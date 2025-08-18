salud y familia
Salud mental: presentan taller “Activa tu poder y enamórate de ti” en Guatemala
Si busca un espacio para aprender a cultivar el amor propio, tome nota de los detalles de esta actividad virtual organizada en Guatemala.
En el taller podrá adquirir herramientas para fortalecer su amor propio. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
A menudo es necesaria una pausa para reconectar con uno mismo y así mantener en equilibrio nuestra salud mental. En esta oportunidad, la psicóloga guatemalteca Andrea Sosa organiza un taller dirigido a personas interesadas en fortalecer su autoestima y su conexión interior.
“¿Te has olvidado de ti entre tantas exigencias? Este taller es una pausa para reconectar con tu luz, tu valor, tu fuerza interior y amor propio”, indica Sosa.
Entre los objetivos de esta actividad figuran: reconectar con el amor propio, liberar creencias limitantes, desbloquear la creatividad y activar el poder interior.
Considere que el cupo es limitado. La actividad se realizará en formato virtual y la grabación estará disponible durante 10 días.
Fecha
Sábado 19 de agosto de 2025
Hora
18.30 a 20 horas
Precio
Q150
Reservaciones
Para más información, comuníquese al WhatsApp-3008 5025
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.