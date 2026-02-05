Una rutina de ocho pasos que limpiará su cocina rápidamente

La mayoría de la gente ya conoce las tareas básicas para mantener la cocina limpia: lavar los platos, limpiar la encimera, barrer las migas, pero lo que convierte a esta rutina en un cambio de paradigma es el orden de las operaciones. Piénselo: las ocho tareas individuales se integrarán en un solo conjunto y, con el tiempo, se volverá tan rutinario que podrá hacerlo como si estuviera en piloto automático.

Los tiempos proporcionados son estimados (cada persona se mueve y trabaja a un ritmo diferente, y nuestros espacios varían de pequeños a muy grandes) para que se comprenda el esfuerzo que implica cada tarea.

El flujo también se adapta totalmente a sus necesidades y a su forma de trabajar, así que si le parece que unir algunos pasos funciona mejor, ¡hágalo! Al igual que las rutinas de cuidado de la piel, nuestras tareas domésticas suelen parecer similares desde lejos, pero pueden y deben integrarse en una rutina personalizada.

- - -

1. Junte los trastos (2-5 minutos)

La rutina de limpieza de la cocina empieza fuera de ella: el primer paso es barrer la sala, el comedor y otros espacios de la casa donde se traen y dejan platos, utensilios y cristalería. (¡Los vasos de agua en las habitaciones parecen proliferar por la noche!).

Haga una pasada rápida por la casa para recoger los platos sucios que se hayan metido en habitaciones donde no deberían estar y llévelos a la cocina. Una tina o algo similar puede facilitar la tarea, especialmente para quienes viven en una casa grande o con mucha gente. Coloque todos los platos en el fregadero.

- - -

2. Guardar la comida (2-5 minutos)

Envuelva las sobras o transfiéralas a recipientes para alimentos, luego guarde los bocadillos, los suministros de despensa, las especias, etc., en sus lugares. Añada los platos sucios resultantes a la pila de platos.

- - -

3. Haga una revisión rápida del refrigerador y la despensa (<1 minuto)

Al guardar la comida, preste atención a cualquier problema que pueda estar gestándose en el refrigerador; limpie los derrames y revise si hay comida vieja que deba desecharse. Este también es el momento de anotar todo lo que le falte, tanto en el refrigerador como en la despensa, y añadirlo a su lista de la compra, si la tiene.

- - -

4. Lavar los platos a mano (2-5 minutos)

Lave a mano los artículos que no se puedan meter en el lavavajillas, como cuchillos y tablas de cortar de madera, o lave los platos si no los usa. Seque y guarde los platos; este es un pequeño paso adicional opcional que marcará una gran diferencia en el aspecto de la cocina por la mañana.

- - -

5. Limpie las encimeras, los gabinetes y el tirador del refrigerador (1 minuto)

Use un limpiador multiusos adecuado para los materiales de su cocina. Nada complicado, simplemente aplique una pequeña cantidad de limpiador a un paño de microfibra o una toalla de papel y limpie rápidamente las superficies. Esto evitará que se acumulen residuos y se conviertan en una suciedad pegajosa y persistente, y ayudará a mantener las superficies de alto contacto y las que se usan para preparar alimentos libres de gérmenes y bacterias que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos.

- - -

6. Limpie la estufa, el protector contra salpicaduras y la campana extractora (1 minuto)

Si hoy cocinó en la estufa o hace esta rutina de limpieza semanal, limpie la estufa, el protector contra salpicaduras y la campana extractora con la misma frecuencia. Incluso una limpieza rápida eliminará la capa de aceite que se acumula en las superficies de la cocina al cocinar, así como cualquier derrame o salpicadura, para que no se pegue con el tiempo.

- - -

7. Limpieza rápida del suelo (opcional, ~5 minutos)

Los pisos de la cocina se consideran una zona de mucho tránsito en el hogar, por lo que requieren una limpieza rutinaria. Esto puede consistir en barrer migas por la noche o pasar la aspiradora robot al final del día. Una mopa plana de microfibra, que se puede usar para fregar en seco o húmedo, según sea necesario, es otra herramienta excelente para mantener limpios los pisos de la cocina.

- - -

8. Saque paños de cocina limpios (<1 minuto)

El último paso termina donde empezó el flujo: fuera de la cocina. Reúna todos los paños de cocina, delantales, manoplas de horno y/o trapos de limpieza sucios que necesiten lavarse. Prepare un paño de cocina limpio para mañana. Luego, lleve la ropa sucia a la cesta o bolsa de la ropa sucia y tírela.

*Extracto de nota de The Washington Post.