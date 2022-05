Receta: Exquisita sopa de queso nicaragüense

Su origen proviene de España, dice. “Luego de la llegada a nuestro territorio, los españoles se resistían a la comida local y acostumbraban cocinar sopa de ajo, una receta originaria de Castilla y León” , indica “Fue así como se convirtieron en los primeros ‘fashionistas’ de la comida, al crear la cocina fusión, que no es otra cosa que cocinar con lo que se tiene a mano”, añade.

De esta manera, sustituyen la harina —un bien muy preciado en esa época— por maíz, —específicamente masa—, con la cual espesan la sopa, y sustituyen el pan, por rosquillas. Como algo le faltaba, entonces deciden agregarle queso a las rosquillas, siendo este el ingrediente principal de la sopa, al convertirse en uno de los platos más representativos de los nicaragüenses. Aunque se puede cocinar en cualquier momento del año, marca el inicio de la Cuaresma en Nicaragua, específicamente, es en Miércoles de Ceniza cuando se degusta este platillo.

Su popularidad proviene del sabor de la sopa y práctica preparación, pues utiliza dos de los ingredientes más consumidos en ese país: masa y queso. Se acompaña con rosquillas de queso, que se introducen en la sopa, para obtener un producto final increíble y delicioso, afirma.

Entre los platillos más emblemáticos de Nicaragua está el vigorón —yuca, ensalada de repollo con tomate y chicharrón—; indio viejo —carne deshilachada en una salsa de masa con hierbabuena—, y gallo pinto —arroz con frijoles—. Este último platillo se lo disputan Costa Rica y Nicaragua, refiere Gross. Ambos países tienen una sazón propia pero ambas versiones son deliciosas. La lista de platillos puede continuar y será muy extensa. “Nicaragua es un país con una gastronomía muy grande y rica, y me atrevería a decir que es la mejor de Centroamérica. Sus bases, como en el resto de la región, provienen del maíz”, añade Gross.

“Tengo la suerte de tener raíces nicaragüenses y costarricenses, y familia en ambos países y, sin querer, he vivido en diferentes lugares alrededor del mundo, hasta que me enamoré de Guatemala y decidí que este sería mi hogar. De cada uno de ellos, he tomado lo mejor y, claro, como la comida es mi pasión, es a lo que más mente le pongo de cada lugar que visito”, explica el chef.

“La vida es una constante lección de aprendizajes, cada cultura, cada país, cada amistad, cada proyecto, todos dejan algo positivo en tu ser”, puntualiza.

Ingredientes

1 1/1 litros de agua

1 cebolla en trozos

6 dientes de ajo triturados

2 tomates en trozos

2 chiles pimientos en trozos

1 ramo de hierbabuena

1 libra de masa para tortillas

2 tazas de queso seco rallado

Achiote diluido al gusto y sal

1/2 litro de leche

4 onzas de crema

Jugo de naranja agria al gusto o limón

Aceite

Preparación

Poner los primeros seis ingredientes a hervir cinco minutos. Mientras, agregar a la masa el queso, achiote y sal y mezclar muy bien. Separar 1 taza de la masa preparada y diluirla en la leche. Luego de que el caldo hirvió por cinco minutos, colarlo. Agregar la masa diluida en la leche hasta que hierva, así como la crema. Dejar hervir durante cinco minutos. Agregar la naranja agria o limón y sal.

Tomar porciones de la masa y hacer rosquillas. Freírlas en aceite hasta que estén doradas. En un plato, servir la sopa y rosquillas. No introducir todas las rosquillas en la sopa porque se pueden deshacer. Cada vez que se coma la sopa se va agregando las rosquillas al gusto.

