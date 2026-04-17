Test de comunicación emocional: cómo identificar, expresar y gestionar emociones de forma asertiva en la adolescencia

Cuando eres joven, sientes y vives tus emociones al máximo. Un día estás feliz; al siguiente, frustrado; luego, confundido y, a veces, todo al mismo tiempo. Aunque sentir es totalmente normal, lo difícil es no saber qué hacer con esa emoción tan intensa.

Ahí es donde entra algo clave: la comunicación emocional. Suena complicado, pero en realidad es algo simple, aunque no siempre fácil. Significa decir lo que sientes sin hacer daño ni guardarte todo.

Esto nos sucede a muchos. Nos callamos todo hasta que ya no podemos más o explotamos, pero luego nos arrepentimos. Ninguna de las dos opciones ayuda mucho.

Aprender a expresar lo que sientes puede mejorar tus relaciones. Evita malentendidos y peleas que escalan sin razón. Además, te ayuda a sentirte más tranquilo contigo mismo, porque no te guardas todo.

Esto no se aprende de un día para otro; es gradual.

Empieza por algo básico: ponerle nombre a lo que sientes. No es lo mismo estar enojado que decepcionado, ni estar triste que sentirse solo. Entenderlo ya es un gran paso. Luego viene lo más difícil: decirlo. No se trata de gritar ni de culpar. A veces, algo tan simple como decir “oye, eso me molestó” o “me sentí mal por eso” puede marcar una diferencia.

Recuerda que comunicar también es saber escuchar. No todo gira alrededor de lo que tú sientes. Debes entender a los demás, incluso cuando no piensan igual que tú; eso también es parte del proceso.

Cuando hay conflictos, la forma en que hablas puede empeorar todo o solucionarlo. Elegir bien tus palabras puede evitar problemas mayores.

Recuerda el truco del semáforo emocional; puede ayudarte.

🔴 Alto: si estás muy intenso emocionalmente, no respondas de inmediato.

🟡 Piensa: ¿qué estás sintiendo realmente?, ¿cómo lo puedes decir mejor?

🟢 Actúa: exprésate, pero con respeto.

Al final, nadie nace sabiendo cómo comunicar lo que siente, esto es algo que se aprende y se practica, aunque a veces se falla en el intento. Pero siempre vale la pena.

Cuando aprendes a decir lo que sientes, no solo mejoras tus relaciones, también empiezas a entenderte mejor a ti mismo.

Comunicar lo que sientes te ayuda a:

Pensar con más claridad cuando algo te molesta.

Expresarte sin explotar ni guardarte todo.

Cuidar tus relaciones con los demás.

Sentir mayor control de lo que te pasa.

Test: ¿Cómo está tu comunicación emocional?

Serie Adolescencia

Adolescencia es la serie que Prensa Libre que brinda herramientas prácticas y reflexivas que ayuden a los jóvenes a fortalecer su inteligencia emocional desde una perspectiva cercana y comprensible.

Cada tema incluye un autotest diseñado para que los jóvenes puedan identificar cuán desarrollada tienen esa habilidad específica.

En total son seis temas y se publicarán dos por semana con estas temáticas: autoconocimiento, regulación emocional, comunicación emocional, autoestima y amor propio, relaciones interpersonales y manejo de emociones. En la edición impresa busque las láminas los martes y miércoles, del 7 al 22 de abril.

Con información de Violeta Velásquez. Fuente: M.A. Silvana Ferrari, coach educativa, psicopedagoga y docente universitaria. Sitio web: ProEducación Gt. https://638a650893374.site123.me/