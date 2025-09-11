tecnología
Apple Watch: características y funciones del Series 11
Desde monitorear las horas de sueño hasta registrar los niveles de presión arterial, el Apple Watch Series 11 ofrece diversos beneficios para los usuarios.
El Apple Watch Series 11 cuenta con tecnología que mide la presión arterial, la oxígenación y otros datos relacionados con su salud. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Apple Watch Series 11 promete convertirse en un aliado del usuario de la marca para su salud y bienestar. El dispositivo posee funciones que permiten obtener datos en tiempo real sobre la salud y el bienestar. Entre las novedades destacan las aplicaciones ECG y Signos Vitales, que permiten monitorear la presión arterial, la oxigenación y otros indicadores, según información de Apple.
La compañía también anunció que el Series 11 proporcionará métricas útiles para quienes se preparan para correr una maratón o practican natación.
“Con métricas útiles para seguirte en todos tus movimientos, podrás optimizar cada sesión y maximizar tu rendimiento. Es como llevar un personal trainer en tu muñeca”, menciona Apple.
Además, ofrece una batería de mayor duración, con hasta 24 horas de uso con una carga completa.
Otras características del Apple Watch Series 11
- Brinda notificaciones de hipertensión. Según Apple, el sensor óptico analiza durante 30 días cómo responden los vasos sanguíneos a los latidos cardíacos y envía la información a un algoritmo que detecta una posible hipertensión.
- Los datos cuentan con respaldo científico. La compañía afirma que estas notificaciones se desarrollaron con base en métodos de aprendizaje avanzado e investigaciones en las que participaron unas 100 mil personas.
- Permite registrar la presión arterial. Estos datos pueden almacenarse en la aplicación Salud del iPhone, lo que facilita la elaboración de reportes útiles para consultas médicas.
- Analiza el sueño. El dispositivo clasifica la calidad del sueño cada noche y otorga un puntaje. También detecta posibles síntomas de apnea del sueño, según Apple.
- Incluye la aplicación ECG. Esta herramienta permite detectar señales de fibrilación auricular directamente desde la muñeca.
- Control del ciclo menstrual. Ofrece información sobre la variación en los ciclos menstruales y permite anotar síntomas durante el período.
- Mide el nivel de oxígeno en sangre. También permite conocer la oxigenación del usuario, entre otras funciones de salud.