideal es la medida que tenemos según la estructura ósea y a la talla. Para conocerlo, hay varias dimensiones como el Índice de Masa Corporal (IMC), que toma en cuenta el peso y la talla de la persona”, explica.

Asimismo, Javier dice que, si su IMC se encuentra entre 20 y 23, está dentro de un rango normal. Si supera el 30, se habla de obesidad y, por debajo de 18, se habla de un déficit de peso. “Estas evaluaciones que se hacen para determinarle a la persona el peso ideal son de uso médico”, añade.

De acuerdo con Estuardo Ruiz, entrenador personal, muchas personas descuidan su peso en esta época, pues, en general, “nos ofrecen comida a donde vayamos y a veces es muy grasosa”, expresa. Por lo tanto, al descuidar la alimentación, subimos de peso.

Según Javier, esto trae consecuencias en nuestra salud, pues “puede haber problema de tiroides y el paciente caer en hipotiroidismo. También podría desencadenar una hipertensión, ya que, a mayor peso por encima del peso ideal, mayor índice de retención de líquidos”. La nutricionista explica que esto se debe a que la grasa retiene líquidos y esto provoca un problema de presión arterial.

Otro de los problemas que podría afectar al paciente que sube de peso es la diabetes a raíz de una descompensación metabólica. Además, recordemos que la estructura ósea no está diseñada para cargar con más peso, así que podría tener problemas a nivel óseo y muscular.

Evite los excesos

Hay quienes, en estas épocas, comen en exceso “y fácilmente pueden ganar entre 5 y 6 kilos. Lo recomendable es que no exageremos las comidas. Son propias de la temporada, pero podemos equilibrarlas”, dice Javier. De acuerdo con esto, Ruiz expresa que “el ejercicio no contrarresta los excesos”, por lo tanto, debe procurar comer en cantidades moderadas y no dejar de realizar actividades físicas para cuidar su salud. “Coma moderado. Podrá disfrutar las comidas de la época el siguiente año”, añade la nutricionista.

Siga estos consejos:

Recuerde que, en esta época, las comidas no suelen ser balanceadas en cuanto a los nutrientes que nos aportan y las cantidades que comemos. Así que, Javier recomienda que, si usted sabe que tendrá un convivio en el almuerzo, “desayune liviano como frutas con yogur y cene una ensalada con limón, para que su almuerzo lleve la mayor carga de calorías y mantenga su peso”, explica. Tome en cuenta que los aderezos y los recados suelen ser cargados en calorías.

De igual forma, debe prestar atención entre calidad y cantidad. “Puede comer media taza de arroz de 90 calorías o dos manzanas que tendrán más o menos la misma cantidad, pero la calidad es diferente”, dice. También preste atención si en su plato hay grupos de alimentos que se repiten y priorice el que le gustaría comer.

Evite mezclar las bebidas. Javier explica que esta práctica su realiza principalmente con el licor, pues hay quienes añaden jugo o bebidas carbonatadas, las cuales son altamente calóricas. “Lo mejor es agregar agua y, si se trata de un refresco demasiado dulce, igualmente, diluirlo con agua”.

En la época fría, dice Javier, muchas personas se olvidan de beber agua pura, pues esta la asocian únicamente con el calor. “Se debe conservar el mismo consumo porque, de lo contrario, el cuerpo se deshidrata. Lo recomendable es beber de seis a ocho vasos diarios, ya que, si no lo hace, los órganos también se deshidratan, funcionan lentamente y el organismo ahorra energía, por lo que gana peso”, explica.

Finalmente, en cuanto a la alimentación, Javier sugiere que consuma frutas como postre y que, idealmente, este no sea muy elaborado.

¡Haga ejercicio!

“Es muy importante entrenar, sobre todo en estas fechas”, expresa Ruiz, pues es cuando más comemos. Además, no es recomendable dejar de hacer ejercicio si este ya es un hábito para usted, ya que podría costarle retomarlo y ganar el peso que habría perdido durante el año. Javier recomienda que haga ejercicio por lo menos cinco días a la semana, entre 30 y 45 minutos.

Recuerde: la importancia de cuidar su cuerpo implica que tome hábitos saludables y que prevenga enfermedades. Aliméntese bien, haga ejercicio y evite subir de peso.

