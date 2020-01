Ventajas y desventajas de rootear su dispositivo móvil y cómo hacerlo

¿Es conveniente rootear su dispositivo? Evalúe los beneficios y los riesgos. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Seguramente le ha sucedido que en su dispositivo se encuentra con unas apps cuyas funciones desconoce o que seguramente podría seguir funcionando sin contar con ellas. Al intentar eliminarlas, se da cuenta de que no es posible. Esto sucede porque, de alguna manera, el software de su teléfono está protegido.

Entonces, ¿tiene solución? Si desea dominar el sistema operativo Android, hay una manera de hacerlo: rooteando el teléfono. Rootear un dispositivo es un proceso que permite a los usuarios tener la posibilidad de efectuar más acciones, pero implica algunos riesgos:

Riesgos de rootear un teléfono

Si no conoce el procedimiento, podría tener repercusiones indeseadas. Lo recomendable es acudir con un técnico que ejecute el paso a paso sin dañar el software. Conozca los riesgos:

1. Podría dañar el software

Si confía su dispositivo en manos de otra persona, asegúrese de que se trate de alguien que sepa hacer el root. De lo contrario, la consecuencia de no seguir los pasos correctamente será tan malo al punto de dejar el teléfono inutilizable.

2. Anula la garantía

Debido a lo anterior, al rootear el teléfono automáticamente anula el contrato de garantía con los fabricantes. Si algo sale mal con su dispositivo, no habrá vuelta atrás y no podrá recuperarlo. La empresa no se hará responsable de la “reparación” o de proporcionarle otro móvil.

3. Ingreso de malware

Rootear un teléfono es liberarlo, permitir el acceso a los datos sin restricciones y, al contar con esta opción, hay malware que podría ingresar por medio de algunas aplicaciones que tenga instaladas. Correrá el riesgo de que le roben información. ¡Cuidado con los pagos y otras acciones que realice con su dispositivo!

4. No poder acceder a algunas apps

Así como sucede con algunas aplicaciones que requieren que rootee el teléfono para poder ejecutar algunas funciones, hay otras que no trabajan en dispositivos rooteados. Este es el caso de Google Play y de apps que reproducen contenido con derechos de autor.

Beneficios al rootear su dispositivo

El root permite tener mayor control del sistema operativo Android y este es el principal atractivo que encuentran los usuarios que lo han practicado.

1. Eliminar las apps que no le sirven

Si desea suprimir algunas aplicaciones que solamente ocupan espacio en su teléfono, podrá hacerlo sin restricciones cuando lo haya rooteado.

2. Personalice su dispositivo

Para que funcionen en su totalidad, hay aplicaciones que requieren que el dispositivo Android esté rooteado. Con este proceso podrá acceder a ellas, pero también se limitará a obtener el permiso de otras.

Además, podrá personalizar los botones, eliminar las funciones que no utilice, ampliar el tamaño de las cosas y cambiar la fuente de letra del sistema.

3. Despreocúpese por las actualizaciones

Después de haber rooteado el teléfono, no tendrá que preocuparse más de actualizarlo. Esto será automático y, aunque algunos modelos dejan de actualizarse luego de un tiempo, esto no le pasará. Así que, si desea aprovechar el rooteo en su totalidad, tómelo en cuenta y aproveche el hardware. La batería también funcionará de manera óptima.

Cómo rootear su Android

Una de las maneras de rootear el teléfono es por medio de una aplicación. En Google Play encontrará unas que facilitan ejecutarlo como Root Booster. Otras que sirven como herramientas al ya tener un dispositivo rooteado como Root Essentials, y, si no está seguro de que su teléfono esté rooteado o no, hay otras que le permiten conocerlo como Root Checker. Aegúrese de que estén actualizadas al momento de utilizarlas

En cuatro minutos, el usuario de YouTube “GeekDroy” nos explica cómo rootear su dispositivo Android:

Cómo quitar el root

Si al conocer las ventajas y desventajas se ha arrepentido de haber rooteado su dispositivo, o si desea contar con algunas aplicaciones que le impiden el acceso por estar rooteado, ¡la buena noticia es que es un proceso reversible!

Igual que sucede para ejecutarlo, es posible eliminar el root por medio de una aplicación móvil como SuperSu. Esta herramienta, además de evaluar si ha sido rooteado correctamente el dispositivo, es una manera con la que puede suprimirlo.

Luego de proceder a quitarlo, reinicie el teléfono manualmente y con esto ya estará bloqueado nuevamente.

Contenido relacionado:

>Aplicaciones útiles para estudiantes universitarios

>Aspectos básicos que debería saber sobre el funcionamiento de su carro

>5 actividades útiles que puede aprender en internet