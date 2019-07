Niños de El Tejar muestran sus habilidades con la música y sorprenden a artista estadounidense

En cada interpretación, los estudiantes dieron lo mejor de sí. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)

Padres de familia y un músico estadounidense fueron testigos del avance en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela de música de la Fundación para el Desarrollo Integral (Fundit) de El Tejar, Chimaltenango.

La mayoría de los estudiantes demostraron que han aprendido a ejecutar guitarra, marimba, bandolón, flauta, violín, teclado, mandolina, marimba, entre otros.

Algunos padres de familia comentaron que están sorprendidos del avance que tienen sus hijos y que eso se debe a que la fundación cuenta con maestros especializados en cada instrumento.

También lea: Impactante accidente complica el paso en el Libramiento de Chimaltenango

Agregaron que, gracias a las clases de música, los niños aprenden a aprovechar su tiempo, pues tampoco descuidan sus estudios.

Sara Morales, directora de la academia, dijo que cada año son visitados por donantes para conocer el avance de los programas que se promueven en la fundación.

“He quedado sorprendida porque los estudiantes han sido bien aplicados en cada clase, eso nos motiva a seguir adelante en este proyecto que se lleva a cabo gracias a la ayuda que viene de los donantes. En la actualidad tenemos niños de 9 años en adelante e incluso a unas señoras o adolescentes, ya que la edad no es un impedimento”, dijo Morales.

Agregó que la mayoría de estudiantes son de El Tejar, pero que otros llegan de Parramos, Chimaltenango y Sumpango, Sacatepéquez.

También lea: Agua de lluvia que se acumuló en el Libramiento de Chimaltenango daña áreas de cultivo

Dijo que este año se inscribieron 70 estudiantes y que la fundación trabaja en ese lugar desde hace 12 años.

David Lamotte, músico estadounidense y fundador del programa, comentó: “debido a que me gusta mucho la música he decidido crear esta fundación para que por medio de la música las personas puedan salir adelante como lo he hecho yo, no tengo grandes cantidades de dinero, pero he sido el canal para que por medio de mis amigos pueda llegar la ayuda a quienes la necesiten, me voy maravillado de observar el avance de los niños y eso es bueno, porque sabemos que se están aprovechando bien los recursos”.

Marta de Sánchez, madre de familia, refirió: “felicito a los maestros, directores y donantes por lo que están haciendo por nuestra niñez, ya que he observado que mi hijo ha avanzado mucho en su aprendizaje”.

Para optar a esta academia los interesados solo cancelan Q50 al año y reciben clases los lunes, martes, jueves y sábado por la tarde.

Contenido relacionado:

> Queda habilitado el primer tramo del libramiento de Chimaltenango que ayudaría a desfogar el tránsito

> Las razones por las que el libramiento de Chimaltenango estuvo detenido

> Paso por Chimaltenango es una odisea