¿Qué tan seguros están los niños en casa? Medidas de seguridad que no pueden faltar

La energía de los niños está por toda la casa y son exploradores innatos. Recorrerán sus rincones cada día y es por ello que los adultos deben tener ciertas medidas para que su seguridad y vida estén protegidas.

Lea más Enséñeles a los niños medidas para prevenir Redacción Buena Vida 1 de mayo de 2019 a las 05:00h

“En principio todo objeto que este en domicilio es un peligro para un niño”, dice el médico Sergio García Córdova y es por ello que se deben tomar acciones para evitar que se lastimen o tengan algún accidente .

El mayor Wuilliams Bernardo de León, jefe del departamento de seguridad y prevención de Bomberos Voluntarios de Guatemala, explica que un principio fundamental es no dejar a los niños sin supervisión de un adulto. “Los niños no miden riesgos y no identifican los peligros”, así que es indispensable que los adultos les enseñen a hacerlo y también a tener ciertos cuidados”, agrega.

Cada edad tendrá sus propios retos. Cuando gatean o empiezan a caminar aún lo más inofensivo podría ser una amenaza. Mientras crecen también es importante explicarles los distintos peligros y a tener el criterio para alejarse de ellos.

Los expertos nos hablan más de algunos de los aspectos más importantes para ser cuidadosos:

1. Electricidad

Los cables, tomacorrientes y todo lo relacionado con ella es importante de verificar. Utilice protectores en los enchufes para evitar que introduzcan los dedos o algún objeto que les cause un choque por la corriente eléctrica u otros desagradables episodios que incluso pueden causarles la muerte. También deje lejos de ellos aparatos como planchas, rasuradoras eléctricas, entre otros.

2. El agua

Cuando los niños se bañen nunca se aleje de ellos porque podrían resbalarse o ahogarse. Además cuide que pilas, cubetas, baldes y toneles permanezcan vacíos o bien cerrados para que los niños no caigan en ellos. Si en casa hay piscina las medidas de seguridad aumentan a que los niños no tengan acceso con facilidad a ella o de igual forma, esté vacía mientras no se encuentren adultos.

3. Juguetes

Revise los juguetes para que estén de acuerdo a la edad de los niños. Las piezas pequeñas son un gran peligro porque pueden tragárselas o meterlas en los oídos o en la nariz. Tampoco los ubique en zonas altas porque ellos van a querer bajarlos. Déjelos en cajas a una altura a los que tengan acceso.

4. En la cocina

Cuchillos, tenedores, fósforos, encendedores y todos los objetos que podrían representar peligros deben colocarse en recipientes, en gavetas y lugares en los que no tengan acceso los pequeños. Vigile que no estén cerca de la estufa cuando se esté cocinando, y tampoco de los hornos convencionales, horno de microondas, tostadores de pan, cafeteras y ollas con alimentos calientes. Evite que coman frutas con semilla como el rambután o lichas y las ciruelas, ya que se las pueden tragar y causar asfixia.

5. Medicamentos y otros productos

Todo tipo de medicina colóquela alejada de ellos. Utilice cajas herméticas o botiquines especiales, de lo contrario se corre el riesgo que las consuman o bien que metan las píldoras o pastillas en orificios como la nariz.

De igual manera deje fuera del alcance de ellos productos de limpieza como cloro, desinfectante y otros líquidos que ellos puedan consumir por error.

6. Bolsas plásticas

El uso de este material es mortal. Así que además de ayudar al planeta al utilizarlas menos en casa se evitan accidentes en que los niños jueguen con ellas y se asfixien.

7. Las gradas y puerta del exterior

Ponga puertas de acceso para que los niños no se acerquen a las gradas, a menos que estén bajo el cuidado de un adulto. Se corre el riesgo de que suban a una terraza y resbalen.

También se sugiere poner cintas especiales en los escalones para evitar resbalarse, lo cual es de beneficio para todos en casa. La puerta para salir debe estar cerrada para que no salga a la calle porque estaría en peligro de ser atropellado o pasar por otras experiencias desagradables. Si tiene puertas con barrotes verifique que el niño no quepa entre éstos.

8. Muebles y otros elementos

Mantenga cerrados los muebles en los que tenga elementos que ellos no tienen que tocar. Además revise con regularidad que el techo, paredes, cuadros, lámparas, televisión y ventiladores estén bien colocados.

9. En la habitación

Para los bebés es importante mantener las áreas de dormir lo más limpias y despejadas posibles. Evite almohadas o cojines grandes con las que se pueda asfixiar. También cuide el uso de cortinas y persianas de preferencia evite todas aquellas que utilicen un cordón para su manipulación. Se han tenido casos de niños que se enredan en ellas y no pueden respirar.

10. Antes de salir

Siempre verifique dónde están los niños antes de salir. Algunos se esconden debajo de los vehículos y podría pasar un hecho lamentable.

Más ideas

También compartimos otras sugerencias en este interesante video.

Siempre preparados

Las emergencias podrían aparecer en el momento menos esperado. Así que es importante preparar un botiquín y aprender en familia primeros auxilios.

Es necesario contar con un plan de emergencia en caso de incendios, temblores y terremotos. Todos en casa tienen qué saber qué hacer en momentos como estos.

Es necesario dejar en un lugar visible los números de emergencia a mano, tanto de bomberos, un médico de confianza como de los familiares y amigos más cercanos.

Bomberos Voluntarios 122

Bomberos Municipales 123

Policía Nacional Civil 110

Cruz Roja 125 y 2381-6565

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS 128

Contenido relacionado

>Hay un monstruo en el armario: Cómo manejar el miedo de los niños

>Consejos para que los niños se acuesten y se levanten temprano

>La OMS recomienda a los niños menos pantallas y más juegos