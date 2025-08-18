Salud mental: presentan taller “Activa tu poder y enamórate de ti” en Guatemala

salud y familia

Salud mental: presentan taller “Activa tu poder y enamórate de ti” en Guatemala

Si busca un espacio para aprender a cultivar el amor propio, tome nota de los detalles de esta actividad virtual organizada en Guatemala.

María Alejandra Guzmán

|

Salud mental y autorrealización en jóvenes

En el taller podrá adquirir herramientas para fortalecer su amor propio. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

A menudo es necesaria una pausa para reconectar con uno mismo y así mantener en equilibrio nuestra salud mental. En esta oportunidad, la psicóloga guatemalteca Andrea Sosa organiza un taller dirigido a personas interesadas en fortalecer su autoestima y su conexión interior.

“¿Te has olvidado de ti entre tantas exigencias? Este taller es una pausa para reconectar con tu luz, tu valor, tu fuerza interior y amor propio”, indica Sosa.

Entre los objetivos de esta actividad figuran: reconectar con el amor propio, liberar creencias limitantes, desbloquear la creatividad y activar el poder interior.

Considere que el cupo es limitado. La actividad se realizará en formato virtual y la grabación estará disponible durante 10 días.

Fecha

Sábado 19 de agosto de 2025

Hora

18.30 a 20 horas

Precio

Q150

Reservaciones

Para más información, comuníquese al WhatsApp-3008 5025

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Amor propio Autoestima  Psicología Qué hacer en Guatemala Salud mental 
