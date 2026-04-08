Receta fácil para preparar pizza con salsa de patín

El chef Pablo Pacheco Soto utilizó el patín, uno de los recados emblemáticos de Sololá, departamento del que es originario, como salsa de una deliciosa pizza, cuya combinación resultó en un total deleite.

Ingredientes

6 onzas de carne (puyazo, lomo, bolovique o posta negra)

1 limón persa

4 cucharadas de sal

2 hojas de plátano o maxán

1 libra de queso mozzarella

Hierbas finas, pimienta y sal y ajo en polvo

Para la masa

1200 gramos de harina de fuerza

500 ml de agua

50 ml de aceite vegetal

100 gramos de azúcar

30 gramos de sal

45 gramos de levadura instantánea o en pasta

Para la salsa de patín

1 lb de tomates pequeños

½ cebolla

1 diente de ajo

2 cucharadas de sal

1 chile guaque

2 chiles cobaneros

Preparación

Pesar correctamente los ingredientes. Mezclar sobre la mesa la harina, la levadura, el agua, el azúcar y el aceite. Luego, agregar la sal y amasar durante cinco minutos o hasta que la masa se despegue de la mesa con facilidad. Colocar la masa dentro de un bowl y dejarla reposar durante tres horas para que duplique su tamaño. Para la salsa de patín, cocinar todos los ingredientes en una olla con dos tazas de agua. Cuando estén cocidos, licuarlos y reservar. Mezclar en un recipiente ajo y cebolla en polvo, pimienta, hierbas finas y reservar. Cortar la carne en tiras de 4 cm de largo. Agregarle el jugo del limón y cuatro cucharadas de sal. Marinar durante un día para que adquiera más sabor. Luego de transcurrido ese tiempo, introducirla en la salsa de patín y colocarla sobre hojas de maxán o de plátano. Dejar reposar por tres horas. Usar un molde para pizza mediano de malla, preferiblemente. Pesar 450 gramos de la masa. Extenderla con la ayuda de un rodillo y colocarla sobre el molde. Agregar dos cucharones de salsa de patín sobre la pizza, luego, queso mozzarella, tomates cortados a la mitad, jalapeños y la carne. Verter un poco de aceite por toda la pizza y las especias. Precalentar el horno a 400 grados centígrados, durante 10 minutos. Hornear la pizza durante ocho minutos, aproximadamente, y darle la vuelta a 180 grados, a cada tres minutos. Verificar que el “suelo” de la pizza se torne color caramelo y colocarla sobre una superficie de madera. Si se desea, agregarle arúgula. Acompañar con una copa de vino cabernet o merlot.

Ingrediente estrella

El tomate (Lycopersicon esculentum) se considera la hortaliza más importante a nivel mundial, debido a sus usos múltiples y su consumo generalizado. Es originario de la América andina y fue cultivado por los aztecas, quienes lo conocían como xictomatl, que significa fruto con ombligo. Luego de la llegada de los españoles al continente, se expandió su cultivo por todo el mundo.

Contiene grandes cantidades de vitamina C y folato. Es una fuente rica de licopeno, que tiene propiedades antioxidantes y que puede actuar como anticancerígeno. Su consumo, además, ayuda a que la piel se vea mucho más radiante, por los pigmentos que contiene.

Es un alimento versátil y básico en las cocinas a nivel global, pues se puede preparar y consumir en salsas, recados, purés, jugos, fritos, deshidratados y en ensaladas.

Perfil del chef