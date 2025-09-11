Apple Watch: características y funciones del Series 11

El Apple Watch Series 11 promete convertirse en un aliado del usuario de la marca para su salud y bienestar. El dispositivo posee funciones que permiten obtener datos en tiempo real sobre la salud y el bienestar. Entre las novedades destacan las aplicaciones ECG y Signos Vitales, que permiten monitorear la presión arterial, la oxigenación y otros indicadores, según información de Apple.

La compañía también anunció que el Series 11 proporcionará métricas útiles para quienes se preparan para correr una maratón o practican natación.

“Con métricas útiles para seguirte en todos tus movimientos, podrás optimizar cada sesión y maximizar tu rendimiento. Es como llevar un personal trainer en tu muñeca”, menciona Apple.

Además, ofrece una batería de mayor duración, con hasta 24 horas de uso con una carga completa.

Otras características del Apple Watch Series 11