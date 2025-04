¿Se pueden crear imágenes estilo Ghibli con WhatsApp? Estos son los detalles de esta práctica

Las imágenes estilo Ghibli se han convertido en una fuerte tendencia en redes sociales. Desde objetos cotidianos hasta personajes históricos, muchos usuarios han creado este tipo de retratos con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT.

Sin embargo, fuentes internacionales mencionan que ahora pueden generarse estas imágenes utilizando otra herramienta de IA: Meta AI, disponible en WhatsApp.

¿Cómo ocurre esto? Basta con acceder a WhatsApp, dar clic en el ícono morado que aparece al abrir la aplicación y redactar un prompt para la creación de la imagen.

A diferencia de ChatGPT, las imágenes no se crean mediante la carga previa de fotografías, sino simplemente al redactar un prompt que sea lo más detallado posible. No obstante, medios internacionales afirman que la calidad de las imágenes no es tan precisa como la de otras herramientas.

Ventajas de utilizar WhatsApp para crear imágenes estilo Ghibli

Aunque los alcances de la IA de WhatsApp son algo limitados, expertos comentan que se consiguen resultados atractivos a nivel visual, especialmente para quienes son fanáticos de las películas producidas por Studio Ghibli.

Por otro lado, si se usa Meta AI no es necesario subir fotografías privadas para la creación de imágenes, lo que evita correr el riesgo de compartir fotos propias que podrían utilizarse de forma indebida si no se tratan o almacenan de manera segura.

Meta AI creó esta imagen basándose en un "prompt" que pedía la elaboración de un retrato de Antigua Guatemala al estilo Ghibli. La imagen es utilizada con fines ilustrativos para esta nota. (Foto Prensa Libre: Meta AI)

¿Existen desventajas al crear imágenes al estilo Ghibli?

En los últimos días, se han señalado tres desventajas puntuales sobre esta práctica: el impacto ambiental, los riesgos cibernéticos y la polémica en torno a los derechos de autor.

Diversas fuentes mencionan que la creación de una sola imagen estilo Ghibli basada en una fotografía por medio de IA requiere hasta 3.45 litros de agua en promedio y, si esta se elabora desde cero, puede consumir una cantidad mayor.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este consumo del líquido vital ocurre de dos formas. La primera se debe a que el consumo energético masivo de los servidores de IA genera mucho calor. Para evitar el sobrecalentamiento de estos artefactos, los centros de datos emplean torres de refrigeración o aire exterior, que requieren agua limpia y fresca.

Por otro lado, la OCDE menciona que el segundo alcance es el consumo de agua externo por medio del uso de electricidad, ya que esta requiere grandes cantidades de ese líquido debido a la refrigeración en centrales térmicas y nucleares.

Seguridad cibernética y derechos de autor

Además del tema ambiental, también se ha hablado sobre las implicaciones relacionadas con la ciberseguridad y la ética en torno a los derechos de autor. En cuanto al primer punto, si se comparten estas imágenes utilizando herramientas de IA, esto puede vulnerar la seguridad cibernética, ya que se corre el riesgo de ser víctima de un ciberataque al almacenar datos en servidores de terceros.

Además, muchos artistas señalan que el uso de la IA no solo representa una amenaza para su labor en más de un sentido, sino que también infringe los derechos de autor. Hiro Kamigaki, ganador del León de Bronce en Cannes Lions 2017, expuso ante la prensa internacional francesa su postura sobre este tema.

De acuerdo con Kamigaki, se requiere redefinir el significado y la estética de las ilustraciones elaboradas por seres humanos. En cuanto a la creación de imágenes estilo Ghibli, el artista afirma que se infringen los derechos de autor debido a que se reproduce y divulga un estilo sin considerar la voluntad del titular de esos derechos.

En síntesis, antes de utilizar IA para crear contenido, es importante tomar en cuenta el impacto ambiental, ético y cibernético de esta práctica para emplear las herramientas de forma correcta y responsable.