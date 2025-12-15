Usuarios reportan problemas con la aplicación de Spotify y qué ha dicho la plataforma al respecto

Usuarios en redes sociales han informado este 15 de diciembre que la popular plataforma de distribución musical, Spotify, se ha caído y afectado a millones de oyentes.

Dicha información ha sido confirmada por diversos medios tecnológicos, así como la popular página Downdetector, que se encarga de notificar sobre alguna caída que haya sufrido alguna de las plataformas o aplicaciones más populares del mundo.

Principalmente, los errores que más han señalado los usuarios son relacionados al inicio de sesión, así como la reproducción de canciones.

Medios como Xataka afirman que los problemas empezaron entre las 7 y 10 de la mañana, mientras que DownDetector afirmó que se registraron casi 30 mil reportes de fallos en la plataforma.

Los problemas o errores en la plataforma ocurren, según los medios, tanto en la versión móvil como en la versión de escritorio de las computadoras.

En concreto estas últimas los usuarios afirman que la página tarda parcialmente en cargar.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) December 15, 2025

Muchos usuarios afirman que, al momento de escoger una canción o un podcasts, la plataforma o bien muestra un mensaje de error o carga de manera infinita.

Esta situación fue confirmada por la propia plataforma por medio de un mensaje en la red social X, en donde afirman que investigan lo acontecido para encontrar una pronta solución.

"Somos conscientes de algunos problemas en este momento y los estamos investigando", señaló Spotify en redes sociales.

All clear! Thanks for your patience. If you're still having issues, you can find out more on this issue on our Community support thread: https://t.co/IaZcQTy9jF — Spotify Status (@SpotifyStatus) December 15, 2025

Durante la tarde de este lunes, Spotify actualizó la situación y afirmó que el sitio ya funciona con normalidad.

