Salud mental: presentan taller “Activa tu poder y enamórate de ti” en Guatemala

A menudo es necesaria una pausa para reconectar con uno mismo y así mantener en equilibrio nuestra salud mental. En esta oportunidad, la psicóloga guatemalteca Andrea Sosa organiza un taller dirigido a personas interesadas en fortalecer su autoestima y su conexión interior.

“¿Te has olvidado de ti entre tantas exigencias? Este taller es una pausa para reconectar con tu luz, tu valor, tu fuerza interior y amor propio”, indica Sosa.

Entre los objetivos de esta actividad figuran: reconectar con el amor propio, liberar creencias limitantes, desbloquear la creatividad y activar el poder interior.

Considere que el cupo es limitado. La actividad se realizará en formato virtual y la grabación estará disponible durante 10 días.

Fecha

Sábado 19 de agosto de 2025

Hora

18.30 a 20 horas

Precio

Q150

Reservaciones

Para más información, comuníquese al WhatsApp-3008 5025

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.