Elon Musk y el dueño de Telegram negocian un acuerdo de IA para la red de mensajería

Dúrov confirmó en su canal de Telegram que han alcanzado un acuerdo de principio, aunque no se han resuelto todas las formalidades.

El emprendedor ruso comunicó que había acordado cooperar con xAI, la empresa que desarrolló el sistema de inteligencia artificial Grok, utilizado en X.

“Este verano, los usuarios de Telegram tendrán acceso a la mejor tecnología de inteligencia artificial en el mercado. Elon Musk y yo hemos acordado cooperar durante un año para ofrecer el chat-bot Grok de xAI a nuestros miles de millones de usuarios e integrarlo en la aplicación de Telegram”, comunicó.

Le podría interesar: El “divorcio” entre Trump y Musk: El sudafricano cuestiona la reforma fiscal del presidente estadounidense

También informó que Telegram recibirá, en virtud del acuerdo con Musk, US$300 millones, una parte de los cuales percibirá a través de acciones de xAI.

Además de ese monto, la compañía de Dúrov recibirá un 50% de los ingresos por las suscripciones a xAI a través de la aplicación de mensajería.

Posteriormente, Musk precisó a través de X que aún no se ha firmado ningún acuerdo definitivo.

El empresario estadounidense, quien también dirige Tesla y SpaceX, anunció además su marcha de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de haber trabajado en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.