Solsticio de invierno: significado y ceremonias para recibir la energía este domingo 21 de diciembre

El solsticio de invierno, que ocurre este domingo 21 de diciembre, sucede porque la Tierra se encuentra inclinada 23.5 grados respecto del Sol, entonces el hemisferio recibe la menor cantidad de luz, según explica Unam Global.

En la cultura maya, los guías espirituales realizan ceremonias en los altares; se queman resinas y candelas, indica Julio David Menchú, profesor de historia y guía espiritual.

Con este ritual, esperan el siguiente amanecer para recibir la energía del nuevo día.

Para el hemisferio norte el solsticio de invierno es como un nuevo año, ya que es cuando el sol comienza a crecer, dice Menchú y se refiere a las cuatro pirámides de Uaxactún (los templos E IV, E II, E III y EV VII) desde donde los antepasados observaban los solsticios y equinoccios.

Ceremonia Maya en Uaxactún. (Foto de archivo Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Menchú rememora a Nicolás Lucas, quien decía que este día es importante porque se regula la energía de todo el año. Dependiendo cuán fuerte sea la energía este día, así será el resto del año, explica Menchú y se refiere a la siembra tanto de lo material como de lo espiritual.

Q'anil es el nahual del día 21 de diciembre 2025. Q'anil significa germen, semilla, vida y creación. Es el día de la abundancia, el símbolo de compartir armonía, fruto del amor y el entendimiento, explica Julo Barrios en Ch'umilal Wuj, el libro del destino.

Este es un buen día para emprender, dice Menchú, pero requiere que la persona sea como el buen sembrador y tenga disciplina y orientación, y que sea cuidadoso y paciente, ya que cosechar toma su tiempo.

Rituales para realizar en el solsticio de invierno

El solsticio de invierno celebra el regreso de la luz, recuerda Katheleen Rosas de Éter Tarot.

Es el momento perfecto para poner intenciones nuevas y empezar a escribir las metas que queremos alcanzar en el nuevo año, afirma Rosas.

El solsticio de inverno coincide con la luna nueva, que también es el momento perfecto para poner intenciones de un ciclo que empezará a dar verdaderos frutos alrededor de la luna llena en Sagitario de junio 2027.

Un buen ritual para este solsticio es tomar una candela blanca y en hojas de laurel o en papel normal escribir metas que queremos lograr el próximo año. Quemar una por una agradeciendo como si ya las tuviéramos, recomienda Rosas.

"Yo siempre recomiendo que nuestras metas sean muy realistas, y que consideremos que con cada meta hay aspectos a tomar en cuenta: el trabajo que hay que hacer y nuestro contexto, sin compararnos a lo que vemos en redes sociales", dice Katheleen Rosas.

Los rituales de este día se orientan al reinicio y al comienzo de un nuevo año. Algunos portales también recomiendan:

Sembrar plantas, que representen las metas y los sueños personales.