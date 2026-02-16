Redes sociales y salud mental: estudio vincula uso excesivo de plataformas con mayor aislamiento en jóvenes

El incremento del tiempo conectado podría impactar la salud emocional y fortalecer conductas de distanciamiento social en jóvenes y adolescentes que abusan del tiempo en redes sociales, según dio a conocer un estudio científico.

La investigación, realizada por las universidades estadounidenses de Cincinnati e Indiana, profundiza en el impacto emocional y psicológico del abuso de las redes sociales. Los hallazgos muestran que este podría provocar una “epidemia de soledad” en la juventud.

El informe, publicado en Journal of American College Health, destaca que a mayor uso de estas plataformas, más propensos son los usuarios jóvenes a sentirse solos o aislados, emociones que aumentan el riesgo de caer en depresión.

En contraste, estudios como Impacto del aumento del uso de Internet y las redes sociales en la salud mental de jóvenes y adolescentes, elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad y otras entidades, señalan que 11.3% de los usuarios de Internet de entre 15 y 24 años se encuentra en riesgo elevado de hacer un uso compulsivo de servicios digitales.

El estudio también resalta que esta amenaza aumenta en grupos de menor edad, ya que la cifra sube a 33% en usuarios de 12 a 16 años. Estos han mostrado efectos como bajo rendimiento académico y baja productividad laboral.

Ante los efectos desarrollados con el avance de la tecnología y las redes sociales, las universidades de Cincinnati e Indiana efectuaron una investigación basada en el análisis de más de 65 mil jóvenes.

Según los expertos, el estudio se llevó a cabo con jóvenes entre 18 y 24 años en 120 universidades de Estados Unidos, a quienes se les presentó una encuesta que medía su tiempo en redes sociales y la frecuencia de sentimientos de soledad.

Como parámetro, los científicos determinaron que más de 16 horas semanales constituyen un uso abusivo de redes sociales, cifra basada en otro estudio científico.

Resultados de la investigación

La investigación, que contó con más de 65 mil participantes, mostró una relación significativa entre el tiempo en redes sociales y las emociones de soledad. El resultado indica que a mayor uso de redes, mayor es el sentimiento de soledad.

Quienes usan redes sociales al menos 30 horas a la semana son 38% más propensos a declarar soledad frente a quienes las utilizan menos de 16 horas semanales.

Entre 26 y 30 horas a la semana: 34% más de riesgo de padecer soledad

Entre 21 y 25 horas a la semana: 23% más de riesgo

Entre 16 y 20 horas a la semana: 19% más de riesgo

Menos de 16 horas semanales: 13% más respecto de quienes no llegan a ese umbral de uso

Jóvenes deberían recibir más información

“Sabemos que las personas que se sienten solas son más propensas a sufrir depresión y tienen mayor riesgo de morir prematuramente”, señala una de las autoras, Madelyn Hill, actualmente en la Universidad de Ohio.

“Estos resultados subrayan lo extendida que está la soledad entre los estudiantes universitarios y ponen de relieve que el uso excesivo de las redes sociales puede estar sustituyendo interacciones personales significativas que protegen su salud mental”, indica otra de las autoras, Ashley Merianos, de la Universidad de Cincinnati, en un comunicado.

“Una estrategia clave de salud pública para combatir esta epidemia de soledad es fortalecer las conexiones sociales y ayudar a los estudiantes a construir relaciones de apoyo con sus compañeros más allá de internet”, apunta Merianos.

Los autores consideran que los jóvenes deberían recibir más información sobre los posibles efectos nocivos del uso de redes sociales, y que las instituciones educativas deberían animarlos a establecer límites de tiempo para su uso.